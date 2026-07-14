Samsung Galaxy Watch9 và Watch Ultra 2: Cuộc cách mạng hiệu năng với chip Snapdragon Wear Elite Samsung dự kiến thay thế dòng chip Exynos bằng Snapdragon Wear Elite trên thế hệ smartwatch mới nhằm tối ưu hóa AI. Những nâng cấp về pin 800 mAh và màn hình 5,000 nits hứa hẹn tạo ra chuẩn mực mới cho thiết bị đeo.

Samsung đang chuẩn bị cho một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển thiết bị đeo thông minh. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, bộ đôi Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến ra mắt vào ngày 22/7 tới sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn về phần cứng, chuyển từ dòng chip Exynos tự phát triển sang nền tảng Snapdragon của Qualcomm.

Sức mạnh từ chip Snapdragon Wear Elite

Thay đổi đáng chú ý nhất trên thế hệ smartwatch mới là việc tích hợp chip Snapdragon Wear Elite. Đây là bước đi chiến lược sau nhiều năm Samsung kiên trì sử dụng nền tảng Exynos cho các dòng Galaxy Watch. Việc chuyển sang chipset của Qualcomm được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng xử lý mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khả năng vận hành các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị.

Samsung sẽ sử dụng chip Snapdragon cho các đồng hồ thông minh cao cấp sắp ra mắt

Chip mới không chỉ cải thiện tốc độ phản hồi mà còn giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào smartphone Galaxy. Điều này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ thông minh hằng ngày một cách độc lập và mượt mà hơn.

Thông số kỹ thuật và khả năng lưu trữ

Về cấu hình bộ nhớ, Galaxy Watch 9 vẫn duy trì mức RAM 2GB cùng bộ nhớ trong 32GB. Trong khi đó, phiên bản cao cấp Galaxy Watch Ultra 2 được nâng cấp mạnh mẽ về không gian lưu trữ với 64GB bộ nhớ trong, dù dung lượng RAM vẫn giữ nguyên ở mức 2GB.

Thông số Galaxy Watch9 Galaxy Watch Ultra 2 Chipset Snapdragon Wear Elite Snapdragon Wear Elite RAM 2GB 2GB Bộ nhớ trong 32GB 64GB Kết nối Bluetooth 6.0, Wi-Fi băng tần kép Bluetooth 6.0, Wi-Fi băng tần kép

Thiết kế và các tùy chọn màu sắc của đồng hồ thông minh Galaxy Watch 9

Cả hai thiết bị đều tích hợp chuẩn Bluetooth 6.0 và Wi-Fi băng tần kép, hứa hẹn tốc độ kết nối ổn định và khả năng đồng bộ dữ liệu nhanh chóng hơn so với các thế hệ trước.

Đột phá về thời lượng pin và độ sáng màn hình

Galaxy Watch Ultra 2 được định vị là mẫu đồng hồ thông minh mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Samsung với những thông số ấn tượng. Thiết bị sở hữu viên pin lên tới 800 mAh, vượt xa mức 325 mAh và 445 mAh trên các phiên bản của Galaxy Watch 9. Dung lượng pin lớn kết hợp với khả năng quản lý điện năng của chip Snapdragon mới hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội.

Samsung sẽ ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 trong sự kiện ngày 22/7 tới

Đáng chú ý, màn hình của Galaxy Watch Ultra 2 có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 5,000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp. Đây là một trong những mức độ sáng cao nhất trên thị trường thiết bị đeo hiện nay.

Dự kiến giá bán tại thị trường châu Âu

Mức giá rò rỉ tại thị trường châu Âu cho thấy Samsung đang định vị dòng sản phẩm này ở phân khúc cao cấp để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn. Galaxy Watch 9 bản Wi-Fi 40 mm có giá khoảng 409 EUR (tương đương 12.27 triệu đồng), trong khi bản 44 mm là 439 EUR (khoảng 13.17 triệu đồng).

Galaxy Watch9 và Watch Ultra 2 có giá phải chăng

Riêng mẫu Galaxy Watch Ultra 2 với các tính năng cao cấp nhất sẽ có mức giá dự kiến là 749 EUR (khoảng 22.47 triệu đồng). Với những nâng cấp toàn diện từ vi xử lý đến màn hình và pin, thế hệ smartwatch mới của Samsung được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn trong phân khúc thiết bị đeo thông minh hỗ trợ AI.