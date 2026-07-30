Ruben Amorim muốn biến Hojbjerg thành hạt nhân trong cuộc cách mạng tại AC Milan Tân HLV Ruben Amorim hối thúc AC Milan chiêu mộ Pierre-Emile Hojbjerg để vận hành lối chơi pressing tầm cao, dù Rossoneri buộc phải thanh lý lực lượng trước.

Tân huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim vừa đưa ra yêu cầu chuyển nhượng quan trọng đầu tiên tại AC Milan khi xác định tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg của Olympique Marseille là mục tiêu ưu tiên số một. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem tuyển thủ Đan Mạch là hạt nhân không thể thay thế để tái thiết tuyến giữa và vận hành triết lý bóng đá mới tại sân San Siro.

Pierre-Emile Hojbjerg nằm trong tầm ngắm của AC Milan. Ảnh: Getty Images

Cuộc chuyển giao chiến thuật đầy táo bạo tại San Siro

Sự xuất hiện của Ruben Amorim đánh dấu một bước ngoặt lớn về mặt tư duy chơi bóng tại AC Milan. Thay vì tiếp tục duy trì triết lý thiên về phòng ngự chặt chẽ và thực dụng dưới thời người tiền nhiệm Massimiliano Allegri, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hướng tới việc xây dựng một tập thể chủ động kiểm soát bóng, sẵn sàng dâng cao thực hiện pressing và đoạt lại bóng ngay trên phần sân đối phương.

Để vận hành mượt mà hệ thống tiêu tốn nhiều thể lực và yêu cầu tính kỷ luật cao này, Amorim cần một mẫu tiền vệ có khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng tư duy điều tiết nhịp độ xuất sắc. Hojbjerg, với bề dày kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để đóng vai trò 'mỏ neo' trong sơ đồ chiến thuật mới của Rossoneri.

Rào cản tài chính và bài toán thanh lý lực lượng

Mặc dù Amorim rất quyết đoán trong kế hoạch nhân sự, ban lãnh đạo AC Milan vẫn đang gặp phải chướng ngại lớn về tài chính. Đội bóng nước Ý chưa thể gửi lời đề nghị chính thức tới Marseille trước khi giải quyết xong bài toán cân bằng thu chi.

Việc giải phóng quỹ lương và thu hồi nguồn ngân sách thông qua việc bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch là điều kiện tiên quyết để AC Milan có thể kích hoạt thương vụ Hojbjerg. Trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng, đội chủ sân San Siro đang đẩy nhanh tiến độ thanh lọc đội hình nhằm sớm mang về tân binh theo mong muốn của chiến lược gia Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho cuộc đua danh hiệu ở mùa giải tới.