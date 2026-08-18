Samsung hé lộ thiết kế camera ngang kiểu mới trên dòng smartphone màn hình gập Galaxy Bằng sáng chế mới của Samsung cho thấy cụm camera dọc quen thuộc có thể được thay bằng dải camera ngang, giúp tối ưu không gian cho phụ kiện sạc từ tính Qi2.

Trong nhiều năm qua, ngôn ngữ thiết kế cụm camera đặt dọc đã trở thành dấu ấn nhận diện đặc trưng trên hầu hết các dòng smartphone của Samsung, từ phân khúc phổ thông cho tới những thiết bị gập cao cấp. Tuy nhiên, dữ liệu bằng sáng chế mới được ghi nhận cho thấy tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đang thử nghiệm một hướng đi hoàn toàn mới về mặt ngoại hình cho các thế hệ Galaxy gập tiếp theo.

Thiết kế camera ngang đột phá trên dòng máy gập Galaxy

Theo tài liệu đăng ký bằng sáng chế được phát hiện bởi SammyGuru, Samsung đã mô tả chi tiết kiểu dáng của một thiết bị smartphone màn hình gập với dải camera sau được xoay ngang, trải rộng theo chiều ngang của mặt lưng. Cấu trúc này ngay lập tức gợi liên tưởng đến thiết kế camera visor nổi tiếng trên các dòng máy Google Pixel.

Bản vẽ bằng sáng chế của Samsung mô tả thiết kế điện thoại gập khá lạ mắt

Thực tế, việc bố trí ống kính nằm ngang không hoàn toàn xa lạ trong lịch sử thiết kế của hãng. Trước khi chuẩn hóa cụm camera dọc như hiện nay, dòng flagship Galaxy S10 series từng áp dụng giải pháp đặt camera ngang tương tự. Việc cân nhắc quay trở lại kiểu bố trí này cho thấy sự thay đổi mang tính chiến lược nhằm phục vụ các mục đích kỹ thuật thực tế.

Cận cảnh chi tiết bằng sáng chế cho thấy cách bố trí camera mới của ông lớn Hàn Quốc

Lý do kỹ thuật: Tối ưu cho hệ sinh thái sạc không dây Qi2

Động lực chính thúc đẩy sự thay đổi này xuất phát từ làn sóng phát triển của chuẩn sạc không dây từ tính Qi2. Cụm camera đặt dọc hiện tại chiếm một diện tích lớn theo chiều dọc của mặt lưng, làm giảm không gian trống xung quanh cuộn cảm sạc không dây.

Phụ kiện sạc dự phòng từ tính của Samsung khi gắn vào Galaxy Z Fold8 bị cấn cụm camera

Thực tế cho thấy, các phụ kiện hít nam châm như sạc dự phòng không dây hay ví da từ tính khi gắn vào thiết bị gập hiện tại thường bị cấn vào phần viền dưới của cụm camera. Ngay cả một số phụ kiện từ tính do chính Samsung sản xuất cũng gặp tình trạng va quệt vào ống kính, làm ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng.

Tác động đến trải nghiệm người dùng trong tương lai

Bằng cách di chuyển cụm camera lên phần mép trên cùng và trải dài theo chiều ngang, toàn bộ phần diện tích phía dưới của mặt lưng sẽ được giải phóng hoàn toàn. Giải pháp này cho phép mặt lưng tiếp nhận các thiết bị ngoại vi chuẩn Qi2 dễ dàng hơn mà không lo bị vướng víu.

Mặc dù thiết kế camera dọc giúp Samsung duy trì độ nhận diện thương hiệu tốt, nhưng việc chuyển sang cụm camera ngang sẽ mang lại giá trị sử dụng cao hơn khi các tiêu chuẩn phụ kiện từ tính ngày càng phổ biến. Nếu bằng sáng chế này được hiện thực hóa trên các thế hệ Galaxy Z Fold tương lai, đây sẽ là bước chuyển mình quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái phần cứng của hãng.