Samsung Galaxy A34 nhận bản cập nhật bảo mật vá 57 lỗ hổng và lộ trình nâng cấp One UI 9.0 Samsung chính thức phát hành bản vá bảo mật tháng 7 năm 2026 cho Galaxy A34, sửa 57 lỗ hổng nguy hiểm và tiếp tục cam kết nâng cấp lên One UI 9.0.

Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 7 năm 2026 dành riêng cho điện thoại Galaxy A34. Đợt nâng cấp này tập trung khắc phục triệt để 57 lỗ hổng bảo mật trên hệ thống, đồng thời tiếp tục củng cố độ ổn định cho thiết bị trước khi bước vào lộ trình cập nhật hệ điều hành lớn cuối cùng.

Chi tiết bản cập nhật bảo mật mới cho Galaxy A34

Theo dữ liệu từ SamMobile, đợt nâng cấp bảo mật tháng 7 năm 2026 hiện được triển khai đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc dành cho phiên bản mang mã hiệu SM-A346N. Bản nâng cấp có số hiệu bản dựng là A346NKSSFFZG1.

Đáng chú ý, đây không đơn thuần là một bản vá nhỏ lẻ. Việc bổ sung bản vá này giúp giải quyết tới 57 lỗi bảo mật nguy hiểm còn tồn đọng ở các phiên bản phần mềm trước đó, đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và duy trì hiệu năng mượt mà cho thiết bị.

Samsung tung bản cập nhật bảo mật tháng 7 năm 2026 cho Galaxy A34 giúp vá 57 lỗ hổng nguy hiểm

Hành trình nâng cấp phần mềm và cam kết dài hạn từ Samsung

Nhìn lại vòng đời phần mềm, Galaxy A34 khi mới ra mắt chạy trên giao diện One UI 5.1 dựa trên nền tảng Android 13. Qua thời gian, thiết bị đã trải qua 3 đợt nâng cấp hệ điều hành lớn và hiện hoạt động ổn định trên giao diện One UI 8.5 tùy biến từ Android 16 QPR2.

Bên cạnh đó, theo cam kết hỗ trợ 4 bản cập nhật Android lớn từ nhà sản xuất, Galaxy A34 chắc chắn sẽ được nâng cấp lên phiên bản One UI 9.0 dựa trên Android 17 trong tương lai. Đây sẽ là bản cập nhật hệ điều hành lớn cuối cùng trong vòng đời của thiết bị, biến Galaxy A34 trở thành một trong những mẫu máy tầm trung có thời gian hỗ trợ phần mềm dài nhất trong phân khúc.

Galaxy A34 chắc chắn sẽ được lên đời One UI 9.0 dựa trên Android 17

Hướng dẫn kiểm tra và cập nhật trên thiết bị

Dù hiện tại bản vá bảo mật mới đang được ưu tiên phát hành tại thị trường Hàn Quốc, Samsung sẽ nhanh chóng mở rộng phạm vi cập nhật sang các thị trường khác, bao gồm Việt Nam, trong vài ngày tới.

Để kiểm tra và tiến hành cập nhật cho thiết bị, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau: