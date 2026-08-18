Samsung Galaxy A07s 4G lộ diện thông số kỹ thuật trên Google Play Console với chip Helio G99 Samsung Galaxy A07s 4G vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Google Play Console, hé lộ trang bị chip MediaTek Helio G99, RAM 4GB và hệ điều hành Android 16.

Mẫu smartphone giá rẻ tiếp theo của Samsung mang tên Galaxy A07s 4G vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Google Play Console. Thiết bị được ghi nhận với số hiệu model SM-A077M cùng tên mã a07ye, hé lộ toàn bộ thông số cấu hình phần cứng cốt lõi và nền tảng phần mềm trước ngày ra mắt chính thức.

Galaxy A07s xuất hiện trên danh sách Google Play Console

Phân tích vi xử lý và hiệu năng phần cứng

Dữ liệu từ Google Play Console xác nhận Galaxy A07s 4G được trang bị bộ vi xử lý MediaTek MT6789V/CD, đây là tên mã kỹ thuật của con chip MediaTek Helio G99 sản xuất trên tiến trình 6nm. Cấu trúc CPU 8 nhân của máy bao gồm 2 nhân hiệu năng cao Cortex-A76 đạt xung nhịp tối đa 2.2GHz và 6 nhân tiết kiệm điện Cortex-A55 chạy ở tốc độ 2.0GHz.

Bên cạnh đó, xử lý các tác vụ đồ họa là GPU Mali-G57 có xung nhịp 1068MHz. Thiết bị sở hữu dung lượng RAM 4GB, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa nhiệm cơ bản ở phân khúc phổ thông. Cấu hình này tương đồng với mẫu Galaxy A07 4G tiêu chuẩn, cho thấy Samsung tập trung tối ưu hóa hiệu năng ổn định thay vì thay đổi hoàn toàn nền tảng phần cứng.

Smartphone giá rẻ mới của Samsung có cấu hình quen thuộc

Khả năng hiển thị và nền tảng phần mềm

Về màn hình, thông số kỹ thuật ghi nhận thiết bị sở hữu độ phân giải 720 x 1600 pixel (chuẩn HD+) với mật độ điểm ảnh 300 DPI. Để đảm bảo khả năng xử lý đồ họa mượt mà trên các ứng dụng và trò chơi, máy hỗ trợ giao diện lập trình ứng dụng đồ họa OpenGL ES 3.2 và Vulkan 1.3.0.

Đáng chú ý, danh sách dữ liệu chỉ ra Galaxy A07s 4G sẽ chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Việc cài đặt sẵn phiên bản hệ điều hành mới giúp thiết bị tối ưu hóa khả năng bảo mật cũng như quản lý tài nguyên hệ thống hiệu quả hơn.

Galaxy A07s sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Thiết kế ngoại hình và thông số tổng hợp

Hình ảnh đính kèm trên Google Play Console tiết lộ ngôn ngữ thiết kế của Galaxy A07s 4G với tùy chọn màu đen tối giản. Mặt lưng của máy được trang bị hệ thống camera kép xếp dọc, giữ nguyên phong cách thiết kế quen thuộc của dòng Galaxy A phân khúc phổ thông.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Model SM-A077M (Mã hiệu: a07ye) Bộ vi xử lý (SoC) MediaTek Helio G99 (MT6789V/CD) Cấu trúc CPU 8 nhân (2x Cortex-A76 2.2GHz + 6x Cortex-A55 2.0GHz) Xử lý đồ họa (GPU) Mali-G57 (1068MHz) Bộ nhớ RAM 4GB Độ phân giải màn hình 720 x 1600 pixel (HD+), 300 DPI Hệ điều hành Android 16 Hỗ trợ đồ họa API OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3.0

Việc xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Google Play Console chứng tỏ Samsung đã hoàn tất các công đoạn thử nghiệm kỹ thuật cuối cùng và chuẩn bị tiến hành thương mại hóa Galaxy A07s 4G trong thời gian tới.