Samsung Galaxy S26 FE rò rỉ thông số: Chip Exynos 2500, sạc 45W và giá bán Galaxy S26 FE dự kiến ra mắt tháng 9/2026 với chip Exynos 2500, sạc nhanh 45W vượt trội bản S26 tiêu chuẩn cùng nhiều nâng cấp về màu sắc và dung lượng bộ nhớ.

Dù Samsung đã chính thức ra mắt dòng flagship Galaxy S26, phiên bản cận cao cấp Galaxy S26 FE vẫn là mảnh ghép được nhiều người dùng trông chờ. Báo cáo mới nhất từ Dealabs đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về sản phẩm này, từ vi xử lý Exynos 2500, công nghệ sạc 45W cho đến màu sắc, giá bán và ngày công bố chính thức.

Thiết kế màu sắc mới và thời điểm ra mắt dự kiến

Theo nguồn tin rò rỉ uy tín billbil-kun, Samsung Galaxy S26 FE sẽ mang đến ba tùy chọn màu sắc bao gồm Graphite, Aqua Green và một màu tím pha xanh hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của màu sắc mới hứa hẹn mang lại vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại cho dòng Fan Edition.

Galaxy S26 FE sẽ là thành viên tiếp theo của dòng Galaxy S26

Về lịch trình trình làng, thiết bị dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 9/2026, cụ thể rơi vào khoảng ngày 1/9/2026. Mốc thời gian này hoàn toàn tương đồng với chu kỳ ra mắt của thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 FE, cho thấy Samsung duy trì lộ trình ra mắt sản phẩm rất ổn định.

Cấu hình phần cứng: Chip Exynos 2500 và công nghệ sạc 45W

Về sức mạnh hiệu năng, các nguồn tin cho biết Galaxy S26 FE sẽ vận hành trên vi xử lý Exynos 2500. Chipset này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa khả năng xử lý các tác vụ đồ họa và đa nhiệm nâng cao cho người dùng.

Galaxy S26 FE sẽ hỗ trợ sạc nhanh 45W

Bên cạnh đó, điểm cải tiến kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 FE chính là công suất sạc nhanh được nâng lên 45W. Thông số này vượt qua mức 25W trên phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho máy.

Tùy chọn bộ nhớ và phân tích mức giá dự kiến

Về khả năng lưu trữ, sản phẩm sẽ được phát hành với ba tùy chọn bộ nhớ trong gồm 128GB, 256GB và 512GB, đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao.

Galaxy S26 FE sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau

Tại khu vực châu Âu, mức giá rò rỉ tại thị trường Pháp lần lượt là 799 EUR (khoảng 24,13 triệu đồng) cho bản 128GB, 899 EUR (khoảng 27,14 triệu đồng) cho bản 256GB và 1,099 EUR (khoảng 33,18 triệu đồng) cho bản 512GB. Mức giá này tăng nhẹ so với thế hệ trước do chi phí linh kiện đầu vào, đặc biệt là RAM và bộ nhớ NAND gia tăng.

Tuy nhiên, thị trường châu Âu thường gánh mức thuế phí khá cao. Khi chính thức cập bến thị trường Việt Nam, giá bán của Galaxy S26 FE được dự báo sẽ cạnh tranh hơn đáng kể, dao động trong khoảng trên dưới 17 triệu đồng.

Bảng tóm tắt thông số rò rỉ của Galaxy S26 FE