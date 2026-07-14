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    Samsung Galaxy A07s lộ diện: Smartphone giá rẻ đầu tiên sở hữu One UI 9 và Android 17?

    Tuệ Nhân14/07/2026 11:54

    Samsung đang phát triển Galaxy A07s, mẫu smartphone giá rẻ dự kiến cài sẵn One UI 9 (Android 17). Đây là bản nâng cấp phần mềm đáng chú ý từ dòng Galaxy A07 tiêu chuẩn.

    Samsung đang âm thầm phát triển một biến thể mới thuộc dòng smartphone phổ thông mang tên Galaxy A07s. Điểm gây bất ngờ lớn nhất là thiết bị này có khả năng sẽ được cài đặt sẵn giao diện One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17 ngay khi ra mắt, một bước đi hiếm thấy đối với các dòng máy phân khúc giá rẻ.

    Giải mã mã hiệu firmware A077FXXU0AZG1 của Galaxy A07s

    Thông tin về Galaxy A07s bắt đầu xuất hiện khi tệp firmware mang mã hiệu A077FXXU0AZG1 được phát hiện trên hệ thống của Samsung. Dựa trên quy tắc đặt tên sản phẩm truyền thống của hãng công nghệ Hàn Quốc, hậu tố “F” xác nhận đây là phiên bản hỗ trợ kết nối 4G, đóng vai trò là bản nâng cấp nhẹ cho mẫu Galaxy A07 tiêu chuẩn.

    Samsung đang phát triển Galaxy A07s với giao diện One UI 9
    Samsung đang phát triển Galaxy A07s với giao diện One UI 9

    Việc xuất hiện firmware mới cho thấy Samsung đang đẩy nhanh quá trình tối ưu hóa phần mềm cho các dòng máy phân khúc thấp. Đáng chú ý, thay vì sử dụng One UI 8.5 (Android 16) như các dự đoán trước đó, dữ liệu cho thấy máy có thể tiến thẳng lên One UI 9.0. Nếu điều này trở thành hiện thực, Galaxy A07s sẽ trở thành một trong những thiết bị phổ thông đầu tiên trên thị trường được tiếp cận hệ điều hành Android 17 ngay từ khi xuất xưởng.

    Những nâng cấp kỳ vọng trên phiên bản hậu tố "s"

    Thông thường, các dòng điện thoại Samsung có hậu tố "s" (như Galaxy A07s) thường là bản cập nhật giữa vòng đời. Thay vì thay đổi hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế, hãng tập trung vào việc tinh chỉnh hiệu năng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng để duy trì sức hút trước các đối thủ cạnh tranh.

    Galaxy A07s có thể là bản nâng cấp nhẹ của Galaxy A07
    Galaxy A07s có thể là bản nâng cấp nhẹ của Galaxy A07

    Dù thông số kỹ thuật chi tiết của bản "s" chưa được công bố chính thức, giới công nghệ dự đoán thiết bị sẽ có những cải thiện vừa phải về dung lượng RAM hoặc bộ nhớ trong để vận hành mượt mà giao diện One UI mới. Việc trang bị Android 17 ngay từ đầu không chỉ mang lại các tính năng mới nhất mà còn giúp thiết bị có vòng đời hỗ trợ phần mềm dài hơn, một điểm cộng lớn cho người dùng có ngân sách hạn chế.

    Tham khảo nền tảng kỹ thuật từ Galaxy A07 tiêu chuẩn

    Để có cái nhìn dự báo về Galaxy A07s, người dùng có thể xem xét cấu hình của Galaxy A07 4G hiện tại. Đây chính là nền tảng phần cứng mà Samsung sẽ kế thừa và tinh chỉnh cho phiên bản mới.

    Thông sốChi tiết kỹ thuật (Galaxy A07 tham khảo)
    Vi xử lýHelio G99 (8 nhân)
    Bộ nhớ RAM4GB / 6GB
    Màn hình6.7 inch, IPS LCD, 90Hz, HD+
    Camera sau50MP (Chính)
    Pin & Sạc5000mAh, sạc nhanh 25W
    Tiêu chuẩn độ bềnChống nước/bụi IP54

    Nhìn chung, Galaxy A07s có thể không tạo ra một cuộc cách mạng về phần cứng so với người tiền nhiệm, nhưng sự hiện diện của Android 17 sẽ là vũ khí chiến lược của Samsung. Điều này giúp mẫu máy này duy trì sức mạnh phần mềm trong phân khúc phổ thông vốn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu smartphone Trung Quốc.

    Samsung Galaxy A07 4GB 128GB

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      Samsung Galaxy A07s lộ diện: Smartphone giá rẻ đầu tiên sở hữu One UI 9 và Android 17?
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