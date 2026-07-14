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    Saburtalo và Flora Tallinn bất phân thắng bại ở vòng loại Champions League

    Tuệ Nhân14/07/2026 21:55

    Saburtalo hòa Flora Tallinn 2-2 tại Mikheil Meskhi Stadium trong vòng loại thứ nhất UEFA Champions League, khiến hai đội cùng khép lại trận đấu mà không có đội thắng.

    Saburtalo2 - 2Flora TallinnKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Saburtalo tiếp đón Flora Tallinn.

    • 13'Sikharulashvili mở tỷ số cho Saburtalo

      Phút 13', N. Sikharulashvili lập công sau đường kiến tạo của G. Kutsia, đưa Saburtalo vượt lên dẫn trước Flora Tallinn. Đội chủ nhà đang có khởi đầu thuận lợi.

    • 36'N. Sikharulashvili giúp Saburtalo nhân đôi cách biệt

      Phút 36, N. Sikharulashvili ghi bàn cho Saburtalo sau đường kiến tạo của Z. Natchkebia, nâng tỷ số lên 2-0 trước Flora Tallinn. Saburtalo đang tạo ra cách biệt đáng kể ngay trong hiệp một.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 47'VAR tước bàn thắng của Z. Natchkebia

      Phút 47, VAR xác định Z. Natchkebia đã việt vị, khiến bàn thắng của Saburtalo không được công nhận.

    • 63'Flora Tallinn thay người ở phút 63

      Phút 63, Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay S. Zenjov. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Saburtalo dẫn 2-0.

    • 63'Flora Tallinn thay người ở phút 63

      Phút 63, R. Alliku vào sân thay R. Valdmets bên phía Flora Tallinn. Sự điều chỉnh diễn ra khi Flora Tallinn đang bị Saburtalo dẫn 2-0.

    • 67'Flora Tallinn thay người ở phút 67

      Phút 67', Flora Tallinn thay người: T. Teevali vào sân thay V. Kreida.

    • 69'Flora Tallinn rút ngắn cách biệt nhờ T. Varjund

      Phút 69, T. Varjund lập công cho Flora Tallinn sau đường kiến tạo của R. Alliku. Bàn thắng giúp Flora Tallinn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 trước Saburtalo.

    • 74'Saburtalo thay người ở phút 74

      Phút 74, Saburtalo đưa E. Kuliyev vào sân thay G. Kutsia. Một sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Flora Tallinn đã rút ngắn cách biệt.

    • 75'J. Jinjolava nhận thẻ vàng phút 75

      Phút 75, J. Jinjolava của Saburtalo nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Đây là lời nhắc nhở để Saburtalo chơi thận trọng hơn trong những phút còn lại.

    • 79'R. Veering nhận thẻ vàng ở phút 79

      Phút 79', R. Veering của Flora Tallinn nhận thẻ vàng.

    • 83'E. Kuliyev nhận thẻ vàng ở phút 83

      Phút 83', E. Kuliyev của Saburtalo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Tripping. Đây là lời cảnh báo cho Saburtalo trong những phút cuối trận.

    • 84'R. Sappinen gỡ hòa cho Flora Tallinn

      Phút 84, R. Sappinen lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Flora Tallinn gỡ hòa 2-2 trước Saburtalo. Trận đấu đang nóng lên ở những phút cuối.

    • 85'Saburtalo thay người ở phút 85

      Phút 85, Lucas Cafe vào sân thay V. Bedoshvili bên phía Saburtalo. Khi tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm trận đấu vẫn rất cân bằng.

    • 90+2'Saburtalo thay người ở phút bù giờ

      Phút 90+2', Saburtalo đưa A. Dzagania vào sân thay N. Sikharulashvili. Trong thế trận đang là 2-2, sự điều chỉnh này đến khi cuộc so tài bước vào những phút cuối.

    • 90+2'Saburtalo thay người ở phút bù giờ

      Phút 90+2', Saburtalo thay người: G. Kobuladze vào sân, Z. Natchkebia rời trận. Sự điều chỉnh diễn ra khi Saburtalo đang hòa Flora Tallinn 2-2.

    • 90+4'A. Dzagania nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

      Phút 90+4', A. Dzagania của Saburtalo nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping. Tấm thẻ đến trong những phút cuối, khi Saburtalo đang hòa Flora Tallinn 2-2.

