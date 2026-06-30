Samsung Galaxy Z Fold8 lộ diện qua ốp lưng: Thiết kế rộng hơn và bước tiến về trải nghiệm đa nhiệm Rò rỉ ốp lưng Galaxy Z Fold8 cho thấy thiết kế rộng hơn với tỷ lệ màn hình gần 4:3 và cụm camera hình viên thuốc, tập trung vào trải nghiệm đa nhiệm thực dụng.

Samsung đang tiếp tục tinh chỉnh ngôn ngữ thiết kế trên thế hệ điện thoại gập tiếp theo của mình theo hướng hiện đại và thực dụng hơn. Theo các báo cáo mới nhất, dòng Galaxy Z 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới sẽ bao gồm ba phiên bản: Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8.

Ảnh ốp lưng của Galaxy Z Fold8

Thay đổi tỷ lệ màn hình để tối ưu hóa trải nghiệm

Hình ảnh rò rỉ từ tài khoản @Alfaturk16 trên mạng xã hội X về ốp lưng chính thức của Galaxy Z Fold8 đã hé lộ một thay đổi quan trọng. Mẫu điện thoại này sở hữu thân máy rộng hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold7 và cả biến thể Fold8 Ultra.

Sự điều chỉnh này nhằm đưa màn hình gập bên trong đạt đến tỷ lệ gần 4:3. Đây là một bước đi chiến lược của Samsung nhằm giúp các thao tác đa nhiệm, đọc nội dung và làm việc trở nên tự nhiên hơn, khắc phục nhược điểm màn hình quá hẹp và dài của các thế hệ tiền nhiệm. Việc tăng chiều rộng giúp không gian hiển thị được phân bổ hợp lý, biến thiết bị thành một công cụ hỗ trợ công việc thực thụ thay vì chỉ đơn thuần là một sản phẩm trình diễn công nghệ.

Cụm camera hình viên thuốc và ngôn ngữ thiết kế mới

Phần mặt lưng của Galaxy Z Fold8 cho thấy Samsung sẽ áp dụng phong cách thiết kế ống kính nằm trong một cụm hình viên thuốc thay vì đặt tách rời. Cách hoàn thiện này không chỉ tạo cảm giác đồng bộ với hệ sinh thái sản phẩm Galaxy mới nhất mà còn tăng khả năng nhận diện thương hiệu.

Điện thoại gập tiếp theo của Samsung sẽ có cụm camera hình viên thuốc

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Z Fold8

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Fold8 không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn được nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình phần cứng để đáp ứng nhu cầu xử lý phức tạp.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình ngoài 5.4 inch OLED, 120Hz Màn hình trong 7.6 inch OLED, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 50MP (OIS, PDAF) Camera siêu rộng 50MP Camera selfie 10MP (màn hình ngoài) và 10MP (màn hình trong) Dung lượng pin 4,800mAh

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu. Với viên pin 4,800mAh và hệ thống camera 50MP chất lượng cao, Galaxy Z Fold8 đang định hình là mẫu điện thoại gập cân bằng nhất giữa yếu tố hình thức và hiệu quả sử dụng hàng ngày.