Sabah FA chiếm lợi thế, The New Saints rút ngắn bất thành Sabah FA đánh bại The New Saints 1-2 tại Park Hall, Oswestry ở vòng loại thứ nhất Champions League. Mickels và Daşdəmirov giúp đội khách dẫn trước, còn Lock chỉ kịp ghi bàn rút ngắn cho The New Saints ở phút 89.

The New Saints 1 - 2 Sabah FA Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu The New Saints tiếp đón Sabah FA.

5' Sabah FA nhận thẻ vàng sớm Phút 5', I. Lepinjica của Sabah FA nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Park Hall khởi đầu với sự quyết liệt khi tỷ số vẫn là 0-0.

28' J. Mickels đưa Sabah FA vượt lên Phút 28', J. Mickels lập công cho Sabah FA sau đường kiến tạo của A. Malouda, đưa tỷ số lên 0-1 trước The New Saints. Sabah FA đã mở tỷ số và tạo bước ngoặt đáng kể trong hiệp một.

38' Thế trận cân bằng dù Sabah FA dẫn trước Phút 38', The New Saints nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%), nhưng Sabah FA vẫn giữ lợi thế 1-0. Hai đội có cùng 4 - 4 lần dứt điểm, trong đó The New Saints trội hơn ở số cú sút trúng đích 3 - 2, cho thấy thế trận khá cân bằng dù Sabah FA đang phải bảo toàn cách biệt.

42' Daşdəmirov lập công, Sabah FA dẫn 0-2 Phút 42', Rəhman Daşdəmirov ghi bàn sau đường kiến tạo của Tymoteusz Puchacz, giúp Sabah FA nhân đôi cách biệt và nâng tỷ số lên 0-2 trước The New Saints.

45' The New Saints thay người trước giờ nghỉ Phút 45', The New Saints đưa Daniel Davies vào sân thay Daniel Williams. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh ngay trước giờ nghỉ, sau khi Sabah FA ghi hai bàn ở các phút 28' và 42'.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Rhys Hughes nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 48', Rhys Hughes (The New Saints) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong thế đang bị Sabah FA dẫn 0-2, The New Saints cần giữ sự tỉnh táo khi hiệp hai mới bắt đầu.

51' Sabah FA giữ thế chủ động Phút 51' , Sabah FA vẫn là đội chủ động khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 47% - 53% và dứt điểm 4 - 7 . The New Saints đang phải lùi sâu chịu sức ép trong bối cảnh bị dẫn 0-2 .

60' The New Saints điều chỉnh nhân sự Phút 60', The New Saints thay người: Ben Clark vào sân thay eoin farrell. Đội chủ nhà bổ sung nhân sự để tạo thêm năng lượng cho chặng đường còn lại.

60' I. Jefferies vào sân cho The New Saints Phút 60', I. Jefferies vào sân thay L. Smith bên phía The New Saints. Đội bóng này có thêm một phương án khi đang bị Sabah FA dẫn trước.

64' Sabah FA nhỉnh hơn về thế trận Đến phút 64, Sabah FA vẫn nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát bóng 48% - 52% và có số lần dứt điểm vượt trội 4 - 7 . The New Saints đang phải chịu sức ép, trong khi Sabah FA duy trì khả năng tạo nguy hiểm với các pha dứt điểm trúng đích 3 - 5 .

70' Sabah FA thay Ivan Lepinjica Phút 70', Rodrigo Fernandes vào sân thay Ivan Lepinjica bên phía Sabah FA.

70' Sabah FA điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70', Sabah FA đưa Patrick Orphe Mbina vào sân thay Joy Lance Mickels.

72' R. Brobbel nhận thẻ vàng Phút 72, R. Brobbel của The New Saints nhận thẻ vàng sau pha Roughing. Trong thế bị dẫn 0-2, đội chủ nhà phải giữ sự tỉnh táo ở những phút còn lại.

74' The New Saints thay người ở phút 74 Phút 74, The New Saints thay người: J. Lock vào sân thay R. Brobbel. Đội chủ sân Park Hall thực hiện điều chỉnh khi đang bị dẫn 0-2.

76' Sabah FA thay người ở phút 76 Phút 76', Sabah FA đưa Younes Lachaab vào sân thay Veljko Simić. Với lợi thế đang có, đội khách chủ động làm mới nhân sự trong những phút cuối.

76' Sabah FA thay người ở phút 76 Phút 76, Sabah FA đưa Kaheem Parris vào sân thay Aaron Malouda. Đội khách tiếp tục điều chỉnh khi đang dẫn The New Saints 0-2.

77' Sabah FA kiểm soát thế trận Phút 77', Sabah FA vẫn nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 48% - 52% và số lần dứt điểm 4 - 7. The New Saints gặp khó trong việc tạo sức ép, khi Sabah FA đang dẫn 0 - 2 và có 5 pha dứt điểm trúng đích so với 3.

82' Sabah FA thay người ở phút 82 Phút 82, Sabah FA đưa Xander Severina vào sân thay Aleksey Isaev. Đang dẫn 0-2, Sabah FA có thể hướng tới việc duy trì lợi thế trong những phút cuối.

83' The New Saints thay người phút 83 Phút 83', The New Saints thay người: Zach nolan vào sân, thế chỗ Daniel Redmond . Đội bóng này thực hiện điều chỉnh khi đang bị Sabah FA dẫn 0-2, tìm kiếm thêm sức bật trong những phút cuối.

