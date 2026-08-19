Samsung Galaxy A08 rò rỉ cấu hình: Vi xử lý Helio G99, RAM 8GB và dung lượng pin 6.000mAh Samsung Galaxy A08 vừa xuất hiện trên Google Play Console với bộ vi xử lý Helio G99, RAM 8GB, pin 6.000mAh và hệ điều hành Android 17 mới nhất.

Dữ liệu rò rỉ từ Google Play Console và các tổ chức kiểm duyệt quốc tế đã xác nhận sự tồn tại của Samsung Galaxy A08 với mã hiệu SM-A085F. Mẫu điện thoại thuộc phân khúc phổ thông này gây chú ý nhờ những thông số kỹ thuật ấn tượng, bao gồm bộ vi xử lý MediaTek Helio G99, dung lượng RAM 8GB và viên pin dung lượng lớn 6.000mAh.

Galaxy A08 xuất hiện trên danh sách Google Play Console

Hiệu năng phần cứng với chip Helio G99 và RAM 8GB

Về khả năng xử lý, Galaxy A08 được trang bị con chip MediaTek Helio G99 sản xuất trên tiến trình tối ưu điện năng, đi kèm nhân đồ họa Mali-G57. Đây là vi xử lý tám nhân quen thuộc trong phân khúc tầm trung, mang lại hiệu suất ổn định cho các tác vụ hàng ngày và xử lý đa nhiệm.

Bên cạnh đó, việc bổ sung dung lượng RAM lên tới 8GB giúp mẫu máy này cải thiện đáng kể khả năng duy trì ứng dụng chạy nền. Điều này giúp hạn chế tình trạng tải lại ứng dụng khi người dùng chuyển đổi qua lại giữa các tác vụ nặng hoặc duyệt web nhiều thẻ.

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Hiển thị và nền tảng phần mềm Android 17

Mặt trước của Galaxy A08 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế màn hình giọt nước (Infinity-V) với độ phân giải HD+ (720 x 1600 pixel). Phía sau máy là cụm máy ảnh đôi được bố trí theo hàng dọc tối giản.

Đáng chú ý, danh sách dữ liệu chỉ ra rằng Galaxy A08 sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng. Việc trang bị phiên bản Android mới giúp thiết bị cập nhật các chuẩn bảo mật mới nhất và tối ưu hóa khả năng quản lý tài nguyên hệ thống.

Galaxy A08 sở hữu màn hình giọt nước quen thuộc

Dung lượng pin 6.000mAh và công nghệ sạc 25W

Hồ sơ chứng nhận từ Cơ quan Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho thấy viên pin của thiết bị có dung lượng định mức là 5.830mAh. Theo thông lệ thương mại, thông số này sẽ được công bố ở mức dung lượng tiêu chuẩn là 6.000mAh khi ra mắt thương mại.

Để đáp ứng viên pin dung lượng lớn, Samsung tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 25W. Sự kết hợp này rút ngắn thời gian sạc pin và đảm bảo thời gian hoạt động liên tục trong thời gian dài.

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Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Samsung Galaxy A08

Thông số Chi tiết rò rỉ Mã model SM-A085F / SM-A085F/DS (2 SIM) Vi xử lý MediaTek Helio G99 (GPU Mali-G57) Bộ nhớ RAM 8GB Màn hình Thiết kế giọt nước, độ phân giải HD+ (720x1600 pixel) Dung lượng pin 5.830mAh (định mức) / 6.000mAh (tiêu chuẩn) Công suất sạc 25W (sạc nhanh có dây) Hệ điều hành Android 17

Tiến độ chứng nhận và thời điểm ra mắt dự kiến

Ngoài FCC và Google Play Console, biến thể hai SIM với mã SM-A085F/DS cũng đã xuất hiện trên hệ thống của Liên minh Wi-Fi (Wi-Fi Alliance) và Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Các dữ liệu này cho thấy công đoạn hoàn thiện sản phẩm đã đi vào giai đoạn cuối cùng.

Dựa trên chu kỳ sản phẩm và tiến độ hoàn tất chứng nhận, giới phân tích nhận định Samsung Galaxy A08 nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng vào khoảng tháng 8 năm 2026.