Sạc dự phòng Bang & Olufsen Qi2: Đẳng cấp thiết kế vượt xa thông số kỹ thuật Bang & Olufsen vừa ra mắt mẫu sạc dự phòng chuẩn Qi2 đầu tiên với chất liệu nhôm kính sang trọng và mức giá cao gấp ba lần các đối thủ. Sản phẩm sở hữu dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc không dây 15W và được định vị như một món trang sức công nghệ.

Bang & Olufsen (B&O), thương hiệu âm thanh xa xỉ đến từ Đan Mạch, vừa gây bất ngờ khi lấn sân sang thị trường phụ kiện di động với mẫu sạc dự phòng chuẩn Qi2. Thay vì tập trung vào dung lượng pin khổng lồ, sản phẩm này khẳng định vị thế thông qua ngôn ngữ thiết kế tinh xảo và vật liệu cao cấp, vốn là đặc trưng của hãng.

Ngôn ngữ thiết kế xa xỉ từ nhôm và kính

Điểm khác biệt lớn nhất của sạc dự phòng B&O so với các đối thủ trên thị trường nằm ở ngoại hình. Thay vì sử dụng nhựa hay cao su phổ biến, B&O đã kết hợp khung nhôm hoàn thiện tỉ mỉ với mặt kính sang trọng. Các chi tiết như đường cắt kim cương và bề mặt phun cát tạo nên một thiết bị có vẻ ngoài như một món đồ thủ công mỹ nghệ.

Sạc dự phòng Bang & Olufsen mới hỗ trợ sạc USB-C 20W và sạc không dây 15W

Sản phẩm được ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là Đen vô tận (Infinite Black) và Cát (Hourglass Sand). Hai tông màu này được lựa chọn để đồng bộ hoàn hảo với mẫu tai nghe đầu bảng Beoplay H100 của hãng, tạo nên một hệ sinh thái phụ kiện nhất quán về thẩm mỹ.

Sạc dự phòng Bang & Olufsen phiên bản màu Hourglass Sand

Sạc dự phòng Bang & Olufsen phiên bản màu Infinite Black

Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế

Về mặt kỹ thuật, mẫu sạc dự phòng này sử dụng chuẩn Qi2, cho phép hít nam châm chính xác và cung cấp công suất sạc không dây lên đến 15W. Bên cạnh đó, cổng USB-C hỗ trợ sạc có dây với công suất tối đa 20W. Theo công bố từ nhà sản xuất, chỉ cần 5 phút sạc có thể cung cấp thêm 3,5 giờ nghe nhạc cho tai nghe Beoplay H100.

Dù được tối ưu cho các sản phẩm của B&O, thiết bị vẫn tương thích tốt với các dòng điện thoại hỗ trợ Qi2 như iPhone 17 hay Google Pixel 10. Dung lượng 5.000 mAh là mức vừa đủ để duy trì năng lượng cho điện thoại trong một ngày làm việc mà vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn.

Định giá và vị thế trên thị trường

Với mức giá 145 Euro (khoảng 4 triệu đồng) tại châu Âu và 125 Bảng Anh tại thị trường Anh, đây là một trong những mẫu sạc dự phòng 5.000 mAh đắt nhất hiện nay. Để so sánh, các sản phẩm cùng thông số từ Anker hay Ugreen thường chỉ có giá dao động từ 50 đến 60 USD.

Dưới đây là bảng tóm tắt thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:

Thông số Chi tiết Dung lượng pin 5.000 mAh Sạc không dây Chuẩn Qi2 (tối đa 15W) Sạc có dây (ra) USB-C (tối đa 20W) Sạc vào (in) USB-C (tối đa 18W) Vật liệu Nhôm và kính cao cấp Màu sắc Infinite Black, Hourglass Sand

Có thể thấy, Bang & Olufsen không nhắm đến người dùng phổ thông cần một thiết bị sạc tối ưu về chi phí. Thay vào đó, hãng hướng tới những khách hàng đã sở hữu hệ sinh thái âm thanh của mình, những người đề cao giá trị thiết kế và sự sang trọng trong từng món phụ kiện nhỏ nhất.