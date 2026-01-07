Rooney hiến kế cho Tuchel: Kobbie Mainoo là chìa khóa của ĐT Anh tại World Cup 2026 Huyền thoại Wayne Rooney tin rằng Kobbie Mainoo sẽ giải quyết bài toán kiểm soát bóng trong không gian hẹp khi ĐT Anh đối đầu CHDC Congo tại vòng knock-out World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất tại World Cup 2026 với cuộc đối đầu tại vòng loại trực tiếp. Đối thủ của “Tam Sư” là ĐT CHDC Congo – một cái tên có thể không nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu nhưng sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhiều người trong số đó đã và đang khẳng định được năng lực tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Dưới triều đại của HLV Thomas Tuchel, kỳ vọng đặt vào ĐT Anh là rất lớn. Tuy nhiên, để vượt qua một đối thủ giàu thể lực và am hiểu bóng đá Anh như CHDC Congo, chiến lược gia người Đức cần những quân bài có khả năng tạo nên sự đột biến và kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách tinh tế.

Wayne Rooney khuyên Tuchel nên sử dụng Mainoo trong trận đấu tới

Kobbie Mainoo: Giải pháp cho không gian hẹp

Trong bối cảnh ĐT Anh cần một sự thay đổi để tăng tính mềm mại cho tuyến giữa, cựu thủ quân Wayne Rooney đã đưa ra một gợi ý quan trọng cho Thomas Tuchel. Rooney tin rằng Kobbie Mainoo – tài năng trẻ của Manchester United vẫn chưa thi đấu một phút nào tại kỳ World Cup này – chính là chìa khóa để mở ra chiến thắng.

Theo phân tích của Rooney, điểm mạnh nhất của Mainoo không chỉ nằm ở khả năng thu hồi bóng mà là kỹ năng xử lý trong không gian hẹp cực kỳ ấn tượng. Trong những trận đấu loại trực tiếp, khi đối thủ thường ưu tiên lối chơi áp sát và lùi sâu đội hình, khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng nhanh của Mainoo sẽ giúp ĐT Anh duy trì thế trận chủ động.

Tâm lý chiến từ CĐV Mexico và Ecuador

Bên cạnh những toan tính chiến thuật của ĐT Anh, bầu không khí World Cup 2026 cũng đang nóng lên bởi những màn "tâm lý chiến" từ người hâm mộ. Trước cuộc đối đầu quan trọng với Ecuador, các cổ động viên Mexico đã thực hiện một chiến dịch gây nhiễu ngay trước cửa khách sạn nơi đối thủ đóng quân.

Bằng cách sử dụng trống, kèn và tiếng còi inh ỏi suốt đêm, người hâm mộ Mexico hy vọng sẽ khiến các cầu thủ Ecuador mất ngủ, từ đó làm suy giảm thể lực và sự tập trung trước giờ bóng lăn. Đây là minh chứng cho thấy sự cuồng nhiệt và cả những chiêu trò không khoan nhượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những diễn biến đáng chú ý khác

World Cup 2026 cũng chứng kiến không ít những tranh cãi bên lề sân cỏ. Tại châu Âu, một bình luận viên người Đức đang trở thành tâm điểm của sự chế giễu sau khi có những phát ngôn mang tính coi thường ĐT Paraguay – đội bóng vừa có màn trình diễn quật khởi.

Trong khi đó, nội bộ ĐT Hà Lan cũng nảy sinh những dấu hỏi lớn. HLV Ronald Koeman đang phải đối mặt với áp lực từ giới truyền thông khi bị chất vấn về quyết định không sử dụng trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk trong loạt sút luân lưu cân não. Những quyết định nhân sự này chắc chắn sẽ còn được mổ xẻ kỹ lưỡng khi giải đấu tiến sâu vào các vòng trong.