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    Salzburg hạ Pafos FC phút 88, đối thủ trắng tay ở Europa League

    Đại Ngàn06/08/2026 19:20

    Salzburg thắng Pafos FC 1-0 nhờ bàn của Tabakovic ở phút 88 tại Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, trong trận đấu thuộc UEFA Europa League; Salzburg hưởng niềm vui chiến thắng, còn Pafos FC khép lại trận đấu với thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Salzburg 1-0 Pafos FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Salzburg1 - 0Pafos FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Salzburg tiếp đón Pafos FC.

    • 12'Salzburg áp đảo Pafos FC

      Sau 12 phút, Salzburg đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62-38, đồng thời tạo sức ép rõ rệt qua 4-0 lần dứt điểm và 5-0 quả phạt góc. Pafos FC chủ yếu lùi sâu chống đỡ, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 36'David Luiz nhận thẻ vàng phút 36

      Phút 36, David Luiz nhận thẻ vàng. Salzburg vẫn đang chiếm ưu thế về thế trận, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

    • 41'Salzburg áp đảo trước giờ nghỉ

      Phút 41, Salzburg đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54-46 và tạo sức ép rõ rệt qua 6-1 pha dứt điểm. Pafos FC phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua cách biệt phạt góc 6-0, nhưng vẫn giữ được tỷ số 0-0.

    • 42'Ken Sema vào sân thay Domingos Quina

      Phút 42', Ken Sema vào sân thay Domingos Quina, trong sự điều chỉnh diễn ra ngay trước giờ nghỉ. Salzburg vẫn đang chiếm ưu thế về thế trận, nhưng chưa thể phá vỡ thế quân bình.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Ken Sema nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

      Phút 46, Ken Sema nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai. Salzburg đang tạo sức ép lớn hơn, nên chiếc thẻ này buộc Ken Sema phải thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.

    • 53'Salzburg áp đảo, Pafos FC chịu trận

      Sau 53 phút, Salzburg vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo sức ép rõ rệt qua 7 - 0 quả phạt góc. Pafos FC chủ yếu lùi sâu phòng ngự khi mới có 1 cú dứt điểm, trong khi Salzburg đã tung ra 8.

    • 58'Bartosz Mazurek vào sân phút 58

      Phút 58, Bartosz Mazurek vào sân thay Soumaïla Diabaté khi Salzburg và Pafos FC vẫn hòa 0-0.

    • 65'Sota Kitano vào sân, Damir Redzic rời trận

      Phút 65, Sota Kitano được tung vào sân thay Damir Redzic. Salzburg có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 65'Karim Konaté vào sân ở phút 65

      Phút 65, Karim Konaté vào sân thay Yorbe Vertessen. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự xuất hiện của Konaté có thể mang đến thêm sức sống cho Salzburg.

    • 66'Salzburg ép sân, Pafos FC chịu trận

      Bước sang phút 66', Salzburg kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và tạo sức ép rõ rệt qua 11 - 0 quả phạt góc. Pafos FC đang phải lùi sâu phòng ngự, trong khi Salzburg vẫn chưa chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng khi dứt điểm là 10 - 4.

    • 70'Enrique Aguilar vào sân ở phút 70

      Phút 70', Enrique Aguilar vào sân thay Gaoussou Diakité. Salzburg đang tạo sức ép đáng kể, và sự thay đổi này có thể giúp Pafos FC làm mới hàng ngũ trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 70'Haris Tabakovic vào sân phút 70

      Phút 70, Haris Tabakovic vào sân thay Edmund Baidoo. Sự thay đổi diễn ra khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 75'Abubakr Barry nhận thẻ vàng ở phút 75

      Phút 75, Abubakr Barry nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài xác định là phạm lỗi. Salzburg và Pafos FC vẫn bất phân thắng bại trong thế trận chưa có bàn mở tỷ số.

    • 79'Salzburg áp đảo nhưng chưa thể phá vỡ thế bế tắc

      Phút 79, Salzburg đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61-39 và sức ép rõ rệt qua 12-0 quả phạt góc. Pafos FC chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi Salzburg vẫn chưa tạo được khác biệt khi dứt điểm 11-6 nhưng cùng chỉ có 1-1 lần trúng đích.

    • 80'Murad Mammadov vào sân phút 80

      Phút 80, Murad Mammadov vào sân thay Alexandre Brito. Salzburg đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thế bế tắc vẫn chưa được phá vỡ.

    • 82'Ivan Šunjić nhận thẻ vàng

      Phút 82, Ivan Šunjić nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ khiến những phút cuối thêm căng thẳng trong thế trận Salzburg 0-0 Pafos FC.

    • 88'Salzburg mở tỷ số ở phút 88

      Phút 88, Haris Tabakovic lập công đưa Salzburg vượt lên dẫn Pafos FC 1-0. Bàn thắng đến muộn nhưng phản ánh phần nào thế chủ động của Salzburg trong trận đấu.

    • 89'Pêpê vào sân ở phút 89

      Phút 89, Pêpê vào sân thay Vlad Dragomir. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ngay sau khi Salzburg vượt lên dẫn trước, trong thời điểm trận đấu chỉ còn ít phút.

