Samsung cân nhắc dùng chip màn hình bên thứ ba cho Galaxy S27 để giảm chi phí Trước áp lực chi phí linh kiện tăng cao do làn sóng AI, Samsung có thể chấm dứt việc độc quyền sử dụng chip điều khiển màn hình tự phát triển trên dòng Galaxy S27.

Samsung MX đang xem xét những thay đổi quan trọng trong chuỗi cung ứng linh kiện cho dòng flagship Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau. Thay vì ưu tiên sử dụng các chip điều khiển màn hình (DDI) do chính mình phát triển như các thế hệ trước, hãng công nghệ Hàn Quốc đang tìm kiếm các giải pháp từ đối tác bên thứ ba để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Áp lực chi phí từ làn sóng trí tuệ nhân tạo

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí linh kiện bán dẫn toàn cầu tăng mạnh, đặc biệt là các loại bộ nhớ như DRAM, HBM và NAND. Sự bùng nổ của công nghệ AI đã đẩy nhu cầu về bộ nhớ lên cao vượt mức cung, khiến giá thành sản xuất smartphone bị đội lên đáng kể. Điều này tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của Samsung, buộc hãng phải tìm cách cân đối chi phí trên các thành phần khác.

Dòng Galaxy S27 có thể sử dụng chip màn hình của bên thứ ba

Thay đổi chiến lược trên các phiên bản Galaxy S27

Theo báo cáo từ ZDNet Korea, Samsung có thể sẽ phân tách chiến lược sử dụng linh kiện cho từng phiên bản trong dòng sản phẩm mới. Cụ thể, hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S27 và Galaxy S27+ nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng chip DDI từ các nhà cung cấp bên ngoài. Trong khi đó, các dòng cao cấp hơn như Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra vẫn sẽ duy trì chip DDI do bộ phận System LSI của Samsung tự phát triển để đảm bảo hiệu suất hiển thị tối đa.

Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau

Các đối tác tiềm năng trong chuỗi cung ứng mới

Hiện tại, Samsung MX đang tiến hành đánh giá năng lực và chất lượng chip từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Danh sách này bao gồm các công ty Hàn Quốc như Anapass, DB Global Chip, Wonik D2I và tập đoàn Novatek đến từ Đài Loan. Samsung sẽ thực hiện các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ ổn định và khả năng tương thích trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn đối tác cung ứng chính thức.

Samsung sẽ ra mắt tới 4 phiên bản Galaxy S27 vào đầu năm sau

Nỗ lực tối ưu hóa chuỗi cung ứng linh kiện

Việc tìm kiếm nguồn cung thay thế cho các linh kiện chiến lược không phải là điều mới mẻ đối với Samsung. Trước đây, hãng từng cân nhắc sử dụng tấm nền OLED từ BOE cho các dòng máy cao cấp để giảm sự phụ thuộc vào nội bộ, dù kế hoạch đó chưa được thực thi. Động thái mở rộng danh sách nhà cung cấp chip DDI lần này cho thấy quyết tâm của Samsung trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kiểm soát giá thành sản phẩm trước những biến động của thị trường công nghệ toàn cầu.