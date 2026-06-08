Salzburg hạ Pafos FC phút 88, đối thủ trắng tay ở Europa League Salzburg thắng Pafos FC 1-0 nhờ bàn của Tabakovic ở phút 88 tại Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, trong trận đấu thuộc UEFA Europa League; Salzburg hưởng niềm vui chiến thắng, còn Pafos FC khép lại trận đấu với thất bại.

Salzburg 1 - 0 Pafos FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Salzburg tiếp đón Pafos FC.

12' Salzburg áp đảo Pafos FC Sau 12 phút, Salzburg đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62-38, đồng thời tạo sức ép rõ rệt qua 4-0 lần dứt điểm và 5-0 quả phạt góc. Pafos FC chủ yếu lùi sâu chống đỡ, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

36' David Luiz nhận thẻ vàng phút 36 Phút 36, David Luiz nhận thẻ vàng. Salzburg vẫn đang chiếm ưu thế về thế trận, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

41' Salzburg áp đảo trước giờ nghỉ Phút 41, Salzburg đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54-46 và tạo sức ép rõ rệt qua 6-1 pha dứt điểm. Pafos FC phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua cách biệt phạt góc 6-0, nhưng vẫn giữ được tỷ số 0-0.

42' Ken Sema vào sân thay Domingos Quina Phút 42', Ken Sema vào sân thay Domingos Quina, trong sự điều chỉnh diễn ra ngay trước giờ nghỉ. Salzburg vẫn đang chiếm ưu thế về thế trận, nhưng chưa thể phá vỡ thế quân bình.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ken Sema nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 46, Ken Sema nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai. Salzburg đang tạo sức ép lớn hơn, nên chiếc thẻ này buộc Ken Sema phải thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.

53' Salzburg áp đảo, Pafos FC chịu trận Sau 53 phút, Salzburg vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo sức ép rõ rệt qua 7 - 0 quả phạt góc. Pafos FC chủ yếu lùi sâu phòng ngự khi mới có 1 cú dứt điểm, trong khi Salzburg đã tung ra 8.

58' Bartosz Mazurek vào sân phút 58 Phút 58, Bartosz Mazurek vào sân thay Soumaïla Diabaté khi Salzburg và Pafos FC vẫn hòa 0-0.

65' Sota Kitano vào sân, Damir Redzic rời trận Phút 65, Sota Kitano được tung vào sân thay Damir Redzic. Salzburg có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

65' Karim Konaté vào sân ở phút 65 Phút 65, Karim Konaté vào sân thay Yorbe Vertessen. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự xuất hiện của Konaté có thể mang đến thêm sức sống cho Salzburg.

66' Salzburg ép sân, Pafos FC chịu trận Bước sang phút 66', Salzburg kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và tạo sức ép rõ rệt qua 11 - 0 quả phạt góc. Pafos FC đang phải lùi sâu phòng ngự, trong khi Salzburg vẫn chưa chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng khi dứt điểm là 10 - 4 .

70' Enrique Aguilar vào sân ở phút 70 Phút 70', Enrique Aguilar vào sân thay Gaoussou Diakité. Salzburg đang tạo sức ép đáng kể, và sự thay đổi này có thể giúp Pafos FC làm mới hàng ngũ trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

70' Haris Tabakovic vào sân phút 70 Phút 70, Haris Tabakovic vào sân thay Edmund Baidoo. Sự thay đổi diễn ra khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

75' Abubakr Barry nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, Abubakr Barry nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài xác định là phạm lỗi. Salzburg và Pafos FC vẫn bất phân thắng bại trong thế trận chưa có bàn mở tỷ số.

79' Salzburg áp đảo nhưng chưa thể phá vỡ thế bế tắc Phút 79, Salzburg đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61-39 và sức ép rõ rệt qua 12-0 quả phạt góc. Pafos FC chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi Salzburg vẫn chưa tạo được khác biệt khi dứt điểm 11-6 nhưng cùng chỉ có 1-1 lần trúng đích.

80' Murad Mammadov vào sân phút 80 Phút 80, Murad Mammadov vào sân thay Alexandre Brito. Salzburg đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thế bế tắc vẫn chưa được phá vỡ.

82' Ivan Šunjić nhận thẻ vàng Phút 82, Ivan Šunjić nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ khiến những phút cuối thêm căng thẳng trong thế trận Salzburg 0-0 Pafos FC.

88' Salzburg mở tỷ số ở phút 88 Phút 88, Haris Tabakovic lập công đưa Salzburg vượt lên dẫn Pafos FC 1-0. Bàn thắng đến muộn nhưng phản ánh phần nào thế chủ động của Salzburg trong trận đấu.

