Samsung Galaxy Z Fold 8: Cải tiến bản lề đột phá và nỗ lực xóa bỏ nếp gấp màn hình Thế hệ Galaxy Z Fold 8 được dự báo sẽ mang lại cảm giác gập mở hoàn toàn mới nhờ hệ thống bản lề cải tiến, giúp nếp gấp màn hình đạt độ mờ ấn tượng như Oppo Find N6.

Mặc dù các thông số kỹ thuật sơ bộ của Samsung Galaxy Z Fold 8 trông có vẻ không quá khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z Fold 7, nhưng những rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy một sự thay đổi lớn về trải nghiệm người dùng. Những thay đổi này không nằm ở các con số khô khan mà tập trung vào cảm giác vật lý và chất lượng hiển thị của tấm nền màn hình gập.

Trải nghiệm gập mở khác biệt trên Galaxy Z Fold 8

Dựa trên các báo cáo từ ngành công nghiệp, hai nguồn tin rò rỉ uy tín là Ice Universe và diễn đàn Naver (Hàn Quốc) đã đồng loạt xác nhận về sự thay đổi trong cơ chế vận hành của dòng smartphone màn hình gập tiếp theo từ Samsung. Theo đó, hệ thống bản lề trên Galaxy Z Fold 8 đã được tinh chỉnh đáng kể, giúp việc đóng và mở thiết bị trở nên mượt mà và dễ dàng hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Nguồn tin từ blog Yeux1122 trên Naver, dựa trên thông tin từ các đối tác trong chuỗi cung ứng, nhấn mạnh rằng sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng tương tác với thiết bị hàng ngày. Trong khi Ice Universe gợi ý rằng cải tiến này sẽ xuất hiện trên cả hai phiên bản của dòng Fold 8, các báo cáo từ Hàn Quốc lại tập trung cụ thể vào biến thể Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Samsung's Galaxy Z Fold 8 Duo is likely to be just as good as the Oppo Find N6 (pictured here) when it comes to crease control.

Công nghệ kiểm soát nếp gấp: Samsung đuổi kịp các đối thủ

Một trong những điểm yếu cố hữu của điện thoại gập Samsung so với các đối thủ từ Trung Quốc chính là nếp gấp màn hình (crease). Tuy nhiên, với Galaxy Z Fold 8, Samsung dường như đã tìm ra lời giải. Theo Ice Universe, khả năng kiểm soát nếp gấp trên mẫu máy mới sẽ đạt đến trình độ của Oppo Find N6 – một trong những thiết bị có màn hình phẳng nhất hiện nay khi mở ra.

Nếp gấp trên Galaxy Z Fold 8 được dự báo sẽ gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường và rất khó cảm nhận bằng tay. Đây là kết quả của việc kết hợp giữa thiết kế bản lề mới và việc tối ưu hóa mật độ kính siêu mỏng (UTG). Đáng chú ý, mật độ UTG trên phiên bản Ultra có thể sẽ cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, điều này hứa hẹn mang lại độ bền và độ phẳng tốt hơn cho màn hình.

Đánh đổi về tính ổn định ở các góc gập

Dù mang lại sự mượt mà và thẩm mỹ cao, cơ chế bản lề mới cũng đi kèm với những thách thức về mặt kỹ thuật. Ice Universe cảnh báo rằng việc làm cho bản lề dễ gập mở hơn có thể khiến thiết bị khó duy trì sự ổn định ở một số góc độ nhất định. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính năng Flex Mode – chế độ cho phép điện thoại đứng vững ở các góc gập khác nhau để quay phim hoặc xem video.

Dưới đây là bảng so sánh sơ bộ những thay đổi dự kiến giữa hai thế hệ:

Đặc tính Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 8 (Dự kiến) Cơ chế bản lề Độ rít cao, chắc chắn Mượt mà, dễ gập mở hơn Nếp gấp màn hình Vẫn còn rõ rệt Mờ đáng kể (tương đương Oppo Find N6) Độ ổn định Flex Mode Rất tốt ở nhiều góc Có thể giảm độ bám ở các góc hẹp Công nghệ kính UTG tiêu chuẩn UTG mật độ cao (đặc biệt trên bản Ultra)

Nhìn chung, Samsung đang có những bước đi quyết liệt để lấy lại vị thế dẫn đầu trong thị trường điện thoại gập, nơi các thương hiệu như Oppo, Huawei hay Vivo đang gây áp lực lớn bằng những công nghệ bản lề và màn hình tiên tiến. Galaxy Z Fold 8 không chỉ là một bản cập nhật cấu hình, mà là một nỗ lực tái định nghĩa cảm giác cầm nắm và sử dụng dòng máy này.