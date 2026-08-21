Samsung Galaxy A08 đạt chứng nhận mới với pin 6000 mAh cùng vi xử lý MediaTek Helio G99 Samsung Galaxy A08 vừa đạt chứng nhận Anatel tại Brazil, xác nhận dung lượng pin 6,000 mAh vượt trội cùng cấu hình Helio G99 và dung lượng RAM lên đến 8GB.

Mẫu smartphone phân khúc phổ thông Samsung Galaxy A08 vừa chính thức hoàn tất chứng nhận từ cơ quan Anatel tại Brazil. Động thái này diễn ra ngay sau khi thiết bị xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Google Play Console, đánh dấu những bước chuẩn bị cuối cùng của hãng trước khi tung sản phẩm ra thị trường.

Nâng cấp dung lượng pin ấn tượng lên mức 6000 mAh

Điểm cải tiến đáng chú ý nhất được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu chứng nhận của Galaxy A08 nằm ở thông số viên pin. Cụ thể, thiết bị sở hữu viên pin có dung lượng định mức là 5,830 mAh, tương đương với mức công bố thương mại đạt 6,000 mAh.

Chứng nhận mới tiết lộ Galaxy A08 sẽ có pin 6000 mAh

Đây là sự nâng cấp đáng kể so với dung lượng 5,000 mAh của mẫu Galaxy A07 tiền nhiệm. Việc nâng dung lượng pin lên mức 6,000 mAh giúp phiên bản Galaxy A08 4G kéo dài thời gian hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày mà không lo ngắt quãng.

Duy trì vi xử lý MediaTek Helio G99 và dung lượng RAM 8GB

Bên cạnh bước tiến về dung lượng pin, các thông số kỹ thuật khác của Galaxy A08 ghi nhận sự kế thừa từ thế hệ trước. Thiết bị tiếp tục tích hợp bộ vi xử lý MediaTek Helio G99 gồm 8 nhân, kết hợp cùng dung lượng RAM tối đa lên đến 8GB nhằm đảm bảo khả năng xử lý ổn định.

Galaxy A08 có thể sớm ra mắt trong thời gian tới

Do sử dụng nền tảng chip xử lý Helio G99, Galaxy A08 4G dự kiến giữ nguyên phong cách thiết kế cũng như các tính năng tương tự Galaxy A07 4G. Trước đó, Galaxy A07 sở hữu màn hình IPS LCD 6.7 inch độ phân giải HD+ hỗ trợ tần số quét 90Hz, camera sau 50MP, sạc nhanh 25W và chuẩn kháng nước kháng bụi IP54 trong một thân máy mỏng 7.6mm.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Galaxy A08 và Galaxy A07

Thông số kỹ thuật Galaxy A07 Galaxy A08 (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Helio G99 (8 nhân) MediaTek Helio G99 (8 nhân) Bộ nhớ RAM Tối đa 8GB Tối đa 8GB Dung lượng pin 5,000 mAh (Sạc 25W) 6,000 mAh (Định mức 5,830 mAh) Màn hình 6.7 inch IPS LCD, 90Hz, HD+ Kế thừa từ thế hệ trước

Nhìn chung, Samsung Galaxy A08 tập trung tối đa vào việc cải thiện dung lượng pin nhằm tối ưu thời gian sử dụng, trong khi vẫn duy trì cấu hình phần cứng quen thuộc trong phân khúc giá rẻ.