Samsung Galaxy S27 Series: Cú bắt tay lịch sử với Sony và đợt đại tu camera đột phá Samsung dự kiến trang bị cảm biến camera chính 50MP do Sony sản xuất trên Galaxy S27 và S27 Plus, đánh dấu bước chuyển mình lớn về công nghệ nhiếp ảnh di động.

Samsung được cho là đang chuẩn bị thực hiện đợt nâng cấp hệ thống camera quy mô nhất kể từ thế hệ Galaxy S22 cho dòng flagship Galaxy S27 tiếp theo. Thay vì chỉ sử dụng cảm biến do chính mình sản xuất, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ trang bị cảm biến chính 50MP của Sony cho hai phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus.

Bước chuyển mình chiến lược sang cảm biến camera Sony

Thực tế, việc hợp tác giữa Samsung và Sony không hoàn toàn mới. Từ thế hệ Galaxy S23, hãng đã tích hợp cảm biến Sony IMX564 12MP cho ống kính góc siêu rộng. Tuy nhiên, việc tin dùng cảm biến của đối thủ cạnh tranh cho ống kính chính trên các dòng smartphone chủ lực vẫn được đánh giá là một bước đi đầy bất ngờ và mang tính đột phá lớn.

Ảnh minh họa.

Tối ưu cụm máy ảnh và nâng cấp camera selfie trên dòng cao cấp

Không chỉ dừng lại ở các phiên bản tiêu chuẩn, các biến thể cao cấp hơn như Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra cũng nhận được những cải tiến quan trọng. Cả hai model này dự kiến nâng cấp lên cảm biến trước 16MP, đánh dấu đợt cải thiện chất lượng camera selfie đầu tiên của dòng Galaxy S sau nhiều năm không có sự thay đổi về độ phân giải.

Đối với phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra, Samsung nhiều khả năng vẫn duy trì cảm biến chính với độ phân giải 200MP. Tuy nhiên, cấu trúc cụm máy ảnh phía sau sẽ được tinh chỉnh gọn gàng hơn khi cắt giảm số lượng ống kính từ 4 xuống còn 3 camera.

Đột phá phần cứng với Privacy Display và vi xử lý thế hệ mới

Bên cạnh hệ thống camera, Galaxy S27 Series còn sở hữu những công nghệ phần cứng đáng chú ý khác. Tính năng Màn hình Bảo mật (Privacy Display) dự kiến xuất hiện đồng bộ trên toàn bộ các model thuộc dòng sản phẩm, giúp tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng ngay từ mức phần cứng.

Về sức mạnh xử lý, phiên bản Galaxy S27 Ultra cùng các biến thể dành cho thị trường Mỹ sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro thế hệ mới. Trong khi đó, các phiên bản tại những thị trường còn lại có thể trải nghiệm dòng chip Exynos 2700 do chính Samsung nghiên cứu và phát triển với kỳ vọng mang lại hiệu năng vượt trội.