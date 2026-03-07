Ronaldo rực sáng ở tuổi 41 giúp Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1 tại World Cup 2026 Cristiano Ronaldo thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi bàn giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thắng kịch tính Croatia, giành vé vào vòng đấu tiếp theo của World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo của World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc trước Croatia. Trong một đêm mà công nghệ VAR trở thành tâm điểm của những tranh cãi, Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh tại sao anh là biểu tượng của sự bền bỉ với những cột mốc lịch sử mới được thiết lập ở tuổi 41.

Bản năng sát thủ và sự nghiệt ngã của VAR

Trận đấu tại vòng knock-out chứng kiến một Ronaldo cực kỳ thanh thoát dù đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Phút 61, siêu sao mang áo số 7 khiến cả khán đài nổ tung với pha khống chế bước một tinh tế trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Livakovic. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trọng tài biên căng cờ và VAR xác định phần vai của anh đã ở dưới hàng phòng ngự đối phương chỉ trong gang tấc.

Pha dứt điểm đẳng cấp của Ronaldo

Ronaldo bị xác định việt vị do phần vai đã vượt lên trên hàng thủ đối phương

Cựu hậu vệ Stephen Warnock nhận định trên BBC rằng đó là một pha xử lý ở đẳng cấp thế giới, cho thấy cảm giác không gian của CR7 vẫn chưa hề mai một. Nhưng Ronaldo không phải chờ đợi quá lâu để tìm thấy sự đền đáp. Phút 66, sau khi Veiga bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi tham khảo màn hình VAR.

Đối mặt với áp lực nghẹt thở, Ronaldo lạnh lùng đánh lừa Livakovic, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại một vòng knock-out World Cup. Đây là khoảnh khắc giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài của anh ở các vòng đấu loại trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha

Kỷ lục chồng kỷ lục ở tuổi 41

Bàn thắng vào lưới Croatia không chỉ mang ý nghĩa gỡ hòa mà còn đưa Ronaldo vào ngôi đền của những huyền thoại bất tử. Ở tuổi 41 và 147 ngày, anh chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng knock-out của một kỳ World Cup. Thống kê từ Squawka còn chỉ ra rằng, CR7 là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 25 bàn thắng tính riêng tại hai đấu trường lớn nhất là World Cup và EURO.

Bên cạnh đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã vươn lên vị trí thứ 10 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 11 pha lập công. Một chi tiết thú vị khác là Ronaldo hiện đã có 146 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, chính thức vượt qua con số 145 bàn mà anh từng ghi được trong màu áo Manchester United. Với tổng cộng 976 bàn thắng trong sự nghiệp, cột mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại đang ở gần hơn bao giờ hết.

Kết thúc kịch tính và tấm vé đi tiếp

Ban huấn luyện Bồ Đào Nha đã có quyết định thay đổi người chiến thuật khi rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 81 để nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng tối đa khi chính tân binh của AC Milan là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Josko Gvardiol bên phía Croatia đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha ở những giây cuối cùng. Tuy nhiên, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, VAR một lần nữa can thiệp và từ chối bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Croatia. Bồ Đào Nha bảo toàn thắng lợi để tiến vào vòng đấu tiếp theo gặp đối thủ duyên nợ Tây Ban Nha, tiếp tục nuôi hy vọng về một cái kết viên mãn cho hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo.