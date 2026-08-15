Samsung Galaxy S26 FE rò rỉ tại Nga với chip Exynos 2500, màn hình 120Hz và pin 4900mAh Samsung Galaxy S26 FE vừa xuất hiện trên trang bán lẻ tại Nga, hé lộ 3 tùy chọn màu sắc cá tính cùng thông số màn hình 120Hz, chip Exynos 2500 và camera 50MP.

Mẫu điện thoại Galaxy S26 FE của Samsung vừa bất ngờ xuất hiện trên một trang web bán lẻ tại Nga, tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về thiết kế cũng như cấu hình phần cứng. Dù nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo chính thức, đợt rò rỉ này đã cung cấp góc nhìn khá toàn diện về thế hệ Fan Edition tiếp theo trong phân khúc cận cao cấp.

Samsung đang phát triển Galaxy S26 FE

Ba tùy chọn màu sắc cá tính trên thế hệ mới

Theo dữ liệu niêm yết từ nhà bán lẻ, Galaxy S26 FE mang đến cho người dùng 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Than chì (Graphite), Xanh việt quất (Blueberry) và Xanh pistachio. Bảng màu này tạo nên sự cân bằng giữa nét tối giản truyền thống và phong cách tươi trẻ, hiện đại, hướng tới tệp khách hàng trẻ tuổi thích sự khác biệt.

Điện thoại Fan Edition tiếp meo của Samsung sẽ có 3 màu sắc bắt mắt

Phân tích thông số kỹ thuật và hiệu năng xử lý

Về khả năng hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.7 inch với tần số quét 120Hz, giúp tối ưu hóa trải nghiệm thao tác vuốt chạm và giải trí. Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Exynos 2500 kết hợp cùng 8GB RAM, đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm và các tựa game phổ biến.

Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 4,900mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 45W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết rò rỉ Galaxy S26 FE Màn hình AMOLED 6.7 inch, 120Hz Vi xử lý Exynos 2500 Bộ nhớ RAM 8GB Camera sau Chính 50MP + Tele 8MP (zoom quang 3x) Camera trước 12MP Dung lượng pin & Sạc 4,900 mAh, sạc nhanh 45W Độ bền & Hệ điều hành Chuẩn kháng nước IP68, Android 17

Ảnh render của Galaxy S26 FE

Hệ thống camera và tính năng bổ trợ

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy S26 FE được tích hợp cảm biến chính 50MP, đi kèm ống kính tele 8MP hỗ trợ zoom quang học 3x phục vụ nhu cầu chụp ảnh từ xa. Mặt trước máy là camera selfie độ phân giải 12MP. Ngoài ra, sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, hỗ trợ 2 SIM và vận hành trên nền tảng hệ điều hành Android 17.