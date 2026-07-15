Samsung Galaxy Z Fold 8 đột phá với Flex Titanium: Dấu chấm hết cho nếp gấp màn hình? Công nghệ Flex Titanium mới của Samsung sử dụng hợp kim titan siêu bền để gia cố cấu trúc màn hình, hứa hẹn loại bỏ nếp gấp và tăng độ bền cho thế hệ Galaxy Z Fold 8.

Samsung Display vừa chính thức giới thiệu Flex Titanium, một cấu trúc nội bộ mới dành cho các tấm nền OLED gập. Đây được xem là lời giải của hãng công nghệ Hàn Quốc cho bài toán nếp gấp màn hình và độ bền vốn là rào cản lớn nhất của dòng Galaxy Z Fold kể từ khi ra mắt vào năm 2019.

Cơ chế hoạt động của cấu trúc Flex Titanium

Công nghệ Flex Titanium không chỉ đơn thuần là thay đổi vật liệu mà là một sự tái cấu trúc lớp nền hiển thị. Hệ thống này kết hợp hai thành phần quan trọng: một lớp màng hợp kim titan nằm ngay dưới bảng điều khiển OLED và một tấm titan chịu lực hỗ trợ toàn bộ module hiển thị từ phía dưới.

Samsung's Flex Titanium structure adds a titanium-alloy film and titanium plate beneath the OLED panel and ultra-thin glass.

Sự kết hợp này tạo ra một khung xương vững chắc nhưng vẫn đảm bảo độ linh hoạt cần thiết. Lớp màng titan giúp phân bổ áp lực đồng đều khi gập mở, trong khi tấm titan phía dưới ngăn chặn sự biến dạng của các lớp màng nhựa và kính siêu mỏng (UTG) – nguyên nhân chính hình thành nếp gấp vĩnh viễn sau thời gian dài sử dụng.

Thay đổi chiến lược trong thiết kế điện thoại gập

Trong nhiều năm, nếp gấp màn hình là đặc điểm gây tranh cãi nhất trên các thiết bị màn hình gập. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các lớp màng linh hoạt bên dưới tấm nền OLED bị biến dạng dưới chu kỳ gập lặp đi lặp lại. Cho đến nay, chiến lược của Samsung chủ yếu dựa vào việc cải tiến hình học bản lề và sử dụng các vật liệu đệm mềm phía dưới tấm nền.

Samsung Z Fold7 inner screen

Việc chuyển sang sử dụng Flex Titanium đánh dấu một bước ngoặt lớn. Thay vì chỉ tìm cách giảm thiểu tác động từ bản lề, Samsung đã trực tiếp gia cố cấu trúc hiển thị bằng kim loại cứng cáp. Nếu công nghệ này chịu được các thử nghiệm thực tế sau khi xuất xưởng, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh cực lớn của Samsung trước các đối thủ từ Trung Quốc vốn đang chạy đua về độ mỏng.

Kỳ vọng trên Galaxy Z Fold 8 và mức giá dự kiến

Công nghệ Flex Titanium dự kiến sẽ được ra mắt lần đầu tiên trên dòng Galaxy Z Fold 8 vào cuối tháng này. Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung có thể ra mắt hai phiên bản bao gồm biến thể tiêu chuẩn và phiên bản Ultra cao cấp hơn.

Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá rò rỉ tại các thị trường chính (số liệu chưa được xác nhận):

Thị trường Phiên bản Galaxy Z Fold 8 (256GB) Phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra Hoa Kỳ (USD) 1.899 USD 2.099 USD Châu Âu (EUR) 1.999 EUR 2.199 EUR Australia (AUD) 2.699 AUD 2.999 AUD

Đáng chú ý, nếu mức giá 2.099 USD cho bản Ultra là chính xác, đây sẽ là chiếc điện thoại gập đầu tiên của Samsung vượt ngưỡng 2.000 USD. Mức giá tăng thêm khoảng 100 USD so với thế hệ Galaxy Z Fold 7 được cho là để bù đắp chi phí cho vật liệu titan đắt đỏ và cấu trúc màn hình mới.

Mọi chi tiết cụ thể về hiệu năng và độ bền thực tế của màn hình Flex Titanium sẽ được Samsung công bố chính thức tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/07 tại London.