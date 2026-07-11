Saigon LightHouse: Dự án 38 tầng tại TP.HCM khởi công sau một thập kỷ vướng mắc Tòa nhà Saigon LightHouse với quy mô 38 tầng nổi và tổng vốn đầu tư 120 triệu USD vừa chính thức khởi công trên trục đường Nguyễn Tất Thành, TP.HCM. Công trình đánh dấu bước chuyển quan trọng sau gần 10 năm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý về thanh toán quỹ đất.

Dự án Saigon LightHouse tại số 448 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM đã chính thức khởi công sau một thời gian dài hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong danh mục các dự án cần tháo gỡ của thành phố, đánh dấu sự trở lại của một quỹ đất đắc địa gần khu vực Bến Nhà Rồng.

Quy mô kỹ thuật và tổng mức đầu tư

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Saigon LightHouse được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 5.500m2. Công trình bao gồm 38 tầng nổi và 4 tầng hầm, cung cấp tổng diện tích sàn xây dựng đạt gần 48.000m2. Với tổng mức đầu tư khoảng 120 triệu USD, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc hiện đại tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Về mặt kỹ thuật, chủ đầu tư cho biết đã hoàn thiện phương án thiết kế với sự tham gia của các đơn vị tư vấn chuyên sâu về kiến trúc, kết cấu và hệ thống cơ điện (MEP). Việc chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công kéo dài.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Hành trình 10 năm tháo gỡ nút thắt pháp lý

Lịch sử dự án bắt đầu từ năm 2016 khi Công ty CP Đầu tư IMG thực hiện một dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo thỏa thuận, doanh nghiệp được thanh toán bằng quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, sau khi công trình BT được bàn giao vào năm 2018, việc triển khai dự án mới đã bị đình trệ.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ kéo dài gần một thập kỷ là do các vướng mắc phát sinh trong việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất. Tình trạng này khiến khu đất vàng rơi vào cảnh tồn đọng, buộc chính quyền địa phương phải đưa vào danh sách ưu tiên xử lý điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực đầu tư.

Tòa nhà có 38 tầng nổi và 4 tầng hầm. Ảnh: CĐT

Tác động đến không gian đô thị và kinh tế khu vực

Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với các khu vực phía Nam. Việc khởi công Saigon LightHouse không chỉ có ý nghĩa về mặt bất động sản mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị khu vực Bến Nhà Rồng, nơi đang được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận định, việc tái khởi động các dự án tồn đọng như Saigon LightHouse thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố đang duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2025, TP.HCM đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung toàn quốc. GRDP bình quân đầu người của thành phố ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Những dự án hạ tầng và cao ốc như Saigon LightHouse được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị gia tăng cho không gian đô thị trong giai đoạn tới.