Saint Etienne thắng đậm Lausanne, khép lại trận giao hữu áp đảo Saint Etienne đánh bại Lausanne 4-0 trong khuôn khổ Club Friendlies, với các bàn thắng của Breum, Baallal, Ballo và Nair; kết quả giúp Saint Etienne hưởng niềm vui chiến thắng, còn Lausanne phải nhận thất bại nặng nề.

Saint Etienne 4 - 0 Lausanne Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Saint Etienne tiếp đón Lausanne.

45+2' J. Breum đưa Saint Etienne vượt lên Phút 45+2', J. Breum lập công giúp Saint Etienne mở tỷ số trước Lausanne. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' A. Baallal nhân đôi cách biệt cho Saint Etienne Phút 52, A. Baallal lập công, giúp Saint Etienne nâng tỷ số lên 2-0 trước Lausanne. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể trong trận đấu.

55' T. Ballo giúp Saint Etienne dẫn 3-0 Phút 55, T. Ballo lập công, giúp Saint Etienne nới rộng cách biệt lên 3-0.

60' S. Nair ghi bàn, Saint Etienne dẫn 4-0 Phút 60, S. Nair lập công giúp Saint Etienne nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Lausanne.

KT Kết thúc: Saint Etienne 4-0 Lausanne Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Saint Etienne sẽ đối đầu Lausanne trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 23:00 ngày 29/07/2026. Đây là trận đấu mà những diễn biến trên sân sẽ được chú ý nhiều hơn kết quả của một cuộc đua điểm số, bởi dữ liệu hiện có không đề cập đến mục tiêu đi tiếp hay thứ hạng.

Saint Etienne cần tìm lại sự ổn định

Phong độ gần đây của Saint Etienne được thể hiện qua chuỗi hòa, thua, thua. Đội bóng Pháp không có chiến thắng trong ba trận gần nhất được thống kê, đồng thời phải đối mặt với áp lực cải thiện màn trình diễn khi gặp Lausanne.

Điểm đáng lưu ý là Saint Etienne đã hòa ở trận gần nhất, sau đó là hai thất bại liên tiếp trong các trận trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt ở khả năng chuyển những màn trình diễn thành kết quả tích cực.

Lausanne có lợi thế về nhịp độ phong độ

So với Saint Etienne, Lausanne sở hữu chuỗi kết quả sáng sủa hơn với ba chiến thắng, một trận hòa và một thất bại trong năm trận gần nhất. Trận gần nhất của Lausanne là một chiến thắng, giúp đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với trạng thái tinh thần tích cực hơn.

Tuy nhiên, chuỗi phong độ của Lausanne vẫn có một thất bại xen giữa các kết quả tốt. Vì vậy, đội bóng này không thể chủ quan, nhất là khi trận giao hữu có thể tạo ra những cách tiếp cận khác so với các trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp.

Thế đối đầu cân bằng

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được thống kê, và trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa. Saint Etienne chưa giành chiến thắng, trong khi Lausanne cũng chưa vượt qua đối thủ. Sự cân bằng này khiến cuộc gặp sắp tới khó được định đoạt chỉ bởi yếu tố lịch sử.

Thay vào đó, phong độ hiện tại có thể trở thành điểm khác biệt đáng chú ý. Saint Etienne cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định, còn Lausanne sẽ hướng tới việc duy trì đà tích cực sau những màn trình diễn gần đây.

Điểm then chốt trên sân

Với Saint Etienne, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tốt diễn biến trận đấu và hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung. Khi chưa có chiến thắng trong ba trận gần nhất, sự chắc chắn trong cách triển khai sẽ giúp đội bóng tránh lặp lại những kết quả bất lợi.

Trong khi đó, Lausanne có thể tận dụng sự tự tin từ chuỗi năm trận gần đây để chủ động hơn. Ba chiến thắng trong giai đoạn này cho thấy đội bóng đang có cơ sở để tiếp cận trận đấu với tinh thần tích cực, nhưng kết quả hòa ở lần đối đầu gần nhất cũng nhắc nhở Lausanne rằng Saint Etienne vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra thế trận cân bằng.

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, những thay đổi nhân sự và cách hai đội tổ chức lối chơi chỉ có thể được đánh giá thêm khi thông tin trước trận được cập nhật.

Nhận định trước trận

Lausanne đang có ưu thế rõ hơn về phong độ gần đây với ba chiến thắng trong năm trận, trong khi Saint Etienne trải qua ba trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, lịch sử đối đầu gần nhất cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng một chiến thắng nghiêng về bên nào.

Nhìn chung, Lausanne bước vào trận đấu với nền tảng kết quả tốt hơn, còn Saint Etienne cần thể hiện sự chắc chắn và khả năng phản ứng trước sức ép. Một thế trận giằng co là kịch bản có cơ sở, trong đó sự hiệu quả ở các thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Saint Etienne · 0 thắng 1 hòa Lausanne · 0 thắng Saint Etienne 0 - 0 Lausanne Hòa

Saint Etienne 3 Trận 0-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Lausanne 5 trận gần nhất H H T B T 8 Trận 6-0-2 T-H-B 23 Ghi (TB 2.9) 7 Thủng lưới