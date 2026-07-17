Thông tin Samsung gập "chuyển giao thế hệ": Mua Z Fold 7, Z Flip 7 hay chờ bộ ba Z8 sắp ra mắt? Smartphone Samsung gập đang bước vào giai đoạn “chuyển giao thế hệ” khi dòng Galaxy Z8 được kỳ vọng sẽ ra mắt với nhiều thay đổi đáng kể. Các thông tin về bộ ba Galaxy Z8 đang khiến nhiều người dùng phân vân có nên xuống tiền hay không. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Mua Z Fold 7, Z Flip 7 hay chờ bộ ba Z8 sắp ra mắt?

Giữa hai dòng Samsung gập, chọn Z7 Series hay chờ Z8 Series phụ thuộc vào thời điểm cần nâng cấp, ngân sách và những công nghệ mà bạn muốn trải nghiệm. Thế hệ Z8 sắp ra mắt tháng 7/2026 này lại hứa hẹn mang đến thay đổi lớn về thiết kế, AI và trải nghiệm sử dụng.

Nên mua Galaxy Z Fold7 nếu cần điện thoại gập toàn diện

Galaxy Z Fold7 vẫn là một trong những smartphone màn hình gập mạnh mẽ của Samsung với thiết kế cao cấp. Bên cạnh đó là màn hình lớn và hiệu năng đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu từ làm việc đến giải trí. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng cần đổi máy ngay mà không muốn chờ thêm nhiều tháng.

Samsung Galaxy Z Fold7 ra mắt tháng 7 năm 2025

Ngoài ra, khi Samsung chuẩn bị giới thiệu thế hệ Samsung gập mới, Galaxy Z Fold7 thường được hưởng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Chẳng hạn như giảm giá, thu cũ đổi mới hay trả góp, giúp chi phí sở hữu dễ tiếp cận so với thời điểm mới ra.

Nên mua Galaxy Z Flip7 nếu ưu tiên sự nhỏ gọn và thời trang

Khác với dòng Fold, Galaxy Z Flip7 hướng đến những người dùng yêu thích thiết kế gập vỏ sò nhỏ gọn, dễ mang theo và có tính thẩm mỹ cao. Thiết bị sở hữu cấu hình flagship cùng màn hình linh hoạt. Qua đó phù hợp với người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh hoặc quay video ngắn.

Nếu không có nhu cầu làm việc đa nhiệm trên màn hình lớn nhưng vẫn muốn trải nghiệm điện thoại gập của Samsung, Galaxy Z Flip7 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm vẫn có hiệu năng mạnh mẽ và cam kết cập nhật lâu dài từ Samsung, giúp bạn có thể sử dụng máy trong nhiều năm tới.

Nên chờ Z8 nếu muốn trải nghiệm bước chuyển mình

Nếu chưa thực sự cần đổi điện thoại, việc chờ Samsung gập Galaxy Z8 là quyết định hợp lý. Samsung không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn thay đổi chiến lược sản phẩm khi lần đầu tiên tách dòng Z Fold thành hai phiên bản. Bao gồm Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, bên cạnh Galaxy Z Flip8.

Dòng gập mới Z8 Series

Đặc biệt, Galaxy Z Fold8 sẽ giải quyết điểm hạn chế của các thế hệ Fold trước nhờ màn hình ngoài rộng hơn. Đồng thời sản phẩm cũng tích hợp nền tảng Gemini Intelligence và thiết kế mỏng nhẹ hơn đáng kể.

Bộ ba Galaxy Z8 có gì mới đáng để chờ?

Thế hệ Samsung gập mới sẽ là bước chuyển mình của Samsung trong nhiều năm trở lại đây ở phân khúc điện thoại màn hình gập. Dưới đây là những điểm nổi bật giúp bộ ba Galaxy Z8 trở thành tâm điểm được nhiều người dùng mong đợi:

Galaxy Z Fold8 lần đầu xuất hiện với thiết kế như mini-tablet

Galaxy Z Fold8 Ultra kế thừa Fold 7, hướng đến trải nghiệm cao cấp.

Galaxy Z Flip8 tiếp tục hoàn thiện dòng điện thoại gập vỏ sò.

Gemini Intelligence trở thành điểm nhấn trên toàn bộ dòng Galaxy Z8.

Thiết kế mỏng nhẹ và tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Nếu Z7 Series là những bản nâng cấp hoàn thiện của thế hệ trước thì Z8 được kỳ vọng sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Samsung. Từ trải nghiệm thực dụng, nhiếp ảnh cao cấp đến thiết kế nhỏ gọn và thời trang.

Địa điểm mua Samsung gập mới ở đâu uy tín và giá tốt?

Nếu đang tìm địa điểm mua Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 hoặc chờ đặt trước bộ ba Galaxy Z8, hãy đến CellphoneS. Tại đây, người mua có thể lựa chọn các dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó là chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn Samsung cùng mức giá cạnh tranh.

Đặt mua Samsung gập tại CellphoneS

Nếu bạn cần một chiếc Samsung gập ngay ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 vẫn là những lựa chọn đáng giá. Trong khi đó, nếu ưu tiên những công nghệ mới, việc chờ đợi thế hệ mới cũng là quyết định đáng cân nhắc. Tùy theo nhu cầu sử dụng và ngân sách, bạn có thể lựa chọn thời điểm nâng cấp phù hợp.