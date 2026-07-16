Sai lầm chiến thuật của Thomas Tuchel khiến ĐT Anh gục ngã 1-2 trước Argentina tại World Cup 2026 Dẫn trước nhờ công Anthony Gordon, nhưng những điều chỉnh nhân sự quá thận trọng của HLV Thomas Tuchel đã khiến ĐT Anh đánh mất thế trận và để Argentina lội ngược dòng kịch tính.

Phút thứ 55 trên sân vận động tại World Cup 2026, khi Anthony Gordon sút tung lưới Argentina, ĐT Anh dường như đã chạm một tay vào tấm vé chung kết. Đó là thành quả xứng đáng cho một hệ thống pressing vận hành trơn tru, bóp nghẹt không gian chơi bóng của Lionel Messi và các đồng đội. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút sau đó, tất cả đã tan thành mây khói bởi những quyết định đầy tranh cãi từ băng ghế huấn luyện.

Sự chủ động bị vứt bỏ

Trong hiệp một và đầu hiệp hai, Tam sư đã trình diễn một lối chơi hiện đại và đầy năng lượng. Họ không chỉ dẫn bàn mà còn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, buộc Argentina phải lùi sâu và thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Vào thời điểm Gordon ghi bàn, ĐT Anh sở hữu mọi yếu tố để kết liễu trận đấu: tâm lý hưng phấn, nhân sự chất lượng và một đối thủ đang lúng túng.

Trong hiệp 1, Anh đã khiến Argentina gặp nhiều khó khăn bằng lối chơi pressing mạnh mẽ. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, thay vì duy trì áp lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai, HLV Thomas Tuchel lại lựa chọn con đường lùi lại. Kể từ phút 56, ĐT Anh gần như từ bỏ quyền kiểm soát bóng. Thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ cầm bóng của họ chỉ còn vỏn vẹn 12% trong khoảng thời gian từ phút 56 đến phút 92. Đây là một con số gây sốc, phản ánh sự thụ động tuyệt đối trước sức ép từ đại diện Nam Mỹ.

Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Anh ở phút 55. Ảnh: AP.

Bản ngã thận trọng và hệ quả tất yếu

HLV Thomas Tuchel, người được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột phá so với thời Gareth Southgate, lại đi vào đúng vết xe đổ của người tiền nhiệm: quá thận trọng trong các trận cầu lớn. Quyết định rút Anthony Gordon – mũi nhọn phản công tốc độ nhất – để thay bằng trung vệ Ezri Konsa ở phút 72 đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc đội hình. ĐT Anh mất đi điểm thoát bóng, vô tình mời gọi Argentina dâng cao toàn diện.

Khi Lionel Messi có đủ không gian và thời gian, sự trừng phạt là điều không thể tránh khỏi. Đến phút 82, Tuchel tiếp tục tăng cường thêm hai hậu vệ, chuyển sang hệ thống có tới 6 người ở hàng thủ. Nghịch lý thay, càng thêm hậu vệ, hàng thủ của Anh càng trở nên mong manh. Jordan Pickford đã phải nỗ lực cứu thua và Alexis Mac Allister đã đưa bóng dội cột dọc trước khi thảm họa thực sự ập đến.

Bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez ở phút 82 là hệ quả của việc tuyến giữa bị lép vế về quân số. Một mình Jude Bellingham không thể khỏa lấp mọi khoảng trống khi các đồng đội lùi quá sâu. Và chỉ 7 phút sau, bi kịch được định đoạt. Dù có tới 6 hậu vệ trên sân, ĐT Anh vẫn để Messi thoải mái tạt bóng cho Lautaro Martinez đánh đầu tung lưới trong tư thế không người kèm.

Cái kết đắng cho những toan tính sai lầm

Phải đến khi bị dẫn ngược, HLV Thomas Tuchel mới vội vã tung Marcus Rashford và Ivan Toney vào sân. Nhưng lúc này, mọi cấu trúc chiến thuật đã vỡ vụn. ĐT Anh kết thúc trận đấu trong sự hỗn loạn, không còn khả năng tổ chức bất kỳ đợt tấn công sắc nét nào. Trái ngược với sự hoảng loạn của Tuchel, HLV Lionel Scaloni bên phía Argentina vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên trì với triết lý của mình.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Anh khi trận đấu khép lại. Ảnh: AP.

Thất bại này càng trở nên cay đắng bởi ĐT Anh đang sở hữu một thế hệ vàng với những nhân tố đẳng cấp thế giới như Bellingham, Rice hay Harry Kane. Họ có đủ bản lĩnh để đối đầu sòng phẳng với Argentina, nhưng lại bị kìm hãm bởi tư duy phòng ngự tiêu cực của người dẫn dắt. Giấc mơ World Cup 2026 của Tam sư khép lại, để lại dấu hỏi lớn về năng lực cầm quân của Thomas Tuchel trong những thời khắc sinh tử.