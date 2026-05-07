Khám phá Sắc tím bằng lăng dưới chân tháp cổ làm say lòng du khách Những ngày đầu tháng 7, dốc Lầu Ông Hoàng, phường Phú Thủy (Lâm đồng) – con đường dẫn vào cụm tháp cổ Pô Sah Inư trầm mặc – bỗng trở nên quyến rũ lạ thường khi khoác lên mình tấm áo màu tím biếc vô cùng lãng mạn của mùa hoa bằng lăng nở. Cả một vùng dốc rực rỡ sắc hoa tím lấn át màu xanh của lá, mê hoặc đến xuyến xao và khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải bồi hồi dừng bước.

Sắc hoa tươi tắn đan xen bên không gian khu di tích lịch sử quốc gia tháp cổ Pô Sah Inư.

Sắc tím mê hoặc dưới chân tháp cổ

Sự chuyển mình kỳ diệu của thiên nhiên đã biến triền dốc rực rỡ ấy thành một "phông nền" hoàn hảo cho những bức ảnh kỷ niệm. Đứng ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn sắc tím, chị Nguyễn Thị Phương, một người dân địa phương xúc động chia sẻ: “Không gian ở đây thật tuyệt vời, giống như đang đứng trên một thung lũng hoa. Khung cảnh rất lãng mạn và chính mùa hoa này đã tôn vinh vẻ đẹp của con đường du lịch quê hương”.

Không chỉ riêng khu vực dốc Lầu Ông Hoàng, dọc các tuyến đường Nguyễn Thông hay Thủ Khoa Huân, hàng trăm cây bằng lăng nằm dưới chân đồi dịp này cũng đồng loạt nở rộ. Sự kết hợp tài tình của thiên nhiên – một bên là biển xanh cát trắng, một bên là hàng hoa tím thủy chung, đã tạo nên một sức hút khó cưỡng cho vùng đất này.

Giới trẻ xúng xính váy áo, hào hứng ghi lại những khoảnh khắc trong mùa hoa bằng lăng tại khu vực Lầu Ông Hoàng

Ngay cả những người quanh năm gắn bó với mảnh đất này, dù bận rộn cuốn theo guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, cũng phải ngỡ ngàng dừng bước. Chị Nguyễn Thị Nô (ngụ phường Phú Thủy) bộc bạch: “Mình là dân Phan Thiết nhưng hôm nay tình cờ đi ra đây, nhìn vườn bằng lăng nở rộ mà lòng thổn thức, cảm thấy đẹp ngỡ ngàng”.

Khi hạ tầng đồng bộ nâng tầm du lịch

Không chỉ làm say lòng người bởi sắc hoa, vùng đất biển xanh những ngày này còn thu hút du khách bởi sự cộng hưởng của hàng loạt danh thắng nổi tiếng như bãi đá Ông Địa, hay các cung đường ven biển Tiến Thành - Kê Gà đang ngày càng "thay da đổi thịt". Sự đầu tư hạ tầng đồng bộ cùng nhịp sống phát triển sôi động đã và đang biến nơi đây thành "thỏi nam châm" thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Từng có thời gian làm việc trong ngành du lịch tại Mũi Né, chị Hoàng Thị Nga nhận định: “Đoạn đường Nguyễn Thông hướng lên Lầu Ông Hoàng hiện có hàng bằng lăng rất đẹp, thu hút từ giới trẻ đến người lớn tuổi đến "check-in". Đặc biệt, bãi biển Đá Ông Địa hiện được trang trí rất nhiều ụ đá màu sắc đẹp mắt. Từng làm du lịch nên tôi biết lượng khách đổ về đây vào cuối năm rất lớn, đặc biệt là khách Tây và khách Nga trong kỳ nghỉ đông. Tiềm năng du lịch của chúng ta chắc chắn sẽ còn tiến xa nếu cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện”.

Sắc tím bằng lăng dệt nên tấm áo lãng mạn dọc cung đường du lịch những ngày đầu tháng 7

Sự hòa quyện giữa nét cổ kính của di sản nghìn năm tuổi và sự lãng mạn của thiên nhiên đang tạo ra một hiệu ứng quảng bá rất tốt. Anh Nguyễn Hoàng Huy, một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, phấn khởi cho biết: “Do tính chất công việc, tôi đã đi nhiều nơi, ngắm nhiều mùa hoa độc đáo, nhưng bằng lăng tím nở dưới chân tháp cổ mang một vẻ đẹp rất riêng. Dịp này, khách du lịch từ các tỉnh thành khác đều chủ động đặt tour đến Phan Thiết chỉ để săn ảnh hoa bằng lăng. Là người làm kinh doanh địa phương, tôi vừa mừng vì có thêm nguồn thu, vừa tự hào vì quê hương mình giữ chân được du khách”.

Vẻ đẹp bình dị của mùa hoa bằng lăng khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng muốn dừng chân lưu giữ khoảnh khắc.

Chị Lê Lúc, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ đầy tự hào: "Hàng trăm cây bằng lăng ở tuyến đường Nguyễn Thông nằm dưới chân đồi, nơi có cụm di tích quốc gia tháp Pô Sah Inư, nay nở rất đẹp. Con đường Nguyễn Thông nay rất nổi bật và thu hút nhiều khách du lịch bởi sắc tím của hoa bằng lăng".

Hiệu ứng tích cực từ "cơn sốt" mạng xã hội

Mùa hoa bằng lăng chuyển mình thành một “cơn sốt” check-in thực sự trên các nền tảng số. Cung đường ven biển kéo dài rộn ràng tiếng cười và những ống kính máy ảnh của giới trẻ phương xa tìm về. Chị Nguyễn Bích Lương hào hứng nói: “Hiện tại trên mạng xã hội, mùa hoa bằng lăng ở đây đang vô cùng "viral". Đi đâu cũng thấy mọi người chia sẻ hình ảnh check-in. Đây thực sự là một điểm đến rất hay cho du khách”.

Nhiều đoàn du khách chủ động dừng xe bên cung đường ven biển để chiêm ngưỡng mùa hoa độc đáo.

Trước làn sóng lan tỏa mạnh mẽ này, ông Trần Đức Dũng, Trưởng Ban Quản lý tháp Pô Sah Inư Phan Thiết bày tỏ sự vui mừng: “Thời gian qua, đồi bằng lăng tại khu vực di tích tháp Pô Sah Inư đã được đông đảo du khách quan tâm đến ngắm và chụp ảnh. Việc lan truyền những hình ảnh này trên mạng xã hội đã tạo nên những hiệu ứng hết sức tích cực trong việc quảng bá điểm đến. Chúng tôi tin tưởng và hi vọng rằng, sự lan tỏa thông tin, nét đẹp thiên nhiên và hình ảnh đẹp từ cộng đồng sẽ giúp du khách khắp nơi biết đến nhiều hơn. Từ đó đón thêm nhiều lượt khách về đây để check-in hoa bằng lăng cũng như ghé thăm, tìm hiểu giá trị lịch sử của tháp cổ Pô Sah Inư trong thời gian tới”.

Sự xuất hiện của sắc tím hoa bằng lăng được ví như nét chấm phá hiện đại, tôn vinh và làm nổi bật không gian di sản cổ kính. Sự dung hòa này không chỉ mang lại cảm giác dịu mát giữa cái nắng miền biển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Mùa hoa có thể qua đi, nhưng ấn tượng về một điểm đến lãng mạn, văn minh, mến khách và giàu lòng tự hào sẽ còn lưu giữ mãi trong lòng du khách thập phương.