89' Pêpê vào sân ở phút 89 Phút 89, Pêpê vào sân thay Vlad Dragomir. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ngay sau khi Salzburg vượt lên dẫn trước, trong thời điểm trận đấu chỉ còn ít phút.

90+3' Ken Sema nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ Phút 90+3, Ken Sema nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chiếc thẻ đỏ khiến những phút cuối trận thêm căng thẳng.

91' Salzburg kiểm soát thế trận cuối trận Phút 91', Salzburg vẫn nắm quyền chủ động khi dẫn 1-0, kiểm soát bóng 60 - 40 và tạo ra 13 - 7 cú dứt điểm. Pafos FC chịu sức ép rõ rệt, đặc biệt ở những tình huống phạt góc khi Salzburg đang vượt trội 12 - 0.

KT Kết thúc: Salzburg 1-0 Pafos FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Salzburg Sơ đồ 4-2-3-1 Pafos FC Sơ đồ 3-5-2 52 Christian Zawieschitzky 18 Nikolas Veratschnig 44 Kévin Boma 47 Valentin Zabransky 31 Dominik Schmid 5 Soumaïla Diabaté 32 Abubakr Barry 20 Edmund Baidoo 30 Gaoussou Diakité 23 Damir Redzic 11 Yorbe Vertessen 99 Radoslaw Majecki 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 50 Alexandre Brito 26 Ivan Šunjić 6 Guga 20 Biel 18 Lelê 30 Vlad Dragomir Dự bị Salzburg 4 John Mellberg 8 Sota Kitano 9 Haris Tabakovic 13 Frans Krätzig 14 Maurits Kjærgaard 15 Bartosz Mazurek 19 Karim Konaté 21 Tim Drexler 33 Aboubacar Camara Pafos FC 7 Bruno 12 Ken Sema 13 Nicolas Moumi Ngamaleu 42 Georgios Michael 47 Murad Mammadov 60 Christos Evzona 61 Melinos Kais 71 Michalis Papastylianou 72 Kosmas Ioannou Cập nhật đội hình lúc 23:20 06/08/2026

Salzburg Thống kê Pafos FC 59% Kiểm soát bóng 41% 13 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 1 13 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Haris Tabakovic Salzburg 1 bàn Biel Pafos FC Điểm 7.6 Nikolas Veratschnig Salzburg Điểm 7.49

Thông tin trận đấu

Salzburg sẽ đối đầu Pafos FC tại Red Bull Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 07/08/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được đặt trong bối cảnh giải đấu châu Âu, nhưng các thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Salzburg và Pafos FC.

Nhận định trước trận

Việc thi đấu tại Red Bull Arena mang đến cho Salzburg lợi thế sân nhà về không gian thi đấu và sự cổ vũ trên khán đài. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để đánh giá cụ thể cách đội chủ nhà tiếp cận trận đấu, mức độ kiểm soát bóng hay phương án gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, Pafos FC sẽ cần thể hiện khả năng thích ứng trong chuyến làm khách trước một đối thủ giàu kinh nghiệm tại sân nhà. Dù vậy, những nhận định chi tiết về hệ thống phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái hoặc các mũi tấn công chủ đạo của đội khách chưa thể xác định từ các thông tin hiện có.

Điểm chờ đợi

Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách hai đội tổ chức thế trận ngay từ những phút đầu. Salzburg có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép, trong khi Pafos FC sẽ phải duy trì sự tập trung và tìm cách hạn chế khoảng trống trong quá trình phòng ngự.

Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến. Vì vậy, cục diện trận đấu sẽ phụ thuộc đáng kể vào đội hình được công bố trước giờ bóng lăn và khả năng điều chỉnh của hai huấn luyện viên trong từng thời điểm.

Nhận định chung

Salzburg vs Pafos FC là trận đấu tại UEFA Europa League diễn ra ở Red Bull Arena lúc 00:00 ngày 07/08/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng hoặc dự đoán tỷ số. Những diễn biến trên sân sẽ là cơ sở quan trọng để xác định đội kiểm soát được thế trận.

Pafos FC 5 trận gần nhất T B

Tình hình lực lượng Salzburg ✚ Yorbe Vertessen (Knee Bruise) ✚ Stefan Lainer (Heel Injury) ✚ Justin Omoregie (Shoulder Injury) ✚ Anrie Chase (Hamstring Injury) ✚ Hendry Blank (Ill) ✚ Leandro Morgalla (Achilles Heel Problems) ✚ Zeteny Jano (Torn Ligaments) ✚ Johannes Moser (Adductor Injury) Pafos FC ✚ Jajá (Cruciate Ligament Tear) ✚ David Goldar (Unknown Injury) ✚ Charalampos Kyriakidis (Arm Injury)