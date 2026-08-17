Samsung Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra lộ diện mã hiệu cùng tên mã trên Google Play Console Samsung Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra vừa xuất hiện trên dữ liệu Google Play Console, tiết lộ mã hiệu SM-X840 và SM-X940 cho phiên bản kết nối Wi-Fi.

Hai mẫu máy tính bảng cao cấp thế hệ mới của Samsung là Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra vừa chính thức xuất hiện trong danh sách các thiết bị được hỗ trợ trên Google Play Console. Sự kiện này diễn ra ngay sau khi các sản phẩm hoàn tất thủ tục chứng nhận Bluetooth, báo hiệu quá trình chuẩn bị phát triển thiết bị đã bước vào giai đoạn tiếp theo.

Samsung đang phát triển Galaxy Tab S12

Chi tiết mã hiệu và các biến thể rò rỉ trên Google Play Console

Dữ liệu hệ thống xác nhận dòng máy tính bảng flagship thế hệ mới bao gồm hai phiên bản đại diện chính là Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra. Thông tin niêm yết trên Google Play Console cho thấy nhà sản xuất đăng ký tới 5 biến thể cho Galaxy Tab S12+ và 3 biến thể đối với Galaxy Tab S12 Ultra.

Về thông số nhận diện của phiên bản chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi:

Galaxy Tab S12+: Mang tên mã nội bộ là "gts12pwifi" và đi kèm mã hiệu kỹ thuật SM-X840.

Mang tên mã nội bộ là "gts12pwifi" và đi kèm mã hiệu kỹ thuật SM-X840. Galaxy Tab S12 Ultra: Mang tên mã nội bộ là "gts12uwifi" cùng mã hiệu kỹ thuật SM-X940.

Các máy tính bảng cao cấp mới của Samsung xuất hiện trên danh sách Google Play Console

Kế hoạch ra mắt và vị thế trong hệ sinh thái máy tính bảng Samsung

Trước đó, Samsung đã xác nhận kế hoạch đưa dòng Galaxy Tab S12 trình làng vào nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết về phần cứng, cấu hình chip xử lý cũng như giá bán chính thức của từng phiên bản hiện vẫn được giữ bí mật.

Nếu nhìn lại lộ trình của thế hệ tiền nhiệm Galaxy Tab S11 ra mắt vào tháng 9 năm trước với các trang bị cao cấp như vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+, dung lượng RAM 12GB, màn hình Dynamic AMOLED 2X 120Hz cùng viên pin 8.400mAh, giới công nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng dòng Galaxy Tab S12 sẽ mang đến những nâng cấp vượt trội hơn nữa về cả hiệu năng lẫn tính năng tối ưu trải nghiệm người dùng.