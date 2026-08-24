Samsung Galaxy S26 FE đạt chứng nhận Anatel: Lộ diện cấu hình chip Exynos 2500 và sạc 45W Chứng nhận từ Anatel hé lộ Samsung Galaxy S26 FE sở hữu chip Exynos 2500, màn hình 6.7 inch 120Hz, pin 4.900 mAh và khả năng hỗ trợ công suất sạc nhanh 45W.

Mẫu điện thoại thông minh Galaxy S26 FE của Samsung vừa chính thức đạt chứng nhận từ Cơ quan Viễn thông Quốc gia Brazil (Anatel). Hồ sơ pháp lý này đã xác nhận toàn bộ các thông số kỹ thuật cốt lõi của thiết bị trước thời điểm ra mắt chính thức, bao gồm dung lượng pin, công suất sạc, vi xử lý và hệ thống camera.

Chứng nhận Anatel của Galaxy S26 FE

Hệ thống pin và các chuẩn kết nối không dây

Theo tài liệu được Anatel phê duyệt, Galaxy S26 FE được trang bị viên pin có dung lượng 4.900 mAh, tương đương với phiên bản tiền nhiệm. Tại thị trường Brazil, thiết bị vẫn được đóng gói kèm củ sạc 25W mang mã hiệu EP-TA800 bên trong hộp đựng.

Mặc dù bộ sạc đi kèm giới hạn ở mức 25W, phần cứng của Galaxy S26 FE hỗ trợ công suất sạc nhanh có dây lên đến 45W. Về mặt truyền tải dữ liệu và kết nối ngoại vi, mẫu máy mới tích hợp các tiêu chuẩn hiện đại gồm mạng không dây Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 cùng giao tiếp trường gần NFC.

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Hiệu năng từ chip Exynos 2500 và chất lượng hiển thị

Về khả năng xử lý, Galaxy S26 FE sử dụng vi xử lý Exynos 2500 do Samsung phát triển. Thiết bị đi kèm dung lượng RAM 8GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB hoặc 256GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và vận hành các tác vụ nặng cũng như chơi game.

Mặt trước của máy là không gian hiển thị sử dụng tấm nền Super AMOLED kích thước 6.7 inch với độ phân giải FHD+. Màn hình này được trang bị tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà trong các thao tác vuốt chạm và hiển thị nội dung giải trí tốc độ cao.

Khả năng nhiếp ảnh với cụm ba camera

Hệ thống quang học phía sau của Galaxy S26 FE bao gồm cụm 3 camera chuyên dụng. Cảm biến chính sở hữu độ phân giải 50MP, kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng 12MP và camera telephoto 8MP hỗ trợ chụp cận cảnh hoặc chụp chân dung.