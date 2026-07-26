Samsung Galaxy S27 rò rỉ bước ngoặt camera: Thay thế cảm biến ISOCELL bằng Sony Nguồn tin rò rỉ tiết lộ Samsung Galaxy S27 có thể chuyển sang cảm biến 50MP từ Sony thay vì ISOCELL, cùng thiết kế cụm camera mới trên phiên bản Ultra.

Sau những đợt ra mắt thiết bị màn hình gập như Galaxy Z Fold 8 hay Z Flip 8, thông tin rò rỉ về dòng flagship tiếp theo – Galaxy S27 – đang trở thành tâm điểm của cộng đồng công nghệ. Đáng chú ý, Samsung được cho là sẽ thực hiện một thay đổi mang tính bước ngoặt khi lần đầu tiên từ bỏ cảm biến camera chính tự sản xuất để chuyển sang sử dụng linh kiện của Sony.

Bước chuyển mình từ cảm biến ISOCELL sang Sony trên dòng Galaxy S27

Theo các nguồn tin uy tín, Samsung đang xem xét trang bị cảm biến 50MP do Sony sản xuất cho camera chính trên Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus. Đây là sự thay đổi đáng kể bởi trong nhiều thế hệ trở lại đây, từ dòng Galaxy S22 đến Galaxy S26, nhà sản xuất Hàn Quốc liên tục trung thành với cảm biến ISOCELL 50MP do chính hãng nghiên cứu và phát triển.

Galaxy S27 đang tạo ra sự chú ý đặc biệt khi hé lộ một thay đổi được xem là bất ngờ nhất của Samsung so với dòng Galaxy S26.

Thực tế, Samsung từng nhiều lần hợp tác với Sony trong việc cung ứng linh kiện camera. Đơn cử như từ dòng Galaxy S23 đến nay, camera góc siêu rộng 12MP của hãng đều dùng cảm biến Sony IMX564. Tuy nhiên, việc đưa phần cứng của Sony đảm nhận vị trí camera chính – bộ phận quan trọng nhất quyết định chất lượng ảnh chụp – cho thấy định hướng mới của Samsung nhằm tối ưu khả năng xử lý hình ảnh.

Nâng cấp camera selfie và tái cấu trúc hệ thống ống kính trên bản Ultra

Không chỉ thay đổi ở camera sau của các phiên bản tiêu chuẩn, toàn bộ hệ thống nhiếp ảnh trên dòng flagship mới cũng nhận được những tinh chỉnh mạnh mẽ. Các phiên bản cao cấp như Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ sở hữu camera trước 16MP hoàn toàn mới. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần nâng cấp phần cứng camera selfie đầu tiên của dòng Galaxy S kể từ thế hệ Galaxy S23.

Đối với phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra, thay vì duy trì mô hình 4 camera như trước, Samsung được dự đoán sẽ chuyển sang cụm 3 camera tinh gọn hơn. Hệ thống này bao gồm:

Camera chính: Độ phân giải 200MP tiếp tục được giữ lại để đảm bảo độ chi tiết cao.

Độ phân giải 200MP tiếp tục được giữ lại để đảm bảo độ chi tiết cao. Camera góc siêu rộng: Nâng cấp lên cảm biến 50MP thế hệ mới.

Nâng cấp lên cảm biến 50MP thế hệ mới. Camera tele: Trang bị cảm biến 50MP cải tiến, nâng cao chất lượng thu phóng.

Chiến lược tập trung chất lượng thay vì số lượng ống kính

Trong vài năm gần đây, chất lượng camera trên các dòng flagship của Samsung như Galaxy S26 hay Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì vị thế hàng đầu nhưng mức độ đột phá phần cứng khá khiêm tốn. Các nâng cấp chủ yếu dừng lại ở thuật toán phần mềm hoặc đo sáng, trong khi phần cứng gần như không thay đổi.

Việc giảm bớt một camera phụ để tập trung nâng cấp chất lượng cho từng ống kính còn lại trên Galaxy S27 Ultra phản ánh đúng xu hướng chung của thị trường smartphone hiện nay. Tóm lại, bước đi mới trong việc tối ưu phần cứng camera kết hợp cùng cảm biến Sony hứa hẹn sẽ giúp thế hệ Galaxy S27 tạo nên bước ngoặt lớn về trải nghiệm nhiếp ảnh di động.