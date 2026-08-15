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    Samsung Galaxy S26 FE rò rỉ tại Nga với chip Exynos 2500, màn hình 120Hz và pin 4900mAh

    Lê Nhân15/08/2026 18:01

    Samsung Galaxy S26 FE vừa xuất hiện trên trang bán lẻ tại Nga, hé lộ 3 tùy chọn màu sắc cá tính cùng thông số màn hình 120Hz, chip Exynos 2500 và camera 50MP.

    Mẫu điện thoại Galaxy S26 FE của Samsung vừa bất ngờ xuất hiện trên một trang web bán lẻ tại Nga, tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về thiết kế cũng như cấu hình phần cứng. Dù nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo chính thức, đợt rò rỉ này đã cung cấp góc nhìn khá toàn diện về thế hệ Fan Edition tiếp theo trong phân khúc cận cao cấp.

    Samsung đang phát triển Galaxy S26 FE
    Samsung đang phát triển Galaxy S26 FE

    Ba tùy chọn màu sắc cá tính trên thế hệ mới

    Theo dữ liệu niêm yết từ nhà bán lẻ, Galaxy S26 FE mang đến cho người dùng 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Than chì (Graphite), Xanh việt quất (Blueberry) và Xanh pistachio. Bảng màu này tạo nên sự cân bằng giữa nét tối giản truyền thống và phong cách tươi trẻ, hiện đại, hướng tới tệp khách hàng trẻ tuổi thích sự khác biệt.

    Điện thoại Fan Edition tiếp theo của Samsung sẽ có 3 màu sắc bắt mắt
    Điện thoại Fan Edition tiếp meo của Samsung sẽ có 3 màu sắc bắt mắt

    Phân tích thông số kỹ thuật và hiệu năng xử lý

    Về khả năng hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.7 inch với tần số quét 120Hz, giúp tối ưu hóa trải nghiệm thao tác vuốt chạm và giải trí. Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Exynos 2500 kết hợp cùng 8GB RAM, đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm và các tựa game phổ biến.

    Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 4,900mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 45W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

    Thông số kỹ thuậtChi tiết rò rỉ Galaxy S26 FE
    Màn hìnhAMOLED 6.7 inch, 120Hz
    Vi xử lýExynos 2500
    Bộ nhớ RAM8GB
    Camera sauChính 50MP + Tele 8MP (zoom quang 3x)
    Camera trước12MP
    Dung lượng pin & Sạc4,900 mAh, sạc nhanh 45W
    Độ bền & Hệ điều hànhChuẩn kháng nước IP68, Android 17
    Ảnh render của Galaxy S26 FE
    Ảnh render của Galaxy S26 FE

    Hệ thống camera và tính năng bổ trợ

    Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy S26 FE được tích hợp cảm biến chính 50MP, đi kèm ống kính tele 8MP hỗ trợ zoom quang học 3x phục vụ nhu cầu chụp ảnh từ xa. Mặt trước máy là camera selfie độ phân giải 12MP. Ngoài ra, sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, hỗ trợ 2 SIM và vận hành trên nền tảng hệ điều hành Android 17.

    Samsung Galaxy S25 FE 8GB 512GB

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      Khoa học - công nghệ
      Samsung Galaxy S26 FE rò rỉ tại Nga với chip Exynos 2500, màn hình 120Hz và pin 4900mAh
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