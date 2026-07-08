An sinh - Cuộc sống Sắc đỏ rực rỡ của những cựu chiến binh vùng ven Một đài bia tưởng niệm nghiêm trang, một đường cờ đỏ rực, những cây mai anh đào xanh mướt, ấy là công trình của những cựu chiến binh (CCB) vùng đất Xuân Trường - Đà Lạt. Giữa thời bình, những người lính đang nhắc nhớ về một thời khói lửa, khắc ghi những hy sinh của những người đã khuất.

Thắp nhang tưởng niệm đồng chí, đồng bào tại Bia tưởng niệm

Hội CCB phường Xuân Trường - Đà Lạt vừa xây dựng đường cờ và trồng 250 cây mai anh đào ngay khu vực Bia tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng, bảo vệ phòng tuyến Trại Mát trong cuộc kháng chiến chống thực dân năm 1946, bảo vệ cách mạng, bảo vệ Nhân dân. “Đây là tấm bia anh hùng, tưởng niệm ghi nhớ công lao của đồng chí, đồng bào, là một thời điểm lịch sử đáng nhớ của vùng ven chúng tôi”, ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Trường - Đà Lạt tự hào chia sẻ.

Ông Trần Văn Thành cho biết, Hội CCB phường có trên 400 hội viên, trải đều từ kháng chiến chống đế quốc, chiến tranh biên giới cho tới đội ngũ CCB. Hội viên của chúng tôi, những người lính trải qua quân ngũ, thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, sự hy sinh của đồng chí, đồng bào. Và chúng tôi tha thiết muốn thế hệ trẻ cảm nhận được sự hy sinh của cha ông, giá trị mà lớp lớp người đi trước đã hy sinh để có một đất nước hòa bình như hôm nay.

Đường cờ đỏ thắm, những hàng anh đào xanh mướt đều do bàn tay những CCB dựng lên và vun đắp. “Chúng tôi luôn giữ gìn khu vực bia tưởng niệm luôn sạch, đẹp, với hoa, cây và những nén nhang thơm. Đây cũng là nơi các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên tới tìm hiểu lịch sử của vùng Trại Mát - Xuân Trường, nghe những trận chiến, những hy sinh, đóng góp của quân dân vùng ven. Các bạn trẻ được trải nghiệm lịch sử ngay giữa khung cảnh xinh đẹp này”, ông Trần Văn Thành chia sẻ.

Đường cờ do Hội CCB phường xây dựng

“Mỗi CCB chúng tôi đều ý thức được trách nhiệm truyền đạt lịch sử, tình yêu đất nước, sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào đến với thế hệ trẻ. Chúng tôi nhận thấy, mỗi hành động của mình đều mang lại cho các bạn trẻ cái nhìn về người lính Cụ Hồ. Bởi vậy, từng chi hội, các hội viên đều nhắc nhở nhau phải sống, cống hiến với cộng đồng cho xứng đáng với bộ quân phục và ngôi sao trên mũ”, CCB Lê Thị Hằng tự hào. Bà cho biết thêm, từng lá cờ đều được hội viên chăm chút, bảo đảm đường cờ luôn chỉnh tề. Bởi không chỉ là nơi giáo dục lịch sử mà đường cờ còn tạo nên khung cảnh rất đẹp, được nhiều bạn trẻ check-in đăng lên các mạng xã hội như một điểm đến đáng ghi nhận.

“Công trình đường cờ, đường hoa được xây dựng ngay Đài tưởng niệm đồng bào đồng chí của Hội CCB là một mô hình đẹp về tinh thần yêu nước, là công trình giáo dục lịch sử của tuổi trẻ Xuân Trường - Đà Lạt”, bà Đinh Thị Thùy Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chia sẻ. Bà Dương cho biết, vùng Xuân Trường - Đà Lạt là vùng đất căn cứ cách mạng xuyên suốt từ kháng chiến chống thực dân và đế quốc đi đến thống nhất đất nước. Sự hy sinh của quân dân Xuân Trường được ghi nhớ và truyền lại cho thế hệ trẻ. Vì chúng tôi cho rằng, giáo dục tuổi trẻ cần đa dạng hóa từ mọi hình thức, từ những đường cờ rợp bóng, nén nhang trên bia tưởng niệm, câu chuyện sống động về những năm tháng chiến đấu của các CCB… để các bạn trẻ có cảm nhận cụ thể, chân thực về sự hy sinh của những người đi trước. Lời kể từ người trong cuộc bao giờ cũng có sức thuyết phục mạnh mẽ với các bạn, để dòng máu anh hùng lưu truyền, tiếp nối mãi đến thế hệ mai sau.