    • KTKết thúc: Saburtalo 2-2 Flora Tallinn

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

    Cập nhật lúc 00:54 15/07/2026

    Đội hình chính thức
    Saburtalo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
    Flora Tallinn
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
    31
    Giorgi Makaridze
    20
    Armel Zohouri
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    4
    Vahid Selimović
    5
    Jemali Giorgi Jinjolava
    8
    Bakar Kardava
    6
    Nikoloz Dadiani
    27
    Giorgi Kutsia
    24
    Vakhtang Bedoshvili
    19
    Nika Sikharulashvili
    10
    Zviad Natchkebia
    33
    Evert Grünvald
    7
    Danil Kuraksin
    23
    Mihhail Kolobov
    6
    Robert Veering
    26
    Sander Tovstik
    18
    Remo Valdmets
    32
    Vladislav Kreida
    14
    Tony Varjund
    20
    Sergei Zenjov
    11
    Rauno Sappinen
    29
    Sander Alamaa
    Dự bị
    Saburtalo
    1 Tornike Megrelishvili30 Nikoloz Bochorishvili40 Giorgi Kobuladze33 Andrey Victor14 Abdullahi Ibrahim Alhassan22 Givi Khachidze23 Eldar Kuliiev18 Lucas Cafe9 Amiran Dzagania
    Flora Tallinn
    22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila5 Andreas Vaher24 Oscar Pihela53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli9 Rauno Alliku51 Marten Kukkonen67 Ilja Antonov
    Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Saburtalo sẽ đối đầu Flora Tallinn tại UEFA Champions League lúc 23h00 ngày 14/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có sự khác biệt rõ rệt về kết quả gần nhất, trong khi lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về đại diện Saburtalo.

    Saburtalo bước vào trận đấu với trạng thái tích cực

    Ở trận gần nhất được ghi nhận, Saburtalo giành chiến thắng. Dù dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về cách đội bóng tạo ra kết quả này, chiến thắng vẫn mang lại nền tảng tinh thần thuận lợi trước cuộc tiếp đón Flora Tallinn.

    Điểm đáng chú ý là Saburtalo không chỉ có kết quả gần nhất tốt hơn, mà còn từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Với lợi thế sân nhà tại Mikheil Meskhi Stadium, đội bóng này có cơ sở để nhập cuộc chủ động và cố gắng duy trì thế trận theo cách có lợi.

    Flora Tallinn cần phản ứng sau thất bại

    Flora Tallinn bước vào trận đấu sau một thất bại. Kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng tổ chức lại lối chơi, đặc biệt ở những thời điểm đội bóng chịu sức ép từ đối thủ.

    Trong bối cảnh Saburtalo đang có kết quả gần nhất tích cực, Flora Tallinn cần hạn chế những khoảng trống và tránh để đối thủ sớm kiểm soát nhịp độ. Một màn trình diễn thận trọng, gắn kết sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu đội khách muốn tạo ra thế cân bằng trong trận đấu.

    Thế đối đầu nghiêng về Saburtalo

    Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Saburtalo giành chiến thắng, Flora Tallinn không thắng và hai đội không hòa. Dù mẫu dữ liệu này còn hạn chế, kết quả đó vẫn tạo thêm điểm tựa tâm lý cho Saburtalo, đồng thời khiến Flora Tallinn phải chứng minh khả năng thay đổi xu hướng trong lần tái ngộ.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Saburtalo có thể hướng tới cách tiếp cận chủ động hơn nhờ chiến thắng gần nhất và lợi thế sân nhà. Điều quan trọng với đội chủ nhà là biến ưu thế tinh thần thành khả năng kiểm soát không gian, duy trì sức ép hợp lý và không để trận đấu rơi vào trạng thái thiếu ổn định.

    Ngược lại, Flora Tallinn cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu. Nếu đội khách giữ được cự ly giữa các tuyến và giảm số tình huống để Saburtalo triển khai bóng thuận lợi, cuộc đối đầu có thể trở nên cân bằng hơn. Sau đó, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là yếu tố quyết định cách Flora Tallinn tạo áp lực ngược trở lại.

    Nhận định trước trận

    Nhìn chung, Saburtalo đang có nhiều tín hiệu thuận lợi hơn khi sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất, lợi thế sân nhà và kết quả tốt trong lần đối đầu gần nhất. Flora Tallinn vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó lường, nhưng cần thể hiện sự cải thiện rõ ràng sau thất bại vừa qua.

    Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những phút đầu tiên và khả năng kiểm soát nhịp độ. Saburtalo có nền tảng tâm lý tốt hơn, còn Flora Tallinn phải tìm cách ngăn lợi thế đó chuyển thành quyền chủ động trên sân.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Saburtalo · 1 thắng0 hòaFlora Tallinn · 0 thắng
    08/07/2026
    Flora Tallinn
    2 - 3
    Saburtalo
    SAB
    Saburtalo
    5 trận gần nhất
    THTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    Flora Tallinn
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Saburtalo 50%Hòa 50%Flora Tallinn 0%
    50%
    50%
    0%
    Khuyến nghị: Combo Double chance : Saburtalo or draw and +2.5 goals · dự đoán tỷ số -3.5--2.5

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Saburtalo và Flora Tallinn bất phân thắng bại ở vòng loại Champions League
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