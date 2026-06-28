Samsung Galaxy S24 Plus: Phân tích sức mạnh màn hình 2K và hệ sinh thái Galaxy AI Với mức giá từ 11,99 triệu đồng, Galaxy S24 Plus gây ấn tượng nhờ màn hình QHD+ sắc nét, cấu hình 12GB RAM kết hợp cùng bộ công cụ Galaxy AI hoàn thiện.

Trong phân khúc smartphone cao cấp năm 2026, Galaxy S24 Plus đang nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa kích thước màn hình, hiệu năng xử lý và giá thành. Với mức giá hiện tại dao động từ 11,99 triệu đồng, thiết bị này không chỉ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 16 Plus mà còn sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội về hiển thị và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông số kỹ thuật và giá bán Galaxy S24 Plus

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy S24 Plus được phân phối với hai tùy chọn bộ nhớ chính, đi kèm dung lượng RAM mặc định 12GB để tối ưu cho các tác vụ AI và đa nhiệm:

Phiên bản bộ nhớ Giá tham khảo (VNĐ) Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB 11.990.000 Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB 12.990.000

Sự trở lại của độ phân giải QHD+ trên tấm nền LTPO

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên Galaxy S24 Plus chính là việc Samsung mang trở lại độ phân giải 1440p (QHD+). Đây là tiêu chuẩn hiển thị cao cấp từng xuất hiện trên dòng S20 Plus nhưng đã bị lược bỏ ở các thế hệ sau đó. Với mật độ điểm ảnh lên tới 513ppi, hình ảnh hiển thị trên S24 Plus có độ chi tiết cực cao.

Máy sử dụng tấm nền LTPO Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch. Công nghệ LTPO cho phép tần số quét biến thiên linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu. Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 2.600 nits kết hợp cùng tiêu chuẩn HDR10+, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thiết kế khung nhôm phẳng và hoàn thiện mờ

Galaxy S24 Plus sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với khung nhôm được gia công cứng cáp hơn. Phần khung viền được làm phẳng và xử lý bề mặt mờ, giúp hạn chế bám dấu vân tay và tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn, hiện đại hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Hiệu năng từ chip Exynos 2400 và sức mạnh Galaxy AI

Tại nhiều thị trường, Galaxy S24 Plus được trang bị vi xử lý Exynos 2400 với cấu trúc CPU 10 nhân. Điểm nhấn của con chip này là nhân đồ họa được phát triển dựa trên kiến trúc AMD, hỗ trợ tốt các tác vụ đồ họa nặng và chơi game. Đi kèm với đó là chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 tốc độ cao, giúp việc truy xuất dữ liệu và mở ứng dụng diễn ra tức thì.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của thiết bị nằm ở hệ thống Galaxy AI. So với các giải pháp AI đang được phát triển, Galaxy AI của Samsung được đánh giá là có độ hoàn thiện cao với các tính năng thực tiễn như dịch thuật trực tiếp, hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa ảnh thông minh. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn khi so sánh với các đối thủ cùng tầm giá.

Hệ thống camera và khả năng zoom quang học

Hệ thống camera trên Galaxy S24 Plus bao gồm bộ ba ống kính ở mặt sau:

Camera chính: 50MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

Camera tele: 10MP, hỗ trợ zoom quang học 3x.

Camera siêu rộng: 12MP.

Sự hiện diện của camera tele chuyên biệt giúp S24 Plus có lợi thế lớn trong việc chụp ảnh chân dung và thu phóng vật thể ở xa mà vẫn giữ được độ chi tiết cao, một tính năng thường bị lược bỏ trên các dòng máy tiêu chuẩn hoặc dòng Plus của đối thủ.

Thời lượng pin và công nghệ sạc nhanh

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 4.900mAh, tăng nhẹ so với thế hệ trước. Nhờ khả năng tối ưu hóa của chip xử lý và màn hình LTPO, máy có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao trong cả ngày dài. Galaxy S24 Plus hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W, cho phép nạp đầy năng lượng nhanh chóng hơn so với nhiều mẫu flagship khác trên thị trường. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ sạc không dây 15W và công nghệ Ultra Wideband (UWB) để định vị chính xác và kết nối hệ sinh thái thông minh.