89' Josh Lock giúp The New Saints rút ngắn cách biệt Phút 89', Josh Lock lập công cho The New Saints, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng đến muộn nhưng giúp The New Saints níu lại thế trận trước Sabah FA.

89' Sabah FA nắm thế chủ động cuối trận Phút 89', Sabah FA vẫn nắm thế chủ động với 54% thời lượng kiểm soát bóng, trong khi The New Saints phải lùi sâu chống đỡ. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội với 8 - 12 pha dứt điểm và 3 - 6 cú sút trúng đích.

KT Kết thúc: The New Saints 1-2 Sabah FA Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:20 15/07/2026

Đội hình chính thức The New Saints Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas 1 Nathan Shepperd 14 Daniel Williams 16 Dynel Simeu 6 Jack Bodenham 10 Daniel Redmond 21 Leo Smith 4 Dominic Corness 15 Eoin Farrell 8 Ryan Brobbel 17 Jordan Williams 20 Rhys Hughes 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 33 Júnior Almeida 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 21 Veljko Simić 10 Aleksey Isayev 19 Aaron Malouda 20 Joy Lance Mickels Dự bị The New Saints 44 George Jenkins 31 Ben Woollam 12 Harvey Godsmark-Ford 22 Danny Davies 23 Zach Nolan 34 Joshua Lock 24 Jack Nadin 27 Jake Canavan 19 Ben Clark Sabah FA 1 Amin Ramazanov 94 Ravan Mirzammadov 4 Aden McCarthy 17 Tellur Mutallimov 6 Abdulakh Khaybulaev 11 Kaheem Parris 16 Rauf Rustamli 34 Xander Severina 88 Rodrigo Fernandes Cập nhật đội hình lúc 00:01 15/07/2026

The New Saints Thống kê Sabah FA 46% Kiểm soát bóng 54% 10 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 6 3 Phạt góc 3

Cầu thủ nổi bật J. Mickels Sabah FA 1 bàn T. Puchacz Sabah FA 1 kiến tạo A. Malouda Sabah FA 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

The New Saints sẽ đối đầu Sabah FA tại sân vận động Park Hall lúc 00h30 ngày 15/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc so tài thu hút sự chú ý bởi hai đội bước vào trận đấu với diễn biến gần nhất trái ngược, trong khi Sabah FA cũng đang nắm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất giữa hai bên.

Phong độ gần nhất tạo ra hai trạng thái khác biệt

The New Saints chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần tập trung vào khả năng nhập cuộc, kiểm soát cảm xúc và hạn chế những sai sót có thể khiến thế trận trở nên bất lợi từ sớm.

Ở chiều ngược lại, Sabah FA có chiến thắng trong trận gần nhất được thống kê. Kết quả này có thể giúp đội khách bước vào cuộc đấu với sự tự tin nhất định, đặc biệt khi họ phải thi đấu trên sân Park Hall. Tuy nhiên, một kết quả đơn lẻ không đủ để phản ánh toàn bộ sức mạnh hay trạng thái của đội bóng trong trận đấu sắp tới.

Sabah FA có lợi thế từ đối đầu

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần gần nhất. Sabah FA giành chiến thắng, trong khi The New Saints chưa có lần vượt qua đối thủ và cũng chưa có trận hòa trong xu hướng đối đầu này.

Con số trên mang đến cho Sabah FA lợi thế tâm lý trước giờ bóng lăn. Dù vậy, bối cảnh của trận đấu hiện tại vẫn có thể tạo ra những diễn biến khác, bởi The New Saints được thi đấu tại Park Hall và có cơ hội chủ động hơn trong cách tổ chức trận đấu.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với The New Saints, ưu tiên trước mắt là xây dựng một thế trận chắc chắn và tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến lựa chọn chiến thuật. Đội chủ nhà có thể cần kiên nhẫn hơn trong việc triển khai bóng, đồng thời duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến để không trao cho Sabah FA khoảng trống phản công.

Sabah FA nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và ưu thế đối đầu để tạo sức ép. Tuy nhiên, đội khách cũng cần cân bằng giữa việc chủ động tấn công và bảo vệ cấu trúc phòng ngự, nhất là khi The New Saints có lợi thế sân nhà.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển trạng thái. Nếu The New Saints duy trì được sự ổn định sau tiếng còi khai cuộc, họ sẽ có cơ sở để kéo Sabah FA vào một cuộc đấu chặt chẽ. Trong khi đó, đội khách có thể tìm cách biến lợi thế tâm lý thành sức ép thực tế bằng cách kiểm soát nhịp độ và tận dụng những thời cơ rõ ràng.

Nhận định trước giờ bóng lăn

The New Saints có lợi thế sân nhà nhưng bước vào trận đấu sau một kết quả không thuận lợi. Sabah FA sở hữu hai điểm tựa gồm chiến thắng gần nhất và kết quả tốt trong lần đối đầu gần nhất. Vì thế, cuộc so tài tại Park Hall hứa hẹn là màn đấu trí cân bằng, trong đó sự chặt chẽ và khả năng xử lý các thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất The New Saints · 0 thắng 0 hòa Sabah FA · 1 thắng Sabah FA 2 - 0 The New Saints SF

The New Saints 5 trận gần nhất B T H T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Sabah FA 5 trận gần nhất T B H H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

The New Saints 0% Hòa 50% Sabah FA 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Sabah FA and -3.5 goals