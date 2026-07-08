Samsung chốt ngày ra mắt Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 tại sự kiện Unpacked 2026 Samsung xác nhận tổ chức Galaxy Unpacked vào ngày 22/7/2026 tại London, hứa hẹn ra mắt Galaxy Z Fold8, Z Flip8 và các dòng đồng hồ thông minh tích hợp AI mới nhất.

Samsung vừa chính thức thông báo sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 22/7/2026 tại London, Anh. Đây là thời điểm gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc trình làng thế hệ điện thoại gập Galaxy Z 2026 cùng các dòng thiết bị đeo thông minh mới nhất, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo (AI) trên thiết bị di động.

Thông điệp về sự thay đổi thiết kế trên Galaxy Z 2026

Trong thư mời gửi đến giới truyền thông, Samsung đính kèm một đoạn teaser ngắn mô phỏng hình ảnh tấm vé trắng được tách làm hai phần cùng thông điệp "A new shape unfolds" (Một hình dạng mới hé mở). Hình ảnh này không chỉ khẳng định sự xuất hiện của dòng điện thoại gập truyền thống mà còn gợi mở về những thay đổi mang tính đột phá trong kiểu dáng thiết kế.

Samsung xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào ngày 22/7

Dựa trên các thông tin rò rỉ, tâm điểm của sự kiện lần này sẽ là bộ ba: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra. Trong đó, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ sở hữu tỷ lệ màn hình rộng hoàn toàn mới, giải quyết những hạn chế về không gian hiển thị của các thế hệ tiền nhiệm. Phiên bản Ultra sẽ đóng vai trò là mẫu máy kế nhiệm trực tiếp cho dòng Fold7, tập trung vào những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ nhất.

Kỳ vọng về hiệu năng và tích hợp trí tuệ nhân tạo

Samsung nhấn mạnh rằng thế hệ thiết bị Galaxy tiếp theo sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Sự kết hợp giữa thiết kế đột phá và khả năng xử lý thông minh hứa hẹn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc hơn cho người dùng. Các nguồn tin kỹ thuật cho biết, dòng Galaxy Z Fold8 có thể sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, hỗ trợ tối ưu các tác vụ AI phức tạp và cải thiện hiệu suất năng lượng.

Bên cạnh điện thoại gập, sự kiện Unpacked 2026 cũng là nơi ra mắt của các dòng đồng hồ thông minh thế hệ tiếp theo. Những thiết bị này được dự báo sẽ tập trung vào các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu và khả năng kết nối liền mạch trong hệ sinh thái Galaxy.

Thời gian diễn ra sự kiện

Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Samsung vào lúc 14:00 BST ngày 22/7/2026. Tại Việt Nam, người dùng có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ ra mắt vào lúc 20:00 cùng ngày.

Với sự xuất hiện của phiên bản Fold8 Ultra và những cải tiến về màn hình không nếp gấp, kỳ Unpacked năm nay được đánh giá là một trong những sự kiện đáng chờ đợi nhất của Samsung trong nhiều năm qua, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng điện thoại gập trước sự cạnh tranh từ các đối thủ khác trên thị trường.