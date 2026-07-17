Samsung Galaxy Buds 3 Pro nhận bản cập nhật R630XXU0AZG2: Tối ưu hiệu năng và độ ổn định Bản cập nhật firmware mới nhất cho Galaxy Buds 3 Pro tập trung vào việc cải thiện mã nguồn hệ thống, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh và kết nối ổn định hơn cho người dùng.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm mới dành cho mẫu tai nghe flagship Galaxy Buds 3 Pro. Phiên bản firmware mang mã hiệu R630XXU0AZG2 hiện đã bắt đầu được triển khai, tập trung vào việc tinh chỉnh các thuật toán hệ thống nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và tin cậy hơn.

Chi tiết những thay đổi trên firmware R630XXU0AZG2

Theo nhật ký thay đổi (changelog) được ghi nhận, bản cập nhật lần này không mang đến các tính năng mới mang tính đột phá nhưng lại tập trung sâu vào phần lõi vận hành của thiết bị. Hai thay đổi quan trọng nhất bao gồm việc áp dụng các mã ổn định hệ thống và mã ổn định liên quan đến hoạt động của thiết bị đầu cuối.

Việc tối ưu hóa mã nguồn hệ thống thường liên quan đến cách chip xử lý bên trong tai nghe quản lý tài nguyên. Điều này giúp giảm thiểu độ trễ khi xử lý các tác vụ phức tạp như chống ồn chủ động (ANC) thích ứng hoặc chuyển đổi nhanh giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro là một mẫu tai nghe flagship của Samsung

Kỳ vọng về cải thiện hiệu suất thực tế

Dù các thông báo thay đổi khá ngắn gọn, nhưng những tinh chỉnh về mã nguồn có thể mang lại những cải thiện rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày. Người dùng Galaxy Buds 3 Pro có thể kỳ vọng vào sự ổn định cao hơn trong kết nối Bluetooth 5.4, hạn chế tình trạng ngắt kết nối đột ngột hoặc nhiễu tín hiệu ở môi trường công cộng.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa mã vận hành cũng gián tiếp giúp cải thiện thời lượng pin. Khi hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, lượng điện năng tiêu thụ cho các tiến trình chạy ngầm sẽ được giảm xuống, từ đó kéo dài thời gian nghe nhạc và đàm thoại thực tế.

Bản cập nhật có thể mang lại chất lượng âm thanh hay tối ưu hóa thời lượng pin sử dụng tốt hơn

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Galaxy Buds 3 Pro

Galaxy Buds 3 Pro hiện là mẫu tai nghe cao cấp nhất của Samsung với nhiều công nghệ âm thanh hiện đại. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Kết nối Bluetooth 5.4 Tính năng âm thanh Chống ồn chủ động (ANC) thích ứng, Hi-Fi 24-bit Tiện ích thông minh Phiên dịch viên thời gian thực (Interpreter) Thời lượng pin Lên đến 30 giờ (kèm hộp sạc) Kháng nước/bụi IP57

Hướng dẫn cập nhật firmware mới

Hiện tại, bản cập nhật đang được phát hành cuốn chiếu, bắt đầu từ thị trường Hàn Quốc và sẽ sớm có mặt tại các khu vực khác, bao gồm cả Việt Nam, trong vài ngày tới. Để kiểm tra và cài đặt phiên bản mới nhất, người dùng cần thực hiện các bước sau:

Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại đã kết nối với tai nghe.

trên điện thoại đã kết nối với tai nghe. Truy cập vào mục Cài đặt tai nghe (Earbuds settings) .

. Chọn Cập nhật phần mềm tai nghe (Earbuds software update) .

. Nhấn Tải về và cài đặt (Download and install) nếu có phiên bản mới.

Việc duy trì phần mềm ở phiên bản mới nhất là điều cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và tận dụng tối đa các cải tiến về chất lượng âm thanh cũng như bảo mật từ nhà sản xuất.