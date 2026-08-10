Samsung Galaxy A18 4G lộ điểm Geekbench với chip Helio G99 và cam kết cập nhật đến Android 23 Samsung Galaxy A18 4G vừa xuất hiện trên Geekbench 6 với vi xử lý Helio G99, RAM 4GB, chạy Android 17 và cam kết hỗ trợ cập nhật tới 6 thế hệ OS.

Cơ sở dữ liệu của công cụ kiểm tra hiệu năng Geekbench 6 vừa ghi nhận sự xuất hiện của mẫu smartphone mới từ Samsung với mã hiệu SM-A185G, được xác định là chiếc Galaxy A18 phiên bản 4G. Dữ liệu kỹ thuật cho thấy thiết bị vẫn duy trì vi xử lý MediaTek Helio G99 quen thuộc nhưng mang tới điểm nhấn về mặt phần mềm với cam kết hỗ trợ cập nhật kéo dài đến thế hệ Android 23.

Samsung đang phát triển Galaxy A18

Cấu hình giữ nguyên vi xử lý MediaTek Helio G99

Theo thông tin rò rỉ, bo mạch chủ của Samsung Galaxy A18 4G trang bị chipset MediaTek MT6789, tên gọi kỹ thuật của Helio G99. Đây là vi xử lý 8 nhân đã từng xuất hiện trên mẫu máy tiền nhiệm Galaxy A17 4G. Việc tái sử dụng con chip này đồng nghĩa với việc hiệu năng thuần túy của Galaxy A18 4G sẽ không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước.

Thiết bị được thử nghiệm với dung lượng RAM 4GB, mức dung lượng hướng tới nhóm người dùng phổ thông cho các tác vụ hàng ngày. Trong bài kiểm tra Geekbench 6, Galaxy A18 4G đạt 745 điểm đơn nhân và 2.073 điểm đa nhân, phản ánh đúng khả năng xử lý của các dòng smartphone thuộc phân khúc giá rẻ.

Galaxy A18 được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Điểm sáng từ chính sách phần mềm dài hạn lên tới Android 23

Dù giữ nguyên thông số phần cứng, Samsung lại mang đến lợi thế cạnh tranh lớn về mặt phần mềm. Mẫu di động này xuất xưởng với hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9.0. Nếu áp dụng chính sách hỗ trợ 6 năm cập nhật hệ điều hành mà hãng đang triển khai trên dòng A, thiết bị sẽ nhận được các bản nâng cấp kéo dài đến tận Android 23.

Galaxy A18 sẽ chạy Android 17 khi ra mắt

Thông tin về phiên bản Galaxy A18 5G và thời điểm ra mắt

Bên cạnh biến thể 4G, các nguồn tin công nghệ cũng ghi nhận sự tồn tại của phiên bản Galaxy A18 5G. Trái ngược với bản 4G, phiên bản 5G dự kiến sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon nhằm tối ưu tốc độ kết nối và hiệu năng xử lý.

Về ngôn ngữ thiết kế, dòng Galaxy A18 dự kiến giữ nguyên màn hình khuyết hình chữ U chứa camera selfie ở mặt trước, cùng hệ thống ba camera đặt dọc ở mặt lưng. Các báo cáo rò rỉ cho biết dòng sản phẩm này có thể phải đến tháng 10 năm 2026 mới chính thức được trình làng.