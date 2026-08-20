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    Samsung công bố ngày ra mắt Galaxy S26 FE tích hợp chip Exynos 2500 cùng viên pin 50 giờ

    Lê Nhân20/08/2026 10:24

    Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Event vào ngày 27/8 để chính thức ra mắt Galaxy S26 FE trang bị vi xử lý Exynos 2500 cùng thời lượng pin lên tới 50 giờ.

    Samsung đã chính thức phát đi thông báo tổ chức sự kiện đặc biệt Galaxy Event August 2026 vào thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026. Mặc dù nhà sản xuất chưa tiết lộ tên sản phẩm cụ thể, các nguồn tin công nghệ đều khẳng định đây là thời điểm trình làng mẫu smartphone dòng Fan Edition thế hệ mới: Galaxy S26 FE.

    Samsung xác nhận ra mắt Galaxy S26 FE vào ngày 27/8
    Samsung xác nhận ra mắt Galaxy S26 FE vào ngày 27/8

    Thời điểm ra mắt và hình thức phát sóng sự kiện

    Sự kiện Galaxy Event August 2026 sẽ được phát trực tiếp rộng rãi trên trang chủ Samsung.com và kênh YouTube chính thức của hãng vào lúc 12 giờ trưa theo giờ UTC ngày 27/8/2026. Mẫu thiết bị mới tiếp tục duy trì định hướng của dòng FE, mang đến hiệu năng tiệm cận các dòng flagship nhưng sở hữu mức giá tiếp cận dễ dàng hơn cho người dùng.

    Sức mạnh cấu hình từ vi xử lý Exynos 2500

    Về mặt kỹ thuật, điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Galaxy S26 FE là việc trang bị chipset Exynos 2500. Nguồn tin rò rỉ từ cơ sở dữ liệu Google Play Console xác nhận vi xử lý mới sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh tính toán và khả năng tối ưu nhiệt độ khi hoạt động với cường độ cao.

    Bên cạnh vi xử lý, thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế phẳng theo xu hướng hiện đại, kết hợp cùng màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz cho thao tác vuốt chạm mượt mà.

    Thiết kế phẳng thời thời thượng và màn hình 120Hz siêu mượt
    Thiết kế phẳng thời thượng và màn hình 120Hz siêu mượt

    Đánh giá độ bền và thời lượng pin theo chứng nhận EPREL

    Dữ liệu rò rỉ từ nhãn năng lượng EPREL cho thấy Galaxy S26 FE đạt điểm A về hiệu quả năng lượng và khả năng chống rơi vỡ. Tuy nhiên, khả năng sửa chữa của máy chỉ đạt xếp hạng C. Thiết bị cũng duy trì chuẩn kháng nước và bụi IP68.

    Nhãn năng lượng Galaxy S26 FE
    Nhãn năng lượng Galaxy S26 FE

    Thời lượng sử dụng pin của thiết bị ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt tới 50 giờ hoạt động sau mỗi lần sạc đầy. Mặc dù vậy, độ bền chu kỳ sạc của viên pin lại giảm xuống còn 1.200 chu kỳ.

    Bảng so sánh thông số rò rỉ giữa Galaxy S26 FE và Galaxy S25 FE

    Thông sốGalaxy S26 FE (Tin rò rỉ)Galaxy S25 FE (Thế hệ trước)
    Vi xử lýExynos 2500Exynos 2400
    Thời lượng pinKhoảng 50 giờ42 giờ 37 phút
    Độ bền chu kỳ sạc1.200 chu kỳ2.000 chu kỳ
    Xếp hạng hiệu quả năng lượngMức A (EPREL)Chưa xếp hạng EPREL A
    Kháng nước / bụiIP68IP68

    Những thông tin chính thức về cấu hình, giá bán và ngày mở bán thương mại của Galaxy S26 FE sẽ được xác nhận đầy đủ tại sự kiện ra mắt diễn ra vào tuần tới.

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      Khoa học - công nghệ
      Samsung công bố ngày ra mắt Galaxy S26 FE tích hợp chip Exynos 2500 cùng viên pin 50 giờ
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