Sạc điện thoại trên giường ngủ: Rủi ro quá nhiệt từ pin lithium-ion và lời khuyên an toàn Việc đặt smartphone trên chăn, gối khi đang sạc làm cản trở quá trình tản nhiệt của pin lithium-ion, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm do tích tụ nhiệt độ cao.

Sạc điện thoại qua đêm và đặt thiết bị trên giường, gối hoặc ghế sofa là nguyên nhân hàng đầu gây tích tụ nhiệt trên pin lithium-ion, làm gia tăng đáng kể nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ. Các chuyên gia an toàn điện cảnh báo thói quen này đặc biệt nguy hiểm trong những giai đoạn thời tiết nắng nóng, khi nhiệt độ môi trường xung quanh đã ở mức cao.

Cơ chế tản nhiệt của pin lithium-ion và nguy cơ từ bề mặt mềm

Hầu hết các dòng smartphone hiện nay đều sử dụng pin lithium-ion. Trong quá trình sạc, năng lượng điện chuyển hóa thành hóa năng luôn đi kèm với sự phát nhiệt tự nhiên. Thiết bị cần có không gian thông thoáng xung quanh để lượng nhiệt này tự tản ra môi trường.

Khi người dùng đặt điện thoại đang sạc trên giường, ghế sofa hoặc che phủ bởi chăn gối, các vật liệu mềm này đóng vai trò như một lớp cách nhiệt. Chúng ngăn cản luồng không khí lưu thông, khiến nhiệt độ quanh bộ sạc và viên pin tăng vọt nhanh chóng. Nếu quá trình này kéo dài suốt đêm, nhiệt lượng không thể thoát ra ngoài sẽ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt nguy hiểm.

Các yếu tố làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn khi sạc điện thoại

Bên cạnh thói quen đặt thiết bị sai vị trí, rủi ro sự cố cháy nổ còn gia tăng bởi nhiều yếu tố tác động khác trong quá trình sử dụng hàng ngày:

Môi trường phòng ngủ kín và nóng: Trong những ngày hè, nhiệt độ không khí duy trì ở mức cao ngay cả vào ban đêm, làm giảm hiệu quả tản nhiệt tự nhiên của di động.

Trong những ngày hè, nhiệt độ không khí duy trì ở mức cao ngay cả vào ban đêm, làm giảm hiệu quả tản nhiệt tự nhiên của di động. Phụ kiện sạc kém chất lượng: Việc sử dụng dây cáp hoặc củ sạc không chính hãng, thiếu các cơ chế tự ngắt hoặc ngắt mạch an toàn làm tăng khả năng sinh nhiệt bất thường.

Việc sử dụng dây cáp hoặc củ sạc không chính hãng, thiếu các cơ chế tự ngắt hoặc ngắt mạch an toàn làm tăng khả năng sinh nhiệt bất thường. Tình trạng linh kiện xuống cấp: Pin lithium-ion bị chai, hư hỏng vật lý hoặc từng chịu va đập mạnh rất dễ bị đoản mạch trong lúc nạp điện.

Khuyến cáo từ chuyên gia để đảm bảo an toàn điện

Để phòng tránh tối đa các sự cố đáng tiếc liên quan đến cháy nổ thiết bị di động, người dùng cần thay đổi thói quen sử dụng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản.

Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy khuyến cáo nên luôn đặt điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop trên các bề mặt cứng, bằng phẳng và không dễ cháy như bàn gỗ, tủ đầu giường trong suốt quá trình sạc. Bề mặt cứng giúp nhiệt lượng phân tán đều vào không khí xung quanh.

Ngoài ra, hãy ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm máy hoặc từ các nhà sản xuất uy tín. Người dùng cũng nên tập thói quen rút phích cắm khi thiết bị đã đầy pin thay vì cắm sạc liên tục qua đêm. Trong trường hợp phát hiện điện thoại nóng lên bất thường, xuất hiện mùi khét hoặc viên pin có dấu hiệu phồng rộp, cần lập tức ngắt nguồn điện và ngừng sử dụng để kiểm tra an toàn.