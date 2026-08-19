Samsung Galaxy S26 FE lộ diện thiết kế siêu mỏng 7.4mm cùng chip Exynos 2500 3nm mạnh mẽ Loạt ảnh quảng cáo rò rỉ của Samsung Galaxy S26 FE cho thấy thiết kế phẳng mỏng 7.4mm, màn hình 120Hz, chip Exynos 2500 3nm cùng viên pin 4,900mAh hỗ trợ sạc 45W.

Những hình ảnh quảng cáo chính thức của Samsung Galaxy S26 FE vừa bất ngờ rò rỉ trọn bộ, tiết lộ chi tiết ngôn ngữ thiết kế lẫn toàn bộ cấu hình phần cứng. Mẫu smartphone phân khúc "Fan Edition" thế hệ mới hứa hẹn mang đến bước tiến lớn về cả ngoại hình mỏng nhẹ lẫn hiệu năng xử lý nhờ vi xử lý sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến.

Thiết kế phẳng tối giản với độ mỏng 7.4mm ấn tượng

Theo tài liệu rò rỉ, Samsung Galaxy S26 FE sở hữu kiểu dáng hiện đại với phần khung viền nhôm hoàn thiện vuông vức. Cả mặt trước, mặt sau và các cạnh bên đều được làm phẳng hoàn toàn. Mẫu máy đạt kích thước tổng thể 161.6 x 76.9 x 7.4mm, mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng và thoải mái.

Thiết kế phẳng thời thượng và màn hình 120Hz siêu mượt

Mặt trước của thiết bị được trang bị màn hình kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full HD+ trên tấm nền chất lượng cao với tần số quét 120Hz. Phần viền xung quanh màn hình được gọt mỏng tối đa kết hợp cùng camera selfie đục lỗ căn chỉnh chính giữa, giúp tối ưu diện tích hiển thị khi làm việc và giải trí.

Cấu hình vượt trội với chip Exynos 2500 3nm 10 nhân

Sức mạnh cốt lõi của Samsung Galaxy S26 FE đến từ vi xử lý Exynos 2500. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại với cấu trúc deca-core (10 nhân), hướng tới việc tối ưu giữa hiệu năng cao và mức tiêu thụ năng lượng. Cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ nặng cũng như khả năng xử lý đồ họa phức tạp khi chơi game.

Sản phẩm sở hữu cụm 3 camera xếp dọc ở mặt lưng vô cùng quen thuộc

Đồng hành cùng cấu hình mạnh mẽ là viên pin dung lượng 4,900mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây Super Fast Charging 2.0 với công suất tối đa 45W, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Hệ thống 3 camera tích hợp nhiều tính năng thông minh

Về khả năng quang học, Galaxy S26 FE vẫn duy trì thiết kế cụm 3 camera xếp dọc quen thuộc ở mặt lưng. Hệ thống bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang học. Ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải 12MP.

Sản phẩm sở hữu những tính năng camera tương tự trên những mẫu máy cao cấp

Bên cạnh phần cứng, Samsung còn tích hợp các tính năng phần mềm hỗ trợ quay chụp như Horizon Lock và MyFanCam. Thiết bị được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus+, chuẩn kháng nước bụi IP68 và được cam kết nhận tới 7 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Galaxy S26 FE Màn hình 6.7 inch, Full HD+, 120Hz Vi xử lý Exynos 2500 (3nm, 10 nhân) Camera sau 50MP (chính) + 12MP (góc siêu rộng) + 8MP (tele zoom quang) Camera trước 12MP Dung lượng pin & Sạc 4,900mAh, Sạc nhanh 45W Độ bền & Độ mỏng 7.4mm, Gorilla Glass Victus+, IP68 Hỗ trợ phần mềm 7 năm cập nhật Android & bảo mật

Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc bao gồm Blueberry, Graphite và Pistachio.