Ruben Amorim thừa nhận sai lầm tại Manchester United trong ngày ra mắt AC Milan Trong buổi họp báo ra mắt tại AC Milan, huấn luyện viên Ruben Amorim đã thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian 14 tháng đầy giông bão tại Manchester United với những kỷ lục buồn.

Huấn luyện viên Ruben Amorim đã chính thức bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại AC Milan. Tuy nhiên, tâm điểm của buổi họp báo ra mắt tại San Siro lại xoay quanh những trải nghiệm cay đắng của ông tại Manchester United. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận bản thân đã phạm nhiều sai lầm trong hành trình 14 tháng tại giải Ngoại hạng Anh, trước khi bị sa thải vào tháng Giêng vừa qua.

Amorim đã nhắc đến MU trong buổi phỏng vấn mới đây. Ảnh: Getty Images.

Lời tự sự của người rời Old Trafford

Tiếp quản chiếc ghế nóng từ Erik ten Hag vào tháng 11/2024, Ruben Amorim từng được kỳ vọng sẽ mang hơi thở hiện đại từ Sporting Lisbon để vực dậy "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, thực tế tại Old Trafford khắc nghiệt hơn nhiều so với dự tính. Chia sẻ về quãng thời gian này, Amorim bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng khẳng định giá trị của những bài học đã qua.

"Thật khó để giải thích cặn kẽ về những sai lầm vì để làm được điều đó, tôi sẽ phải trình bày toàn bộ bối cảnh của chuyến phiêu lưu vừa rồi," Amorim phát biểu. "Tôi không thể liệt kê mọi sai sót. Điều duy nhất có thể nói là tôi đã học hỏi được rất nhiều dù đã phạm phải một số sai lầm." Vị thuyền trưởng 41 tuổi cũng gửi lời xin lỗi ngầm đến người hâm mộ khi không thể nói lời chia tay trực tiếp trước khi rời đi.

Những con số phản ánh thực tại nghiệt ngã

Dưới triều đại của Amorim, Manchester United không những không thể tìm lại vị thế mà còn lún sâu vào khủng hoảng về mặt bản sắc. Hệ thống chiến thuật 3-4-3 vốn là đặc sản của ông tại Bồ Đào Nha đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ môi trường Ngoại hạng Anh và sự thiếu tương thích của nhân sự hiện có.

Thống kê cho thấy hiệu suất của Amorim tại MU là một trong những nốt trầm trong lịch sử câu lạc bộ:

Tổng số trận cầm quân: 63 trận (chỉ giành 25 chiến thắng).

63 trận (chỉ giành 25 chiến thắng). Thành tích tại Ngoại hạng Anh: Thắng 15 trong số 47 trận.

Thắng 15 trong số 47 trận. Điểm số trung bình (PPG): 1,23 điểm/trận – con số thấp nhất đối với một huấn luyện viên trưởng của United trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Không chỉ dừng lại ở kết quả trên bảng xếp hạng (kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 và thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham), Amorim còn đối mặt với làn sóng chỉ trích vì hạn chế sử dụng các tài năng từ học viện – vốn là truyền thống lâu đời của đội chủ sân Old Trafford.

Chương mới tại San Siro

Khép lại hành trình đầy sóng gió tại Manchester, Ruben Amorim đã ký bản hợp đồng 3 năm với AC Milan để thay thế Massimiliano Allegri. Serie A, với môi trường bóng đá nặng về chiến thuật và sự tính toán, được kỳ vọng sẽ là nơi để Amorim chứng minh rằng những sai lầm tại Anh chỉ là bước đệm cho sự trưởng thành của một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Dù rời đi với một tỉ lệ thắng khiêm tốn, Amorim vẫn khẳng định niềm tự hào khi từng có một năm dẫn dắt đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Giờ đây, nhiệm vụ của ông là giúp Rossoneri tìm lại ánh hào quang tại đấu trường quốc nội và châu lục.