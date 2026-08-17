Samsung Galaxy S27 lộ diện thiết kế cụm camera ngang độc đáo trong bằng sáng chế từ WIPO Hình ảnh từ WIPO cho thấy Samsung Galaxy S27 sở hữu cụm ba camera xếp ngang mới lạ, giúp tối ưu không gian bên trong cho cuộn dây sạc không dây từ tính.

Dữ liệu thiết kế từ Cơ sở dữ liệu thiết kế toàn cầu của WIPO vừa hé lộ bản vẽ phác thảo được cho là của dòng điện thoại Samsung Galaxy S27. Điểm thay đổi nổi bật nhất nằm ở cụm camera sau, đánh dấu bước lột xác về ngoại hình so với các thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế cụm camera ngang mới trên bằng sáng chế WIPO

Bản vẽ từ WIPO cho thấy thay vì các ống kính đặt dọc hoặc đứng riêng lẻ như trước, ba cảm biến trên Galaxy S27 được sắp xếp ngay ngắn bên trong một thanh ngang kéo dài. Kiểu dáng này gợi nhớ tới thiết kế của mẫu Galaxy S10 cũng như dòng Google Pixel 11.

Ảnh phác thảo Galaxy S27

Mô-đun camera trong bản vẽ thể hiện độ phẳng gần như hoàn toàn so với mặt lưng. Tuy nhiên, các bản vẽ bằng sáng chế thường được tối giản hóa nhằm mục đích đăng ký bản quyền. Việc loại bỏ hoàn toàn độ lồi camera trong thực tế rất khó xảy ra nếu không giảm kích thước cảm biến.

Galaxy S27 có thể sở hữu camera ngang lạ mắt

Lý do đằng sau sự thay đổi kiến trúc mô-đun camera

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc tối ưu hóa độ dày của thanh ngang camera giúp máy hạn chế tình trạng bập bềnh khi đặt trên mặt phẳng, đồng thời tăng khả năng tương thích với ốp lưng và phụ kiện từ tính. Thiết kế khung máy vẫn duy trì các đường bo tròn nhẹ tại góc, cạnh phẳng và bộ khung vuông vức đặc trưng của dòng Galaxy S.

Samsung sẽ mang đến những bất ngờ về thiết kế dòng Galaxy S27?

Việc chuyển đổi từ cụm camera riêng lẻ (dùng từ thời Galaxy S22) sang mô-đun thống nhất dạng thanh ngang được cho là nhằm giải phóng không gian nội bộ. Điều này phục vụ cho việc lắp đặt cuộn dây sạc không dây từ tính thế hệ mới. Dòng thiết bị dự kiến trình làng vào đầu năm 2027.

Thông số kỹ thuật của Galaxy S26 Ultra tiền nhiệm

Trong khi chờ đợi thế hệ Galaxy S27 ra mắt, mẫu Galaxy S26 Ultra hiện kề cận sở hữu các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn bao gồm: