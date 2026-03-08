Samsung Galaxy F70 Pro 5G ra mắt: Pin 6.000 mAh, sạc 45W và hỗ trợ phần mềm 6 năm Samsung vừa chính thức trình làng Galaxy F70 Pro 5G với viên pin dung lượng 6.000 mAh, chip Snapdragon 6 Gen 3 cùng cam kết hỗ trợ cập nhật Android lên tới 6 năm.

Samsung đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại tầm trung mới mang tên Galaxy F70 Pro 5G tại thị trường Ấn Độ. Mẫu máy này thực chất là phiên bản đổi tên của chiếc Galaxy M47 5G và chia sẻ nhiều thông số kỹ thuật với Galaxy A27 5G. Điểm nhấn nổi bật của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh, màn hình Super AMOLED 120Hz, công nghệ sạc Bypass và chính sách cập nhật phần mềm kéo dài tới 6 năm.

Galaxy F70 Pro chính thức ra mắt

Cấu hình trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 và chuẩn bộ nhớ tốc độ cao

Galaxy F70 Pro 5G được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 sản xuất trên tiến trình hiện đại từ Qualcomm. Thiết bị đi kèm bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1. Tuy nhiên, nhà sản xuất lưu ý rằng khi kết hợp với vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, bộ nhớ RAM LPDDR5X sẽ hoạt động ở mức hiệu năng tương đương chuẩn LPDDR5. Mặc dù vậy, cấu hình này vẫn đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà và tốc độ phản hồi ứng dụng nhanh chóng.

Các tính năng chính của Galaxy F70 Pro

Màn hình Super AMOLED 120Hz trang bị kính cường lực Victus+

Mặt trước của máy sở hữu màn hình kích thước 6.7 inch, sử dụng tấm nền Super AMOLED độ phân giải Full HD+ kết hợp tần số quét 120Hz. Nhằm gia tăng độ bền cho thiết bị, Samsung phủ lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus+, giúp tăng khả năng chống trầy xước gấp 4 lần và chịu được lực rơi từ độ cao lên đến 2 mét.

Thời lượng sử dụng vượt trội với pin 6.000 mAh và tính năng sạc Bypass

Trải nghiệm thực tế trên Galaxy F70 Pro 5G được tối ưu nhờ viên pin dung lượng 6.000 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao sang tới ngày thứ hai. Mẫu máy này hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45W, tuy nhiên củ sạc tương thích không đi kèm trong hộp đựng mà người dùng cần mua riêng. Đáng chú ý, thiết bị tích hợp tính năng sạc Bypass, cho phép dòng điện cấp trực tiếp cho máy mà không qua pin, giúp giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ pin khi chơi game.

Điện thoại tầm trung mới của Samsung có tính năng sạc Bypass tiện dụng

Hệ thống camera AI 50MP tích hợp chống rung OIS

Về khả năng quang học, Galaxy F70 Pro 5G sở hữu cụm 3 camera sau với cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 5MP và camera macro 2MP phục vụ chụp cận cảnh. Ở mặt trước, máy tích hợp camera selfie 12MP hỗ trợ HDR.

Galaxy F70 Pro có camera chất lượng cao

Hệ thống này hỗ trợ quay video độ phân giải 4K và được tích hợp các tính năng xử lý hình ảnh AI như "Object Eraser" (xóa vật thể thừa), "My Filter" (tạo bộ lọc riêng) và "AI Edits" để tự động tối ưu chất lượng ảnh chụp.

Hỗ trợ cập nhật phần mềm 6 năm kỷ lục trong phân khúc

Galaxy F70 Pro 5G xuất xưởng với giao diện One UI 8.5 phát triển trên nền Android 16. Samsung cam kết cung cấp 6 phiên bản cập nhật hệ điều hành Android lớn cùng 6 năm cập nhật vá lỗi bảo mật liên tục. Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp các tiện ích trong hệ sinh thái Galaxy như thanh thông báo "Now Bar", tính năng "Circle to Search", trợ lý Google Gemini và nền tảng bảo mật Samsung Knox.

Điện thoại được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên đến 6 năm

Giá bán theo từng phiên bản bộ nhớ

Sản phẩm được mở bán tại thị trường Ấn Độ với hai tùy chọn màu sắc là Đen Alpha và Xanh Aura. Giá bán niêm yết cho các phiên bản cụ thể như sau: