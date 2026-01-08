Samsung Galaxy SmartTag 3 lộ diện với thiết kế squircle độc đáo cùng loạt nâng cấp mới Mẫu phụ kiện định vị Galaxy SmartTag 3 vừa hé lộ thiết kế dạng squircle mới lạ, tích hợp nút bấm đa năng cùng khả năng kết nối định vị chính xác hơn.

Samsung đang trong quá trình phát triển mẫu phụ kiện theo dõi đồ vật thế hệ mới mang tên Galaxy SmartTag 3. Thiết bị định vị này hứa hẹn mang đến sự lột xác toàn diện về ngoại hình cũng như tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho người dùng trong hệ sinh thái Galaxy.

Samsung đang phát triển Galaxy SmartTag 3

Thiết kế dạng squircle đồng bộ cùng ngôn ngữ One UI

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Galaxy SmartTag 3 nằm ở ngôn ngữ thiết kế. Thay vì kiểu dáng hình vuông bo góc ở thế hệ đầu tiên hay dạng viên thuốc thuôn dài ở phiên bản thứ hai, Samsung đã chuyển sang tạo hình vuông bo tròn các góc (squircle). Phong cách thiết kế này đem lại sự đồng nhất về mặt thẩm mỹ với giao diện One UI và các dòng đồng hồ thông minh gần đây như Galaxy Watch 9.

Phụ kiện theo dõi đồ vật mới của Samsung sẽ có thiết kế mới

Đáng lưu ý, các thông tin rò rỉ cho thấy mẫu phụ kiện mới có thể không tích hợp sẵn lỗ xỏ dây đeo trực tiếp trên thân máy. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cần mua thêm ốp bảo vệ hoặc móc treo chuyên dụng để gắn thiết bị vào chìa khóa, balo hay các vật dụng cá nhân khác.

Nút bấm thông minh và chuẩn kết nối định vị nâng cấp

Bên cạnh diện mạo mới, Galaxy SmartTag 3 vẫn duy trì nút bấm vật lý ở khu vực trung tâm. Nút bấm này hỗ trợ hai thao tác linh hoạt: ấn một lần để phát tín hiệu tìm kiếm điện thoại đang kết nối, hoặc ấn đúp để kích hoạt các kịch bản tự động hóa thông minh thông qua tính năng Modes & Routines.

Galaxy SmartTag 3 có thể ra mắt cùng dòng Galaxy Tab S12

Về công nghệ kết nối, thiết bị được kỳ vọng sẽ trang bị Bluetooth, công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) và tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67 hoặc IP68. Giới công nghệ dự đoán Samsung có thể nâng cấp lên chuẩn Bluetooth 6.0 nhằm tăng cường độ chính xác khi xác định vị trí thực tế thông qua ứng dụng Samsung Find.

Galaxy SmartTag 3 dự kiến sẽ chính thức ra mắt trước khi kết thúc năm nay, nhiều khả năng xuất hiện cùng thời điểm với các thiết bị như Galaxy S26 FE và dòng máy tính bảng Galaxy Tab S12.