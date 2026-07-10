Samsung Galaxy Z Fold8 thay đổi thiết kế màn hình rộng trong màn hợp tác cùng Sony Samsung xác nhận ra mắt Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 vào ngày 22/7. Phiên bản Fold8 gây ấn tượng với thiết kế màn hình rộng hoàn toàn mới, được quảng bá cùng bom tấn Spider-Man: Brand New Day.

Samsung vừa chính thức công bố màn hợp tác chiến lược với Sony để quảng bá thế hệ điện thoại màn hình gập mới nhất thông qua bộ phim siêu anh hùng Spider-Man: Brand New Day. Sự kiện ra mắt Galaxy Unpacked, nơi trình làng bộ ba Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8, được ấn định vào ngày 22/7 tới, ngay trước thềm khởi chiếu bộ phim vào ngày 31/7.

Chiến dịch quảng bá xuyên biên giới cùng Spider-Man

Màn kết hợp giữa hai tập đoàn công nghệ và giải trí hàng đầu không chỉ nhằm tăng sức hút cho bộ phim mà còn là sân khấu để Samsung giới thiệu những cải tiến đột phá trên dòng điện thoại gập. Trong đoạn phim ngắn giới thiệu (teaser) mới nhất trên tài khoản X tại Mỹ, Samsung đã khéo léo hé lộ hình ảnh bàn tay của Người Nhện đang phóng tơ về phía thiết bị gập mới.

Thông điệp "Sự kiện ra mắt được mong chờ nhất mùa hè sắp diễn ra rồi" đi kèm hình ảnh này đã xác nhận sự hiện diện của một thiết kế khác biệt. Các tài liệu quảng cáo gần đây cũng tập trung nhấn mạnh vào sự thay đổi về tỉ lệ hiển thị, hứa hẹn một trải nghiệm thị giác mới mẻ cho người dùng trung thành của dòng Fold.

Galaxy Z Fold8 sẽ được Samsung ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Flip8 vào ngày 22/7 tới

Thay đổi tư duy thiết kế: Galaxy Z Fold8 với màn hình rộng hơn

Điểm đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là sự phân tách rõ rệt giữa các phiên bản dòng Fold. Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung sẽ giới thiệu hai mẫu điện thoại gập dạng sách cùng lúc. Trong khi Galaxy Z Fold8 Ultra đóng vai trò là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Galaxy Z Fold7 với những nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình và tính năng cao cấp, thì phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn lại mang đến một hướng đi mới.

Galaxy Z Fold8 được cho là sẽ sở hữu thiết kế màn hình rộng hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Thay đổi này nhằm giải quyết bài toán về tỉ lệ khung hình khi đóng máy, giúp màn hình ngoài trở nên hữu dụng hơn trong các tác vụ hằng ngày và tối ưu khả năng đa nhiệm khi mở máy. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp Samsung tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường smartphone gập đang ngày càng khốc liệt với sự xuất hiện của nhiều đối thủ có thiết kế mỏng nhẹ và màn hình rộng.

Galaxy Z Fold8 sẽ là điện thoại gập rộng đầu tiên của Samsung

Hệ sinh thái Galaxy xuất hiện trong bom tấn điện ảnh

Không chỉ dừng lại ở các chiến dịch marketing, các thiết bị Galaxy sẽ xuất hiện trực tiếp trong nội dung phim Spider-Man: Brand New Day. Cụ thể, nhân vật Peter Parker sẽ sử dụng Galaxy Z Flip7, trong khi người bạn thân Ned Leeds đồng hành cùng Galaxy Z Fold7 và đồng hồ thông minh Galaxy Watch.

Việc đưa các thiết bị thế hệ trước vào phim và sử dụng hình ảnh siêu anh hùng để quảng bá thế hệ mới (Z Fold8) cho thấy ý đồ của Samsung trong việc duy trì tính kết nối của hệ sinh thái. Với việc ngày ra mắt đang đến gần, sự kết hợp giữa công nghệ màn hình gập đột phá và sức hút từ vũ trụ điện ảnh Marvel chắc chắn sẽ tạo nên sức bật lớn cho Samsung trong giai đoạn nửa cuối năm.

Hiện tại, các hệ thống bán lẻ như CellphoneS cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt mở bán thế hệ Galaxy Z mới với nhiều chương trình ưu đãi dành cho người dùng đăng ký sớm.