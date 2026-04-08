Saab ký hợp đồng 1,04 tỷ USD cung cấp hai máy bay cảnh báo sớm GlobalEye ở Trung Đông Tập đoàn Saab nhận đơn hàng 1,04 tỷ USD cung cấp hai máy bay cảnh báo sớm GlobalEye cho một quốc gia Trung Đông giấu tên, dự kiến bàn giao vào năm 2030.

Tập đoàn quốc phòng và an ninh Saab của Thụy Điển đã công bố đơn đặt hàng trị giá 1,04 tỷ USD nhằm cung cấp 2 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) GlobalEye cho một quốc gia tại Trung Đông. Theo kế hoạch, các tổ hợp này sẽ được bàn giao vào năm 2030. Thương vụ hứa hẹn nâng cao đáng kể khả năng giám sát không phận, quản lý tác chiến và chỉ huy kiểm soát cho quốc gia sở hữu.

Khả năng tích hợp cảm biến trên nền tảng GlobalEye

Khác với việc mua sắm máy bay chiến đấu thuần túy dựa trên số lượng và tải trọng vũ khí, hệ thống AEW&C như GlobalEye đóng vai trò là trung tâm chỉ huy đa lĩnh vực. Tổ hợp này giúp tăng hiệu suất tác chiến của toàn bộ lực lượng bằng cách phát hiện mục tiêu từ xa, tổng hợp dữ liệu cảm biến và truyền tải thông tin đến các đơn vị chỉ huy trên không, trên biển và trên bộ.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không GlobalEye.

Về mặt kỹ thuật, GlobalEye được phát triển trên khung thân máy bay phản lực thương mại tầm xa Bombardier Global 6000. Trái tim của hệ thống là radar Erieye sử dụng công nghệ mảng quét điện tử chủ động (AESA), kết hợp cùng các cảm biến giám sát hàng hải, trên bộ, hệ thống quang điện tử và thiết bị trinh sát bổ sung.

Thông số kỹ thuật và tầm hoạt động radar

Khi vận hành ở độ cao tiêu chuẩn 35.000 feet (10.668m), GlobalEye có khả năng phát hiện các mục tiêu di chuyển ở độ cao thấp từ khoảng cách vượt quá 450km. Trong một số chế độ hoạt động chuyên biệt, tầm quét của hệ thống radar đo đạc có thể đạt mức trên 650km.

Ngoài ra, nền tảng Bombardier Global 6000 cho phép máy bay duy trì thời gian tuần tra liên tục từ 11 đến 12 giờ. Khả năng cất và hạ cánh trên các đường băng ngắn giúp tổ hợp này dễ dàng triển khai linh hoạt tại nhiều căn cứ không quân khác nhau.

Vai trò chiến thuật trong phòng không hiện đại

Tầm phủ sóng radar rộng lớn của GlobalEye mang lại lợi thế chiến thuật quan trọng tại khu vực Trung Đông. Đây là nơi các mối đe dọa hỗn hợp từ tên lửa hành trình bay thấp, thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo có thể làm rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ đất đối không.

Việc phát hiện mục tiêu từ xa không đảm bảo 100% khả năng đánh chặn thành công, nhưng cung cấp khoảng thời gian vàng để các chỉ huy phân loại mục tiêu, đánh giá mức độ đe dọa, điều động máy bay đánh chặn và kích hoạt các tổ hợp tên lửa phòng không. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi phương tiện tấn công của đối phương lợi dụng địa hình và độ cong trái đất để ẩn nấp.

Lý do bảo mật danh tính khách hàng

Theo đại diện Saab, việc không tiết lộ danh tính bên mua nhằm bảo đảm lợi ích an ninh của quốc gia sở hữu. Các hệ thống cảnh báo sớm liên quan trực tiếp đến công tác thu thập tình báo chiến lược và cấu trúc lực lượng.

Việc giữ bí mật giúp quốc gia mua sắm tránh để lộ mô hình triển khai căn cứ, các ưu tiên phòng thủ, đồng thời hạn chế khả năng đối phương nghiên cứu biện pháp tác chiến điện tử hoặc xây dựng phương án tấn công phủ đầu.