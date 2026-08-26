Samsung Galaxy Quantum 7: Exynos 1680, Knox Vault và 6 năm cập nhật có gì đáng chú ý Galaxy Quantum 7, phiên bản đổi tên của Galaxy A57 5G cho Hàn Quốc, kết hợp màn hình 120Hz, Exynos 1680 và Knox Vault, với cam kết 6 năm cập nhật bảo mật liên tục.

Samsung Galaxy Quantum 7 là mẫu điện thoại dành riêng cho thị trường Hàn Quốc, được xác định là phiên bản đổi tên của Galaxy A57 5G. Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở thay đổi thiết kế mà ở tổ hợp màn hình Super AMOLED Plus 120Hz, chip Exynos 1680, hệ thống Knox Vault và chính sách hỗ trợ 6 bản cập nhật Android lớn cùng 6 năm vá bảo mật.

Với giá 717.200 KRW, tương đương khoảng 13,53 triệu đồng theo thông tin nguồn, Galaxy Quantum 7 hướng đến người dùng cần một thiết bị có vòng đời phần mềm dài và nhấn mạnh khả năng bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, nguồn chưa công bố chi tiết về công suất sạc nhanh, hiệu năng thực tế hay cấu trúc phần cứng của Knox Vault trên mẫu máy này.

Samsung Galaxy Quantum 7 ra mắt

Phần cứng quen thuộc, ưu tiên màn hình và thời lượng sử dụng

Galaxy Quantum 7 sử dụng màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120Hz. Tần số quét cao giúp các thao tác cuộn nội dung, chuyển cảnh giao diện và hoạt ảnh hiển thị mượt hơn so với màn hình 60Hz, trong khi tấm nền AMOLED thường phù hợp với nhu cầu hiển thị độ tương phản cao.

Bên trong máy là Exynos 1680, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Cấu hình này được Samsung định vị cho các tác vụ đa nhiệm hàng ngày. Dù vậy, chưa có dữ liệu điểm hiệu năng, mức tiêu thụ điện hoặc khả năng duy trì hiệu suất khi tải nặng, nên chưa thể kết luận về năng lực chơi trò chơi hay xử lý tác vụ kéo dài.

Pin 5.000 mAh là một trong những thông số thực dụng của thiết bị. Nguồn cho biết máy hỗ trợ sạc nhanh và có thời lượng sử dụng lên đến hai ngày, nhưng không nêu chuẩn sạc hoặc công suất. Vì thế, người dùng cần phân biệt dung lượng pin với tốc độ nạp điện thực tế.

Samsung Galaxy Quantum 7 ra mắt

Hệ thống ba camera: cảm biến chính có chống rung quang học

Cụm camera sau của Galaxy Quantum 7 gồm camera chính 50 megapixel có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera macro 5 megapixel. OIS là thành phần đáng chú ý nhất vì giúp hạn chế rung lắc do chuyển động tay khi chụp ảnh hoặc quay video, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Camera trước 12 megapixel tích hợp Super HDR. Samsung cũng cho biết thiết bị dùng thuật toán xử lý ảnh nâng cao và điểm ảnh có kích thước lớn hơn 1,0μm để cải thiện ảnh thiếu sáng. Tuy nhiên, các thông số này chưa thay thế được đánh giá từ ảnh chụp thực tế, nhất là về dải sáng, tốc độ lấy nét và chất lượng camera góc siêu rộng.

Thông số camera của Galaxy Quantum 7

Knox Vault và sáu năm hỗ trợ là khác biệt trọng tâm

Tên gọi Quantum tiếp tục gắn với định hướng bảo mật của Samsung. Galaxy Quantum 7 được trang bị Knox Vault, giải pháp mà nguồn mô tả là lớp bảo mật trọng tâm của sản phẩm. Bên cạnh đó, máy có chuẩn kháng nước và bụi IP68 cùng cổng USB Type-C.

Giá trị dài hạn của thiết bị đến từ cam kết 6 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 6 năm vá bảo mật. Với người dùng giữ điện thoại nhiều năm, chính sách này có thể giúp thiết bị tiếp tục nhận tính năng hệ điều hành mới và các bản sửa lỗi bảo mật trong thời gian dài hơn.

Máy chạy One UI 8.5 dựa trên Android và tích hợp bộ công cụ Awesome Intelligence. Các tính năng được nêu gồm Circle to Search, xóa vật thể bằng trí tuệ nhân tạo và Best Face. Đây là các công cụ hỗ trợ thao tác tìm kiếm, chỉnh sửa ảnh và lựa chọn biểu cảm khuôn mặt, thay vì thay đổi nền tảng phần cứng của máy.

Smartphone mới của Samsung nhận được 6 năm cập nhật hệ điều hành

Những điểm cần cân nhắc trước khi đánh giá toàn diện

Hạng mục Thông tin từ nguồn Ý nghĩa sử dụng Màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch, Full HD+, 120Hz Ưu tiên trải nghiệm hiển thị và thao tác mượt Hiệu năng Exynos 1680, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB Phù hợp đa nhiệm theo định vị sản phẩm Camera 50 megapixel OIS, 12 megapixel góc siêu rộng, 5 megapixel macro Camera chính có lợi thế chống rung quang học Pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh Nguồn không công bố công suất sạc Độ bền và bảo mật IP68, Knox Vault, USB Type-C Nhấn mạnh khả năng bảo vệ thiết bị và dữ liệu Phần mềm 6 bản cập nhật Android lớn, 6 năm vá bảo mật Lợi thế cho nhu cầu sử dụng lâu dài

Nhìn chung, Galaxy Quantum 7 không cho thấy một thay đổi lớn về công thức phần cứng so với Galaxy A57 5G, bởi đây là phiên bản đổi tên cho Hàn Quốc. Thay vào đó, sản phẩm tập trung vào Knox Vault, chuẩn IP68 và thời hạn hỗ trợ phần mềm sáu năm. Máy có ba màu Awesome Gray, Awesome Ice Blue và Awesome Lilac; trong đó màu Awesome Lilac được phân phối độc quyền qua T Direct Shop của SK Telecom.