Samsung Galaxy S26 FE đạt chứng nhận FCC với chip Wi-Fi Qualcomm và thiết kế camera mới Galaxy S26 FE vừa đạt chứng nhận FCC, hé lộ sự kết hợp giữa vi xử lý Exynos và chip Wi-Fi Qualcomm, cùng cụm camera bầu dục mới và hỗ trợ kết nối vệ tinh.

Mẫu điện thoại Samsung Galaxy S26 FE vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận FCC (Mỹ). Hồ sơ chứng nhận không chỉ xác nhận sự tồn tại của mẫu smartphone cận cao cấp này mà còn hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế phần cứng lẫn ngoại hình.

Galaxy S26 FE đạt chứng nhận FCC

Sự kết hợp phần cứng giữa vi xử lý Exynos và chip Wi-Fi Qualcomm

Theo tài liệu rò rỉ từ FCC, Samsung đã đưa ra một điều chỉnh phần cứng đáng chú ý đối với phiên bản Fan Edition thế hệ mới. Mặc dù thiết bị tiếp tục trang bị dòng vi xử lý Exynos (nhiều khả năng là Exynos 2500) làm nhân xử lý trung tâm, hãng lại lựa chọn chip Wi-Fi do Qualcomm cung cấp.

Ở thế hệ Galaxy S25 FE trước đây, Samsung áp dụng giải pháp phần cứng đồng bộ hoàn toàn từ hệ sinh thái Exynos. Việc chuyển sang sử dụng mô-đun Wi-Fi của Qualcomm trên Galaxy S26 FE được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao độ ổn định và tối ưu hiệu suất kết nối mạng không dây cho người dùng.

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Cụm camera hình bầu dục tạo điểm nhấn diện mạo mới

Bên cạnh cải tiến cấu hình bên trong, thiết kế bên ngoài của máy cũng có sự điều chỉnh. Galaxy S26 FE không giữ nguyên kiểu dáng cũ mà áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới từ Samsung.

Mặt sau của thiết bị sở hữu cụm mô-đun camera hình bầu dục được đặt dọc ở góc trên bên trái. Khu vực này chứa bộ ba camera riêng biệt, tạo nên diện mạo khác biệt hơn so với kiểu bố trí ống kính riêng lẻ trước đây.

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Công nghệ sạc 45W và tính năng kết nối qua vệ tinh

Về khả năng cung cấp năng lượng, Galaxy S26 FE vẫn duy trì chuẩn sạc nhanh có dây công suất 45W tương tự thế hệ tiền nhiệm. Thiết bị cũng tích hợp đầy đủ công nghệ sạc không dây và kết nối một chạm NFC.

Đáng chú ý, bên cạnh chuẩn Wi-Fi 6 tốc độ cao, mẫu máy này còn được trang bị tính năng kết nối vệ tinh. Khả năng này cho phép thiết bị duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp tại những khu vực sóng di động bị gián đoạn hoặc không có tín hiệu mạng.

Thời điểm ra mắt và dự báo mức giá

Động thái hoàn tất chứng nhận tại FCC cho thấy ngày ra mắt của Galaxy S26 FE đang đến gần. Giới phân tích dự đoán thiết bị có thể sẽ được trình làng ngay trong tháng tới, tuân theo chu kỳ ra mắt sản phẩm định kỳ của hãng.

Tuy nhiên, do tích hợp thêm các nâng cấp công nghệ và thay đổi thiết kế, mức giá niêm yết của Galaxy S26 FE khi lên kệ được dự báo có thể nhỉnh hơn đôi chút so với thế hệ Galaxy S25 FE.