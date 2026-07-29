Samsung Galaxy Tab S12+ bản 5G lộ chứng nhận FCC, hé lộ kết nối cho thị trường Mỹ Thiết bị Samsung mã SM-X848U xuất hiện trong cơ sở dữ liệu FCC, được cho là Galaxy Tab S12+ bản Mỹ với 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, GNSS, S Pen và microSD.

Một máy tính bảng Samsung mang mã SM-X848U đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu FCC, cho thấy hãng có thể chuẩn bị đưa một mẫu Galaxy Tab hỗ trợ kết nối di động ra thị trường Mỹ. Theo thông tin được 91mobiles dẫn lại, mã máy này được cho là thuộc về Samsung Galaxy Tab S12+.

Chứng nhận FCC cho biết thiết bị hỗ trợ 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth và GNSS. Hồ sơ cũng đề cập khả năng tương thích S Pen cùng khe cắm thẻ microSD, nhưng chưa công bố các thông số quan trọng khác như màn hình, pin, bộ nhớ hay cấu hình camera.

Samsung Galaxy Tab S11.

Mã SM-X848U gợi ý biến thể dành cho Mỹ

Samsung thường sử dụng hậu tố U trong mã sản phẩm dành cho thị trường Mỹ. Vì vậy, SM-X848U nhiều khả năng là biến thể Mỹ của Galaxy Tab S12+, dù tên thương mại của sản phẩm chưa được xác nhận chính thức trong hồ sơ FCC.

Việc thiết bị xuất hiện trong cơ sở dữ liệu FCC thường là bước cần thiết trước khi một sản phẩm điện tử có chức năng kết nối không dây được phát hành tại Mỹ. Tuy nhiên, chứng nhận này chỉ xác nhận các đặc điểm kết nối được kiểm tra, không đồng nghĩa Samsung đã công bố đầy đủ cấu hình hoặc ngày bán.

Những kết nối đã được xác nhận

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ là sự hiện diện đồng thời của 5G và LTE. Điều này cho thấy mẫu máy tính bảng được chứng nhận có thể kết nối mạng di động, bên cạnh các phương thức không dây phổ biến trên thiết bị cao cấp.

Tính năng Thông tin từ chứng nhận FCC Kết nối di động 5G và LTE Kết nối không dây Wi-Fi 6 và Bluetooth Định vị GNSS Phụ kiện Hỗ trợ S Pen Mở rộng lưu trữ Hỗ trợ thẻ microSD

So với một mẫu chỉ hỗ trợ Wi-Fi, phiên bản có 5G và LTE bổ sung khả năng truy cập mạng di động. Dù vậy, tài liệu hiện có không nêu chi tiết về các băng tần mạng, tốc độ truyền dữ liệu thực tế hoặc sự khác biệt phần cứng giữa bản có kết nối di động và các biến thể khác.

Tài liệu FCC của một máy tính bảng Samsung sắp ra mắt.

S Pen và microSD là các chi tiết đáng lưu ý

Thông tin về S Pen và thẻ microSD cho thấy Samsung có thể tiếp tục duy trì hai trang bị từng xuất hiện trên dòng máy tính bảng cao cấp của hãng. S Pen là phụ kiện phục vụ thao tác viết và vẽ, trong khi microSD là phương án mở rộng dung lượng lưu trữ.

Tuy nhiên, FCC không cung cấp thông tin về việc S Pen có đi kèm máy hay được bán riêng. Hồ sơ cũng chưa nêu mức dung lượng thẻ microSD được hỗ trợ, nên chưa thể đánh giá giới hạn lưu trữ của thiết bị.

Chip MediaTek Dimensity 9500 mới chỉ là thông tin rò rỉ

Ngoài các dữ liệu trong chứng nhận, những thông tin rò rỉ trước đó cho rằng Galaxy Tab S12+ có thể dùng chip MediaTek Dimensity 9500. Chi tiết này chưa xuất hiện trong tài liệu FCC, do đó chưa thể xem là thông số được xác nhận.

Samsung được cho là sẽ ra mắt dòng Galaxy Tab S12 vào cuối năm 2026, có thể cùng thời điểm với Galaxy S26 FE. Trước đó, dòng Galaxy Tab S11 đã ra mắt vào tháng 9/2025 với hai phiên bản Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra. Với dữ liệu hiện tại, SM-X848U là dấu hiệu về một mẫu máy tính bảng 5G mới, còn cấu hình và thời điểm phát hành chính thức vẫn cần chờ Samsung công bố.