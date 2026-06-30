Tin mới

    Samsung Galaxy F70 Pro lộ giá bán: Giải mã chiến lược phân khúc cận cao cấp mới

    Tuệ Nhân30/06/2026 11:52

    Tài liệu rò rỉ mới nhất tiết lộ giá bán của Samsung Galaxy F70 Pro tại thị trường Ấn Độ, dao động từ 9,16 đến 11,66 triệu đồng. Đây được xem là quân bài chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách giữa dòng tầm trung và cao cấp của hãng.

    Samsung đang tích cực mở rộng dải sản phẩm thuộc dòng Galaxy F-series với mục tiêu củng cố vị thế tại các thị trường đang phát triển. Thông tin rò rỉ mới nhất từ leaker Abhishek Yadav đã hé lộ chi tiết bảng giá của Galaxy F70 Pro, một thiết bị được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm tiệm cận flagship ở mức giá dễ tiếp cận hơn.

    Chi tiết mức giá rò rỉ của Galaxy F70 Pro

    Theo tài liệu được cho là gửi tới các nhà bán lẻ, Galaxy F70 Pro sẽ được phân phối với ba tùy chọn cấu hình bộ nhớ khác nhau. Mức giá quy đổi cho thấy Samsung đang đặt thiết bị này ở phân khúc tầm trung cao cấp (sub-flagship).

    Phiên bản bộ nhớGiá niêm yết (INR)Giá quy đổi (Dự kiến - VNĐ)
    RAM 6GB + 128GB32,999 INRKhoảng 9.16 triệu đồng
    RAM 8GB + 128GB36,999 INRKhoảng 10.27 triệu đồng
    RAM 8GB + 256GB41,999 INRKhoảng 11.66 triệu đồng
    Galaxy F70 Pro là mẫu điện thoại tầm trung khá chất lượng của Samsung
    Galaxy F70 Pro là mẫu điện thoại tầm trung khá chất lượng của Samsung

    Vị thế chiến lược trong hệ sinh thái Samsung

    Với mức giá bắt đầu từ hơn 9 triệu đồng, Galaxy F70 Pro không nằm trong nhóm smartphone giá rẻ phổ thông. Thay vào đó, máy hướng trực tiếp đến nhóm người dùng đòi hỏi sự cân bằng khắt khe giữa thiết kế, hiệu năng xử lý và khả năng sử dụng ổn định trong dài hạn. Đây là phân khúc mà Samsung thường trang bị những tính năng chọn lọc từ dòng S-series để tăng tính cạnh tranh.

    Samsung sẽ sớm ra mắt Galaxy F70 Pro
    Samsung sẽ sớm ra mắt Galaxy F70 Pro

    Dựa trên truyền thống của dòng F-Series, phiên bản Pro thường là bản nâng cấp mạnh mẽ về mặt phần cứng so với phiên bản tiêu chuẩn. Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố chính thức, giới quan sát nhận định Samsung sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: chất lượng hiển thị của màn hình, hệ thống camera tối ưu và dung lượng pin lớn.

    Tương quan với các sản phẩm cùng phân khúc

    Để có cái nhìn rõ hơn về định hướng của Samsung, người dùng có thể tham khảo mẫu Galaxy A56 5G hiện đang có mặt trên thị trường. Đây là thiết bị có nhiều điểm tương đồng về triết lý thiết kế và hiệu năng mà Galaxy F70 Pro có thể kế thừa hoặc vượt trội hơn ở một số khía cạnh kỹ thuật.

    • Hiệu năng: Galaxy A56 sử dụng chip Exynos 1580 kèm RAM 8GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà.
    • Hiển thị: Màn hình 6.7 inch FHD+ Super AMOLED với tần số quét 120Hz.
    • Năng lượng: Pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W.
    • Nhiếp ảnh: Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS).
    Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB

    Việc Galaxy F70 Pro lộ diện bảng giá cho thấy ngày ra mắt chính thức không còn xa. Nếu Samsung duy trì được mức giá cạnh tranh đi kèm cấu hình phần cứng như kỳ vọng, đây sẽ là một lựa chọn đáng gờm trong thị trường smartphone tầm trung thời gian tới.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Khoa học - công nghệ
          Samsung Galaxy F70 Pro lộ giá bán: Giải mã chiến lược phân khúc cận cao cấp mới
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO