Saburtalo và Flora Tallinn bất phân thắng bại ở vòng loại Champions League Saburtalo hòa Flora Tallinn 2-2 tại Mikheil Meskhi Stadium trong vòng loại thứ nhất UEFA Champions League, khiến hai đội cùng khép lại trận đấu mà không có đội thắng.

Saburtalo 2 - 2 Flora Tallinn Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Saburtalo tiếp đón Flora Tallinn.

13' Sikharulashvili mở tỷ số cho Saburtalo Phút 13', N. Sikharulashvili lập công sau đường kiến tạo của G. Kutsia, đưa Saburtalo vượt lên dẫn trước Flora Tallinn. Đội chủ nhà đang có khởi đầu thuận lợi.

36' N. Sikharulashvili giúp Saburtalo nhân đôi cách biệt Phút 36, N. Sikharulashvili ghi bàn cho Saburtalo sau đường kiến tạo của Z. Natchkebia, nâng tỷ số lên 2-0 trước Flora Tallinn. Saburtalo đang tạo ra cách biệt đáng kể ngay trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' VAR tước bàn thắng của Z. Natchkebia Phút 47, VAR xác định Z. Natchkebia đã việt vị, khiến bàn thắng của Saburtalo không được công nhận.

63' Flora Tallinn thay người ở phút 63 Phút 63, Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay S. Zenjov. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Saburtalo dẫn 2-0.

63' Flora Tallinn thay người ở phút 63 Phút 63, R. Alliku vào sân thay R. Valdmets bên phía Flora Tallinn. Sự điều chỉnh diễn ra khi Flora Tallinn đang bị Saburtalo dẫn 2-0.

67' Flora Tallinn thay người ở phút 67 Phút 67', Flora Tallinn thay người: T. Teevali vào sân thay V. Kreida.

69' Flora Tallinn rút ngắn cách biệt nhờ T. Varjund Phút 69, T. Varjund lập công cho Flora Tallinn sau đường kiến tạo của R. Alliku. Bàn thắng giúp Flora Tallinn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 trước Saburtalo.

74' Saburtalo thay người ở phút 74 Phút 74, Saburtalo đưa E. Kuliyev vào sân thay G. Kutsia. Một sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Flora Tallinn đã rút ngắn cách biệt.

75' J. Jinjolava nhận thẻ vàng phút 75 Phút 75, J. Jinjolava của Saburtalo nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Đây là lời nhắc nhở để Saburtalo chơi thận trọng hơn trong những phút còn lại.

79' R. Veering nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79', R. Veering của Flora Tallinn nhận thẻ vàng.

83' E. Kuliyev nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83', E. Kuliyev của Saburtalo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Tripping. Đây là lời cảnh báo cho Saburtalo trong những phút cuối trận.

84' R. Sappinen gỡ hòa cho Flora Tallinn Phút 84, R. Sappinen lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Flora Tallinn gỡ hòa 2-2 trước Saburtalo. Trận đấu đang nóng lên ở những phút cuối.

85' Saburtalo thay người ở phút 85 Phút 85, Lucas Cafe vào sân thay V. Bedoshvili bên phía Saburtalo. Khi tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm trận đấu vẫn rất cân bằng.

90+2' Saburtalo thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Saburtalo đưa A. Dzagania vào sân thay N. Sikharulashvili . Trong thế trận đang là 2-2, sự điều chỉnh này đến khi cuộc so tài bước vào những phút cuối.

90+2' Saburtalo thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Saburtalo thay người: G. Kobuladze vào sân, Z. Natchkebia rời trận. Sự điều chỉnh diễn ra khi Saburtalo đang hòa Flora Tallinn 2-2.

90+4' A. Dzagania nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+4', A. Dzagania của Saburtalo nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping. Tấm thẻ đến trong những phút cuối, khi Saburtalo đang hòa Flora Tallinn 2-2.

KT Kết thúc: Saburtalo 2-2 Flora Tallinn Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:54 15/07/2026

Đội hình chính thức Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko Flora Tallinn Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev 31 Giorgi Makaridze 20 Armel Zohouri 25 Aleksandre Amisulashvili 4 Vahid Selimović 5 Jemali Giorgi Jinjolava 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 27 Giorgi Kutsia 24 Vakhtang Bedoshvili 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 33 Evert Grünvald 7 Danil Kuraksin 23 Mihhail Kolobov 6 Robert Veering 26 Sander Tovstik 18 Remo Valdmets 32 Vladislav Kreida 14 Tony Varjund 20 Sergei Zenjov 11 Rauno Sappinen 29 Sander Alamaa Dự bị Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 30 Nikoloz Bochorishvili 40 Giorgi Kobuladze 33 Andrey Victor 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 22 Givi Khachidze 23 Eldar Kuliiev 18 Lucas Cafe 9 Amiran Dzagania Flora Tallinn 22 Andero Tatrik 99 Kaur Kivila 5 Andreas Vaher 24 Oscar Pihela 53 Ronald Sammul 8 Tristan Toomas Teeväli 9 Rauno Alliku 51 Marten Kukkonen 67 Ilja Antonov Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Saburtalo sẽ đối đầu Flora Tallinn tại UEFA Champions League lúc 23h00 ngày 14/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có sự khác biệt rõ rệt về kết quả gần nhất, trong khi lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về đại diện Saburtalo.

Saburtalo bước vào trận đấu với trạng thái tích cực

Ở trận gần nhất được ghi nhận, Saburtalo giành chiến thắng. Dù dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về cách đội bóng tạo ra kết quả này, chiến thắng vẫn mang lại nền tảng tinh thần thuận lợi trước cuộc tiếp đón Flora Tallinn.

Điểm đáng chú ý là Saburtalo không chỉ có kết quả gần nhất tốt hơn, mà còn từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Với lợi thế sân nhà tại Mikheil Meskhi Stadium, đội bóng này có cơ sở để nhập cuộc chủ động và cố gắng duy trì thế trận theo cách có lợi.

Flora Tallinn cần phản ứng sau thất bại

Flora Tallinn bước vào trận đấu sau một thất bại. Kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng tổ chức lại lối chơi, đặc biệt ở những thời điểm đội bóng chịu sức ép từ đối thủ.

Trong bối cảnh Saburtalo đang có kết quả gần nhất tích cực, Flora Tallinn cần hạn chế những khoảng trống và tránh để đối thủ sớm kiểm soát nhịp độ. Một màn trình diễn thận trọng, gắn kết sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu đội khách muốn tạo ra thế cân bằng trong trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Saburtalo

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Saburtalo giành chiến thắng, Flora Tallinn không thắng và hai đội không hòa. Dù mẫu dữ liệu này còn hạn chế, kết quả đó vẫn tạo thêm điểm tựa tâm lý cho Saburtalo, đồng thời khiến Flora Tallinn phải chứng minh khả năng thay đổi xu hướng trong lần tái ngộ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Saburtalo có thể hướng tới cách tiếp cận chủ động hơn nhờ chiến thắng gần nhất và lợi thế sân nhà. Điều quan trọng với đội chủ nhà là biến ưu thế tinh thần thành khả năng kiểm soát không gian, duy trì sức ép hợp lý và không để trận đấu rơi vào trạng thái thiếu ổn định.

Ngược lại, Flora Tallinn cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu. Nếu đội khách giữ được cự ly giữa các tuyến và giảm số tình huống để Saburtalo triển khai bóng thuận lợi, cuộc đối đầu có thể trở nên cân bằng hơn. Sau đó, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là yếu tố quyết định cách Flora Tallinn tạo áp lực ngược trở lại.

Nhận định trước trận

Nhìn chung, Saburtalo đang có nhiều tín hiệu thuận lợi hơn khi sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất, lợi thế sân nhà và kết quả tốt trong lần đối đầu gần nhất. Flora Tallinn vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó lường, nhưng cần thể hiện sự cải thiện rõ ràng sau thất bại vừa qua.

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những phút đầu tiên và khả năng kiểm soát nhịp độ. Saburtalo có nền tảng tâm lý tốt hơn, còn Flora Tallinn phải tìm cách ngăn lợi thế đó chuyển thành quyền chủ động trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Saburtalo · 1 thắng 0 hòa Flora Tallinn · 0 thắng Flora Tallinn 2 - 3 Saburtalo SAB

Saburtalo 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Flora Tallinn 5 trận gần nhất B T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Saburtalo 50% Hòa 50% Flora Tallinn 0% 50% 50% 0% Khuyến nghị: Combo Double chance : Saburtalo or draw and +2.5 goals · dự đoán tỷ số -3.5--2.5