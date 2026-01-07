Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Nâng cấp camera 50MP để thu hẹp khoảng cách với dòng flagship truyền thống Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến trang bị camera góc siêu rộng 50MP và cảm biến chính 200MP, hứa hẹn xóa bỏ khoảng cách về nhiếp ảnh giữa điện thoại gập và dòng S cao cấp.

Trong nhiều năm qua, dù dẫn đầu thị trường điện thoại gập, Samsung vẫn thường xuyên nhận về những phàn nàn về hệ thống camera chưa thực sự xứng tầm với mức giá đắt đỏ khi so sánh với dòng Galaxy S. Tuy nhiên, các rò rỉ mới nhất từ Hàn Quốc cho thấy hãng điện tử này đang chuẩn bị một cuộc cách mạng về phần cứng nhiếp ảnh trên thế hệ Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Sự xuất hiện của cảm biến siêu rộng 50MP trên Galaxy Z Fold8 Ultra

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo kỹ thuật lần này chính là việc Samsung sẽ nâng cấp camera góc siêu rộng từ độ phân giải 12MP truyền thống lên cảm biến 50MP sắc nét hơn. Việc tăng mật độ điểm ảnh không chỉ giúp hình ảnh thu được có độ chi tiết cao hơn mà còn cải thiện đáng kể khả năng xử lý nhiễu (noise) trong điều kiện ánh sáng yếu.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có hệ thống 3 camera chất lượng cao

Bên cạnh camera siêu rộng mới, Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn duy trì sức mạnh từ cảm biến chính 200MP, cho phép chụp ảnh độ phân giải cực cao và quay video chuyên nghiệp. Kết hợp cùng máy ảnh tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x, hệ thống này tạo nên một bộ khung nhiếp ảnh cân bằng, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ chụp phong cảnh rộng lớn đến chân dung tầm xa.

So sánh thông số camera giữa các dòng Galaxy Z thế hệ mới

Khác với phiên bản Ultra, các mẫu máy khác trong dòng sản phẩm năm 2026 có những điều chỉnh khác nhau về cấu hình để phân cấp người dùng. Cụ thể, mẫu Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn (có thể được gọi là phiên bản Wide) dự kiến sở hữu cụm camera kép với hai cảm biến cùng độ phân giải 50MP. Trong khi đó, dòng điện thoại gập vỏ sò Galaxy Z Flip8 dường như sẽ không có sự thay đổi lớn khi vẫn giữ nguyên cấu hình camera chính 50MP và siêu rộng 12MP.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung sẽ có camera siêu rộng 50MP chất lượng cao

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số camera dự kiến của dòng Galaxy Z 2026:

Dòng máy Camera chính Camera siêu rộng Camera Tele Galaxy Z Fold8 Ultra 200MP 50MP 10MP (3x) Galaxy Z Fold8 50MP 50MP Không có Galaxy Z Flip8 50MP 12MP Không có

Hoàn thiện trải nghiệm với bản lề và màn hình mới

Không chỉ dừng lại ở camera, thế hệ điện thoại gập thứ tám của Samsung còn được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các vấn đề về độ bền và thẩm mỹ. Các báo cáo cho biết hãng đang phát triển công nghệ bản lề thế hệ mới giúp màn hình ít xuất hiện nếp gấp hơn, đồng thời tối ưu hóa không gian để tăng dung lượng pin cho phiên bản Ultra.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Z Fold8 vào cuối tháng 7 này

Galaxy Z Fold8 Ultra đang dần lộ diện là mẫu máy toàn diện nhất của Samsung với màn hình lớn, hiệu năng xử lý mạnh mẽ và phần cứng camera tiệm cận dòng Ultra của Galaxy S. Mọi thông tin chính xác hơn dự kiến sẽ được công bố chính thức tại sự kiện Galaxy Unpacked, dự kiến diễn ra vào ngày 22/7/2026.