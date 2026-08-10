Samsung Galaxy S23 FE bản Exynos bất ngờ dừng cập nhật ở Android 17 để đồng bộ dòng máy Phiên bản Exynos của Galaxy S23 FE sẽ dừng nâng cấp ở Android 17 thay vì Android 18 do Samsung muốn đồng bộ hóa vòng đời phần mềm toàn bộ chuỗi S23.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu điện thoại Samsung Galaxy S23 FE phiên bản sử dụng vi xử lý Exynos 2200 sẽ kết thúc chu kỳ nâng cấp hệ điều hành ở bản Android 17 (One UI 9). Quyết định này khiến thiết bị nhận ít hơn một bản cập nhật lớn so với chính sách cam kết ban đầu của hãng sản xuất Hàn Quốc.

Bất ngờ thay đổi lộ trình nâng cấp hệ điều hành

Thông tin rò rỉ xuất phát từ cuộc trao đổi của leaker Tarun Vats với bộ phận chăm sóc khách hàng của Samsung tại Hàn Quốc. Theo đó, phiên bản Galaxy S23 FE mang mã hiệu SM-S711N trang bị vi xử lý Exynos 2200 chỉ được nhận bản cập nhật lớn cuối cùng là One UI 9, phát triển trên nền tảng Android 17.

Đoạn hội thoại dịch từ tiếng Hàn cho thấy sự thay đổi trong chính sách cập nhật của Samsung

Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng công nghệ bởi phiên bản Exynos của Galaxy S23 FE từng được xuất xưởng sẵn hệ điều hành Android 14 tại nhiều thị trường toàn cầu. Dựa trên cam kết hỗ trợ 4 bản cập nhật Android lớn mà Samsung công bố, người dùng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng thiết bị sẽ tiếp tục được lên đời Android 18.

Nguyên nhân khiến Samsung rút ngắn vòng đời phần mềm

Đại diện chăm sóc khách hàng của Samsung xác nhận ban đầu hãng từng lên kế hoạch đưa Galaxy S23 FE nâng cấp đến bản Android 18. Mặc dù vậy, kế hoạch đã được điều chỉnh nhằm đồng bộ hóa lộ trình hỗ trợ phần mềm cho toàn bộ hệ sinh thái thuộc chuỗi Galaxy S23 Series.

Rò rỉ thông tin Galaxy S23 FE chỉ được cập nhật tối đa đến Android 17

Cụ thể, các sản phẩm ra mắt đầu năm 2023 gồm Galaxy S23, S23 Plus và S23 Ultra đều chạy sẵn Android 13 khi xuất xưởng và sẽ dừng bước ở Android 17. Việc cho Galaxy S23 FE dừng lại cùng cột mốc Android 17 giúp đội ngũ phát triển phần mềm của hãng dễ dàng tối ưu hóa tài nguyên quản lý. Tuy nhiên, điều này vô tình đẩy người dùng bản Exynos 2200 vào thế chịu thiệt thòi về mặt thời gian hỗ trợ.

Trong khi đó, phiên bản chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 phân phối tại thị trường Mỹ vốn được cài sẵn Android 13. Việc dừng lại ở Android 17 đối với bản Snapdragon vẫn đảm bảo đúng 4 lần cập nhật lớn như cam kết ban đầu.

Bảng so sánh vòng đời cập nhật dòng Galaxy S23 Series

Mẫu máy Hệ điều hành gốc Phiên bản dừng hỗ trợ Số bản cập nhật thực tế Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra Android 13 Android 17 4 bản Galaxy S23 FE (Snapdragon 8 Gen 1) Android 13 Android 17 4 bản Galaxy S23 FE (Exynos 2200) Android 14 Android 17 3 bản

Động thái đồng nhất phần mềm giúp nhà sản xuất giảm bớt khối lượng công việc phân tán qua từng năm, nhưng cũng tạo ra tâm lý thiếu hài lòng cho khách hàng mua bản Exynos. Hiện tại, cộng đồng công nghệ vẫn đang chờ đợi phản ứng chính thức hoặc những điều chỉnh bổ sung từ Samsung trước khi giao diện One UI 9 chính thức được phát hành.