    • 90+3'Ken Sema nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ

      Phút 90+3, Ken Sema nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chiếc thẻ đỏ khiến những phút cuối trận thêm căng thẳng.

    • 91'Salzburg kiểm soát thế trận cuối trận

      Phút 91', Salzburg vẫn nắm quyền chủ động khi dẫn 1-0, kiểm soát bóng 60 - 40 và tạo ra 13 - 7 cú dứt điểm. Pafos FC chịu sức ép rõ rệt, đặc biệt ở những tình huống phạt góc khi Salzburg đang vượt trội 12 - 0.

    • KTKết thúc: Salzburg 1-0 Pafos FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 03:52 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Salzburg
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Pafos FC
    Sơ đồ 3-5-2
    52
    Christian Zawieschitzky
    18
    Nikolas Veratschnig
    44
    Kévin Boma
    47
    Valentin Zabransky
    31
    Dominik Schmid
    5
    Soumaïla Diabaté
    32
    Abubakr Barry
    20
    Edmund Baidoo
    30
    Gaoussou Diakité
    23
    Damir Redzic
    11
    Yorbe Vertessen
    99
    Radoslaw Majecki
    5
    David Goldar
    4
    David Luiz
    14
    Nikolas Ioannou
    8
    Domingos Quina
    50
    Alexandre Brito
    26
    Ivan Šunjić
    6
    Guga
    20
    Biel
    18
    Lelê
    30
    Vlad Dragomir
    Dự bị
    Salzburg
    4 John Mellberg8 Sota Kitano9 Haris Tabakovic13 Frans Krätzig14 Maurits Kjærgaard15 Bartosz Mazurek19 Karim Konaté21 Tim Drexler33 Aboubacar Camara
    Pafos FC
    7 Bruno12 Ken Sema13 Nicolas Moumi Ngamaleu42 Georgios Michael47 Murad Mammadov60 Christos Evzona61 Melinos Kais71 Michalis Papastylianou72 Kosmas Ioannou
    Cập nhật đội hình lúc 23:20 06/08/2026
    SalzburgThống kêPafos FC
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    13
    Dứt điểm
    7
    3
    Trúng đích
    1
    13
    Phạt góc
    0
    13
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Haris Tabakovic
    Haris Tabakovic
    Salzburg
    1 bàn
    Biel
    Biel
    Pafos FC
    Điểm 7.6
    Nikolas Veratschnig
    Nikolas Veratschnig
    Salzburg
    Điểm 7.49

    Thông tin trận đấu

    Salzburg sẽ đối đầu Pafos FC tại Red Bull Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 07/08/2026.

    Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được đặt trong bối cảnh giải đấu châu Âu, nhưng các thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Salzburg và Pafos FC.

    Nhận định trước trận

    Việc thi đấu tại Red Bull Arena mang đến cho Salzburg lợi thế sân nhà về không gian thi đấu và sự cổ vũ trên khán đài. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để đánh giá cụ thể cách đội chủ nhà tiếp cận trận đấu, mức độ kiểm soát bóng hay phương án gây sức ép.

    Ở chiều ngược lại, Pafos FC sẽ cần thể hiện khả năng thích ứng trong chuyến làm khách trước một đối thủ giàu kinh nghiệm tại sân nhà. Dù vậy, những nhận định chi tiết về hệ thống phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái hoặc các mũi tấn công chủ đạo của đội khách chưa thể xác định từ các thông tin hiện có.

    Điểm chờ đợi

    Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách hai đội tổ chức thế trận ngay từ những phút đầu. Salzburg có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép, trong khi Pafos FC sẽ phải duy trì sự tập trung và tìm cách hạn chế khoảng trống trong quá trình phòng ngự.

    Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến. Vì vậy, cục diện trận đấu sẽ phụ thuộc đáng kể vào đội hình được công bố trước giờ bóng lăn và khả năng điều chỉnh của hai huấn luyện viên trong từng thời điểm.

    Nhận định chung

    Salzburg vs Pafos FC là trận đấu tại UEFA Europa League diễn ra ở Red Bull Arena lúc 00:00 ngày 07/08/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng hoặc dự đoán tỷ số. Những diễn biến trên sân sẽ là cơ sở quan trọng để xác định đội kiểm soát được thế trận.

    Pafos FC
    5 trận gần nhất
    TB
    Tình hình lực lượng
    Salzburg
    Yorbe Vertessen (Knee Bruise)
    Stefan Lainer (Heel Injury)
    Justin Omoregie (Shoulder Injury)
    Anrie Chase (Hamstring Injury)
    Hendry Blank (Ill)
    Leandro Morgalla (Achilles Heel Problems)
    Zeteny Jano (Torn Ligaments)
    Johannes Moser (Adductor Injury)
    Pafos FC
    Jajá (Cruciate Ligament Tear)
    David Goldar (Unknown Injury)
    Charalampos Kyriakidis (Arm Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Salzburg hạ Pafos FC phút 88, đối thủ trắng tay ở Europa League
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