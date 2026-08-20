Samsung chuẩn bị trình làng Galaxy A58 cùng mẫu máy siêu bền Galaxy Xcover FR mới trên IMEI Hai mẫu điện thoại mới của Samsung gồm Galaxy A58 và Galaxy Xcover FR vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA, dự kiến ra mắt vào đầu năm sau.

Cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA vừa chính thức ghi nhận thông tin về hai thiết bị mới từ Samsung bao gồm mẫu smartphone tầm trung Galaxy A58 và dòng máy siêu bền Galaxy Xcover FR. Việc xuất hiện trên hệ thống quản lý mã định danh thiết bị di động toàn cầu cho thấy tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã hoàn tất những bước chuẩn bị đầu tiên để sẵn sàng thương mại hóa bộ đôi này vào đầu năm tới.

Galaxy A58: Thế hệ tiếp nối phân khúc tầm trung chủ lực

Theo dữ liệu ghi nhận từ GSMA, mẫu smartphone thế hệ mới Galaxy A58 xuất hiện với mã model SM-A5860. Dù các thông số kỹ thuật chi tiết chưa được tiết lộ đầy đủ trên danh mục IMEI, sự hiện diện này xác nhận thiết bị đang trong giai đoạn hoàn thiện thử nghiệm.